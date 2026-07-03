ARiMR uruchomiła pulę preferencyjnych kredytów z dopłatami , z których mogą skorzystać m.in. rolnicy i rybacy.

, z których mogą skorzystać m.in. rolnicy i rybacy. Wsparcie nie działa jak zwykła dotacja – pieniądze wypłaca bank, a Agencja dopłaca do wybranych kosztów kredytu .

. Finansowanie można przeznaczyć na różne cele , w tym rozwój gospodarstwa, zakup ziemi albo odtworzenie produkcji po stratach.

, w tym rozwój gospodarstwa, zakup ziemi albo odtworzenie produkcji po stratach. Osobne rozwiązania przewidziano dla młodych rolników oraz gospodarstw dotkniętych szczególnymi problemami produkcyjnymi.

ARiMR przypomina o dostępnych kredytach preferencyjnych z dopłatami. To ważna informacja dla gospodarstw, które planują inwestycje, zakup użytków rolnych albo potrzebują środków po stratach spowodowanych klęskami żywiołowymi. Wsparcie nie polega na tym, że Agencja bezpośrednio wypłaca pieniądze rolnikowi. Mechanizm działa inaczej: kredytu udziela bank, a ARiMR dopłaca do części odsetek albo, w jednym z programów, do części kapitału.

Kredyty preferencyjne ARiMR. Na czym polega pomoc?

Z komunikatu ARiMR wynika, że obecnie pomoc dostępna jest w kilku liniach kredytowych. W części z nich Agencja spłaca część odsetek, a w przypadku linii MRcsk wsparcie polega na częściowej spłacie kapitału.

To oznacza, że rolnik lub rybak nie idzie z wnioskiem po dotację bezpośrednio do ARiMR, lecz do banku współpracującego z Agencją. Dopiero bank, po analizie wniosku i zdolności kredytowej, podejmuje decyzję o przyznaniu finansowania.

Na inwestycje, ziemię i przetwórstwo. Tu pula wynosi 700 mln zł

Największa pula dotyczy kredytów na sfinansowanie części kosztów inwestycji. ARiMR wskazuje tu trzy linie:

linia PR – kredyty na przetwórstwo produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów,

– kredyty na przetwórstwo produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów, linia RR – kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym,

– kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym, linia Z – kredyty na zakup użytków rolnych.

W tym przypadku limit akcji kredytowej wynosi 700 mln zł, a pula środków przeznaczonych na dopłaty do oprocentowania to 10,3 mln zł.

To najbardziej „inwestycyjna” część oferty. Może zainteresować tych, którzy myślą o rozwoju gospodarstwa, modernizacji, zakupie ziemi albo działalności związanej z przetwórstwem.

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Klęski żywiołowe. Kredyt na wznowienie produkcji

Osobna pula dotyczy gospodarstw, które potrzebują pieniędzy na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych. W tym przypadku ARiMR wskazuje dwie linie:

K01 – kredyt inwestycyjny,

– kredyt inwestycyjny, K02 – kredyt obrotowy.

Limit akcji kredytowej wynosi tu 300 mln zł, a pula na dopłaty do oprocentowania to 10 mln zł.

Ta część oferty może mieć znaczenie szczególnie po stratach wywołanych m.in. przez suszę, grad, powódź, huragan, przymrozki czy deszcz nawalny. W praktyce takie finansowanie ma pomóc w powrocie gospodarstwa do normalnej produkcji.

ASF i produkcja świń. Dostępna jest osobna linia

ARiMR informuje również o kredytach na ponowne uruchomienie produkcji świń, która została zaprzestana w związku z ASF. Chodzi o linię KPS.

W tym przypadku limit akcji kredytowej wynosi 10 mln zł, a pula na dopłaty do oprocentowania to 300 tys. zł.

To bardziej wyspecjalizowana forma wsparcia, skierowana do producentów, którzy wcześniej musieli przerwać działalność z powodu afrykańskiego pomoru świń.

Młodzi rolnicy też mają swoją linię. Chodzi o zakup ziemi

W komunikacie pojawia się także linia MRcsk, czyli kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników. Tu ARiMR wskazuje pulę na dopłaty do kredytów w wysokości 8 mln zł.

To istotna różnica wobec innych linii, bo w tym przypadku wsparcie nie dotyczy tylko dopłat do oprocentowania, lecz częściowej spłaty kapitału.

Rolnik

Gdzie można ubiegać się o kredyt z dopłatą ARiMR?

O kredyty można ubiegać się w bankach współpracujących z ARiMR. Agencja wymienia m.in.:

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,

SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone i współpracujące banki spółdzielcze,

BNP Paribas Bank Polska S.A.,

Erste Bank Polska S.A.,

Krakowski Bank Spółdzielczy,

Bank Spółdzielczy w Brodnicy,

Credit Agricole Bank Polska S.A.,

Bank Polska Kasa Opieki S.A.,

PKO BP.

ARiMR publikuje również wykaz banków współpracujących z Agencją oraz informacje o prowizjach i oprocentowaniu. Na stronie Agencji znajduje się też informacja, że oprocentowanie kredytów preferencyjnych dla banków obowiązuje w okresie od 1 lipca 2026 r. do 30 września 2026 r.

Co trzeba zrobić krok po kroku?

Najprostsza ścieżka wygląda tak:

Sprawdzić, która linia kredytowa pasuje do celu finansowania. Wybrać bank współpracujący z ARiMR. Przygotować dokumenty wymagane przez bank i daną linię kredytową. Złożyć wniosek w banku. Poczekać na decyzję kredytową.

Kredyt preferencyjny może pomóc, ale trzeba sprawdzić warunki

Preferencyjny kredyt z dopłatą może być atrakcyjnym rozwiązaniem, szczególnie gdy gospodarstwo planuje większą inwestycję albo musi odtworzyć produkcję po stratach. Nie jest to jednak klasyczna dotacja „do ręki”. Rolnik nadal zaciąga kredyt, musi spełnić wymagania banku i liczyć się z obowiązkiem spłaty.

FAQ

Czy kredyt preferencyjny z ARiMR jest dotacją? To kredyt udzielany przez bank. Wsparcie ARiMR polega na dopłacie do części odsetek albo, w przypadku linii MRcsk, na częściowej spłacie kapitału. Kto decyduje o przyznaniu kredytu? Decyzję podejmuje bank po rozpatrzeniu wniosku. ARiMR udostępnia bankom środki na dopłaty, ale nie zastępuje bankowej oceny kredytowej. Na co można dostać kredyt preferencyjny? M.in. na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym, zakup użytków rolnych, przetwórstwo produktów rolnych i rybnych, wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych oraz ponowne uruchomienie produkcji świń po ASF. Jaka jest największa pula kredytów? Największy limit akcji kredytowej dotyczy kredytów inwestycyjnych w liniach PR, RR i Z. Wynosi 700 mln zł.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, komunikat „Kredyty preferencyjne z dopłatami”.