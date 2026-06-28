Fala upałów w Polsce. Jak chronić zwierzęta przed wysokimi temperaturami?

Fala upałów w Polsce

Od tygodnia całą Europa zmaga się z falą upałów. We Francji od początku tygodnia temperatura osiąga ponad 40 st. C., a Wielka Brytania notuje kolejne rekordy. Również w Polsce już teraz temperatura osiąga ponad 30 st. C. Jednak najgorsze ma dopiero nadejść. Według części modeli pogodowych w niektórych regionach kraju słupki rtęci mogą wzrosnąć nawet do 40 st. C. w niedzielę i poniedziałek. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla całego kraju ostrzeżenia przed upałem.

O upale można mówić wtedy, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 30 st. C. W ciągu dnia, najwyższa temperatura występuje pomiędzy godziną 15 a 18, a nie jak się powszechnie sądzi – w południe, zaś największe promieniowanie UV notowane jest w godzinach 12.00-13.00.

Wysokie temperatury to poważne zagrożenie nie tylko dla ludzi, lecz także dla zwierząt. Fale upałów mogą prowadzić do przegrzania organizmu, odwodnienia, pogorszenia dobrostanu, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci zwierzęcia.

Jak chronić zwierzęta przed wysokimi temperaturami?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomniało o uniwersalnych zasadach, niezależnie od gatunku zwierzęcia. Każdy właściciel musi:

zapewnić stały dostęp do świeżej i czystej wody;

umożliwić schronienie przed bezpośrednim nasłonecznieniem;

zadbać o skuteczną wentylację pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta ;

; ograniczać stres oraz wykonywanie zabiegów i czynności związanych z przemieszczaniem zwierząt w najgorętszych godzinach dnia;

w najgorętszych godzinach dnia; zachować szczególną ostrożność podczas transportu;

częściej ich doglądać, aby szybko zauważyć pierwsze objawy przegrzania lub odwodnienia.

W czasie upałów właściciele zwierząt domowych powinni pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

nigdy nie zostawiaj zwierzęcia w samochodzie – nawet krótki postój może doprowadzić do gwałtownego wzrostu temperatury wewnątrz pojazdu i stanowić śmiertelne zagrożenie dla zwierzęcia;

w samochodzie – nawet krótki postój może doprowadzić do gwałtownego wewnątrz pojazdu i stanowić śmiertelne zagrożenie dla zwierzęcia; spacery o odpowiednich porach – psy najlepiej wyprowadzać wcześnie rano oraz wieczorem. Należy unikać spacerów między godziną 11:00 a 17:00, gdy temperatura jest najwyższa;

jest najwyższa; chroń łapy zwierzęcia przed gorącą nawierzchnią – rozgrzany asfalt czy beton mogą powodować bolesne oparzenia opuszek łap. Jeśli nawierzchnia jest zbyt gorąca dla dłoni człowieka, będzie również niebezpieczna dla psa;

przed gorącą nawierzchnią – rozgrzany asfalt czy beton mogą powodować bolesne oparzenia opuszek łap. Jeśli nawierzchnia jest zbyt gorąca dla dłoni człowieka, będzie również niebezpieczna dla psa; woda i cień – zwierzę powinno mieć przez cały czas dostęp do świeżej wody oraz miejsca, w którym może schronić się przed słońcem;

powinno mieć przez cały czas dostęp do świeżej wody oraz miejsca, w którym może schronić się przed słońcem; psy utrzymywane czasowo na uwięzi powinny mieć możliwość przebywania w cieniu oraz stały dostęp do świeżej i czystej wody.

Jak zadbać o zwierzęta gospodarskie?

Wysokie temperatury wpływają na zdrowie, dobrostan i produkcyjność zwierząt gospodarskich - przypomina MRiRW. Dlatego też na pastwiskach i wybiegach zwierzęta powinny mieć możliwość schronienia się w cieniu, np. pod wiatami, drzewami lub w budynkach. Ponadto, w budynkach inwentarskich należy zapewnić odpowiednią wymianę powietrza. W razie potrzeby warto stosować wentylatory lub systemy zraszające, które pomagają obniżyć temperaturę.

Resort zaleca też ograniczenie aktywności zwierząt w najcieplejszym momencie dnia. Wypas oraz inne czynności związane z obsługą zwierząt warto planować rano lub wieczorem, gdy temperatury są niższe. Ważne jest także przesunięcie zabiegów na chłodniejszą porę dnia – szczepienia, zabiegi weterynaryjne oraz inne działania mogące powodować stres powinny być wykonywane w godzinach porannych lub wieczornych.

MRiRW przypomniało także o możliwym przegrzaniu zwierząt. Do niepokojących symptomów należą m.in.:

przyspieszone oddychanie,

ślinotok,

apatia,

osowiałość,

odmowa pobierania paszy.

W przypadku ich wystąpienia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem weterynarii.