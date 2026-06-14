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Zmiany dla kierowców od 24 czerwca 2026 r. Opłata wzrośnie pięciokrotnie

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
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dzisiaj, 08:00
Zmiany dla kierowców od 24 czerwca 2026 r. Opłata wzrośnie pięciokrotnie
Zmiany dla kierowców od 24 czerwca 2026 r. Opłata wzrośnie pięciokrotnie/ShutterStock
Już 24 czerwca zaczną obowiązywać nowe przepisy przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia. Zgodnie z nimi, opłata za obowiązkowy kurs reedukacyjny dla kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu lub środków odurzających wzrośnie pięciokrotnie.

Zmiany dla kierowców od 24 czerwca 2026 r.

Zmiany wprowadza rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 czerwca 2026 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu.

Zgodnie z im wysokość opłaty za kurs reedukacyjny dla kierowców wzrośnie z 500 zł do 2500 zł. Jak ocenił resort, ustalona wysokość opłaty umożliwi pokrycie całości kosztów przygotowania i przeprowadzenia wskazanych kursów reedukacyjnych

Mając na uwadze działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz ograniczenie skutków wynikających z wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców za konieczne uważa się wprowadzenie działań prewencyjnych przez odpowiednią dolegliwość finansową, mogącą skutkować zniechęceniem do kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających – uzasadniało wprowadzane zmiany Ministerstwo Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia zgodziło się jednak na jeden wyjątek. Jeśli osoba już rozpoczęła kurs reedukacyjny, ale nie ukończyła go przed wejściem w życie rozporządzenia, zapłaci starą kwotę 500 zł.

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Ministerstwo Zdrowia wprowadza zmiany w treści kursu

Oprócz podwyższenia opłaty za sam kurs resort zmienił treść wykładów prowadzonych w jego ramach. Do części wykładu dotyczącego problemów związanych z używaniem alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu dodane będą zagadnienia w zakresie wpływu alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu na rozwój chorób sercowo-naczyniowych oraz chorób onkologicznych.

Dodanie powyższego zwiększa wartość edukacyjną kursu, ponieważ uczestnicy powinni być świadomi nie tylko skutków psychologicznych i behawioralnych uzależnień, lecz także poważnych konsekwencji zdrowotnych – stwierdził resort.

Nadużywanie alkoholu i substancji psychoaktywnych jest istotnym czynnikiem ryzyka chorób serca (np. nadciśnienia, kardiomiopatii, zaburzeń rytmu) oraz chorób nowotworowych (np. raka jamy ustnej, przełyku, wątroby). Dlatego też uwzględnienie tych informacji podczas kursu może wzmocnić motywację do zmiany zachowań, podkreślając długofalowe skutki dla życia i zdrowia.

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Program kursu – dwa dni wykładów

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii jest prowadzony przez dwa dni, przez osiem godzin każdego dnia, w formie wykładów w grupach liczących nie więcej niż 15 uczestników. Pierwszy dzień składa się z czterech wykładów, a drugi z dwóch.

Wykłady pierwszego dnia związane są z:

  • podstawowymi informacjami w zakresie prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, m.in. wpływ na sprawność prowadzenia pojazdów; mity, stereotypy i formy racjonalizacji dotyczące prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu; statystyki dotyczące zjawiska nietrzeźwości na drogach.
  • powodami, dla których ludzie decydują się na prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
  • problemami związanymi z używaniem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.
  • sposobami autodiagnozy stylu picia alkoholu oraz używania środków działających podobnie do alkoholu, poziomu samokontroli i tendencji do zachowań ryzykownych oraz ulegania wpływom zewnętrznym.

Wykłady drugiego dnia dotyczą natomiast zagadnienia odpowiedzialności: pojęcie odpowiedzialności; przedstawienie oczekiwań ludzi względem odpowiedzialnego kierowcy; wskazanie, w jaki sposób najczęściej oceniamy swoje umiejętności oraz sprawność w roli kierowcy lub kierującego tramwajem

Ponadto omawiane zostają sposoby przeciwdziałania problemowi prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu:

  • sposoby odmawiania, odmawianie asertywne;
  • możliwości i sposoby organizowania bezpiecznego powrotu ze spotkań, na których jest alkohol;
  • działania na rzecz zmniejszenia zjawiska nietrzeźwości kierowców; wskazanie tego, co każdy z nas może zrobić, aby zmniejszyć zjawisko nietrzeźwości kierowców.
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Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska
dziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
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Tematy: alkoholopłataMinisterstwo Zdrowiakierowca
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