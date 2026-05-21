Zmiany w stawkach za badania psychologiczne dla kierowców

Do konsultacji publicznych skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Zgodnie z jego zapisami opłata za badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz ponowne badania psychologiczne zostanie zwiększona po raz pierwszy od 2014 roku.

Projekt rozporządzenia planuje zwiększenie opłaty ze 150 zł, które są obecnie, do 200 zł. Jednak resort przewiduje też przepisy przejściowe. Badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu rozpoczęte, a niezakończone wydaniem orzeczenia psychologicznego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, będą podlegać opłacie 150 zł.

Ministerstwo Zdrowia uzasadnia zmiany

Jak tłumaczy w uzasadnieniu Ministerstwo Zdrowia, proponowana stawka opłat za badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz ponowne badanie psychologiczne w kwocie 200 zł:

jest zbliżona do rzeczywistego kosztu ich przeprowadzania,

uwzględnia czas wykonania tych badań, jak i amortyzacje sprzętów (urządzeń),

uwzględnia koszty utrzymania lokalu.

Przepisy, które obecnie są na etapie konsultacji, zaczną obowiązywać po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Kto musi wykonać badania psychologiczne?

Ustawa z 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami dokładnie określa osoby, które muszą przejść badania z psychologii transportu. Są to m.in.:

osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem;

kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem; osoba starające się o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T, wobec której wydana została decyzja o cofnięciu;

kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T, wobec której wydana została decyzja o cofnięciu; osoba starająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;

osoba przedłużająca ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;

kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem; kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli był sprawcą wypadku drogowego, w następstwie, którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń;

kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli: kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, lub przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego, lub w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli w wyniku badania lekarskiego tej osoby została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;

lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli w wyniku badania lekarskiego tej osoby została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem; osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie terminu ważności tego dokumentu.

Zakres badania psychologicznego i osoba przeprowadzająca

Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu jest przeprowadzane przez uprawnionego do wykonywania tych badań psychologa.

Zakres badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu obejmuje: