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Fala upałów nad Polską. Jak zachować bezpieczeństwo w trakcie wysokich temperatur?

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 08:00
Fala upałów nad Polską. Jak zachować bezpieczeństwo w trakcie wysokich temperatur?
Fala upałów nad Polską. Jak zachować bezpieczeństwo w trakcie wysokich temperatur?/Shutterstock
Do Polski zbliża się fala bardzo wysokich temperatur. Według części modeli pogodowych w niektórych regionach kraju słupki rtęci mogą wzrosnąć nawet do 40 st. C. Jak przy takiej pogodzie zachować bezpieczeństwo?

Fala upałów nad Polską

Od tygodnia całą Europa zmaga się z falą upałów. We Francji od początku tygodnia temperatura osiąga ponad 40 st. C., a Wielka Brytania notuje kolejne rekordy. Również w Polsce już teraz temperatura osiąga ponad 30 st. C.

Jednak najgorsze ma dopiero nadejść. Według części modeli pogodowych w niektórych regionach kraju słupki rtęci mogą wzrosnąć nawet do 40 st. C. w niedzielę i poniedziałek. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla całego kraju ostrzeżenia przed upałem.

Susza, niska wilgotność ściółki oraz silny wiatr sprawiły, że sytuacja pożarowa w lasach stała się krytyczna. W stan gotowości, podobnie jak w ubiegłych latach, postawiona została straż pożarna i policja. O głównych zasadach bezpieczeństwa przypomina Ministerstwo Zdrowia i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

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Udar i przegrzanie organizmu – na co trzeba uważać?

Wraz ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzi do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu. Jego objawy to:

  • zmęczenie,
  • silne bóle i zawroty głowy,
  • nudności,
  • gorączka,
  • szum w uszach,
  • drgawki,
  • wzrost temperatury ciała zagrażający życiu,
  • większa częstotliwość bicia serca i oddechu.

Upał wpływa również na układ nerwowy człowieka. Wysokie temperatury mogą powodować ospałość, zdenerwowanie, a także wpływać na poziom koncentracji i efektywność pracy.

Jeśli odczuwasz zawroty głowy, osłabienie, niepokój lub dotkliwe pragnienie i ból głowy zadzwoń pod numer alarmowy (tel. 112). Jeśli to możliwe przenieś się w chłodne miejsce. Jeżeli przyjmujesz leki, bądź w stałym kontakcie z lekarzem, aby sprawdzić jaki mają wpływ na termoregulację i równowagę wodno-elektrolitową – radzi Ministerstwo Zdrowia.

Upał jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i dzieci. Trzeba również zadbać o zwierzęta, gdyż wysoka temperatura także u nich może prowadzić do przegrzania organizmu. Zwierzęta stałocieplne, które nie mają gruczołów potowych, regulują ciepłotę ciała innymi sposobami, np. psy wykorzystują odparowywanie śliny z języka podczas dyszenia.

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Jak zachować bezpieczeństwo w upały?

O upale można mówić wtedy, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 30 st. C. W ciągu dnia, najwyższa temperatura występuje pomiędzy godziną 15 a 18, a nie jak się powszechnie sądzi – w południe, zaś największe promieniowanie UV notowane jest w godzinach 12.00-13.00.

Ministerstwo Zdrowia podsumowało najprostsze działania, które pozwolą na ograniczenie skutku upałów. Wśród nich wymieniło:

  • Zamykanie okien i zaciąganie żaluzji w ciągu, by ograniczyć napływ gorącego powietrza do pomieszczeń (szczególnie po stronie nasłonecznionej).
  • Otwieranie okien nocą, kiedy temperatura jest niższa.
  • Noszenie lekkiej i przewiewnej odzieży z tkanin naturalnych, w jasnych kolorach.
  • Uniknie skrajnych temperatur (jeżeli pracujesz w klimatyzowanych pomieszczeniach nie wychodź od razu na zewnątrz, gdzie panuje upał, może to spowodować szok termiczny, zwłaszcza u starszych i bardzo młodych ludzi).
  • Ograniczenie opalania, ponieważ zbyt długie przebywanie na słońcu jest szkodliwe dla organizmu, który łatwo może ulec przegrzaniu, a skóra poparzeniu.
  • Stosowanie kremów ochronne.
  • Unikanie forsownego wysiłku fizycznego w najgorętszej porze dnia.

W upalne dni konieczne jest picie sporych ilości wody przy jednoczesnym unikaniu alkoholu, który sprzyja odwodnieniu organizmu. Kolejnym dobrym rozwiązaniem jest przygotowywanie lekkich posiłków bazujących na owocach i warzywach. Należy unikać tłustych, smażonych i wysokokalorycznych dań, które dodatkowo obciążają i tak zmęczony upałem organizm.

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Kremy z filtrem zmniejszają ryzyko poparzeń

Ministerstwo Zdrowia przypomniało także, by podczas opalania stosować kremy z filtrem SPF – (sun protection factor). Choć nie zapewniają bezkarnego opalania, to zmniejszają ryzyko powstania poparzeń.

Stopnie ochrony:

  • SPF 2-6 – słaby,
  • SPF 9-12 – średni,
  • SPF 15-25 – wysoki,
  • SPF 30-50 – bardzo wysoki,
  • SPF >50 – ultrawysoki.

Kosmetyki z filtrem należy nanosić jeszcze przed wyjściem na słońce. Co ważne, efektywność ochrony przed promieniowaniem UV spada z czasem, dlatego też trzeba ponownie nałożyć krem m.in. po pływaniu, wytarciu skóry ręcznikiem czy spoceniu.

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Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska

Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową. 

Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże. 

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Tematy: bezpieczeństwoMinisterstwo Zdrowiatemperaturaupał
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