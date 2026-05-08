Nowe świadczenie na NFZ? Ministerstwo Zdrowia pracuje na zmianami dla pacjentów

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, o którym informacja pojawiła się w wykazie prac legislacyjnych resortu.
Jakie zmiany planuje Ministerstwo Zdrowia?
Jak czytamy, celem rozporządzenia jest włączenie świadczenia „porada specjalistyczna - optometryczna” do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Chodzi również o „zapewnienie pacjentom dostępu do specjalistycznej konsultacji optometrycznej udzielanej przez optometrystę w sytuacjach pogorszenia jakości widzenia”.
Świadczenie to skierowane jest do szerokiej populacji pacjentów, u których występują schorzenia narządu wzroku sklasyfikowane według kodów ICD-10 z zakresu H: H00–H59, czyli obejmuje pełne spektrum zaburzeń narządu wzroku.
Jakich chorób dotyczy zmiana?
Kody H00–H59 stosuje się w przypadku rozpoznania różnych chorób i zaburzeń oczu. Dotyczą one między innymi:
- Zapalnych i infekcyjnych schorzeń powiek, spojówek, rogówki (np. jęczmień – H00, zapalenie spojówek – H10, zapalenie rogówki – H16)
- Chorób przewlekłych (np. zaćma – H25-H26, jaskra – H40-H42)
- Urazy i uszkodzenia mechaniczne oraz uszkodzenia odczynowe po działaniu czynników zewnętrznych (np. zaburzenia ciała szklistego – H43)
- Zaburzeń dotyczących mięśni ocznych i nerwów (np. porażenie mięśni gałki ocznej – H49, oczopląs – H55)
- Chorób siatkówki i naczyniówki (np. odwarstwienie siatkówki – H33, zapalenie siatkówki – H35)
Co będzie w rozporządzeniu?
Według informacji z wykazu prac legislacyjnych ministra zdrowia, w nowych zapisach znajdą się wykazy świadczeń gwarantowanych z określeniem:
- poziomu lub sposobu finansowania danego świadczenia gwarantowanego,
- warunków realizacji danego świadczenia gwarantowanego, w tym dotyczących personelu medycznego i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, mając na uwadze konieczność zapewnienia wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej oraz właściwego zabezpieczenia tych świadczeń.
Okulary „na NFZ” nie tylko u okulisty?
Świadczenie „porada specjalistyczna – optometryczna” na ten moment nie jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeśli porada zostanie włączona do koszyka świadczeń gwarantowanych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS), odczują to pacjenci cierpiący na zaburzenia wzroku.
Na poradę optometryczną składa się m.in.:
- przeprowadzenie wywiadu,
- badania diagnostyczne, w tym: badanie obiektywne refrakcji i keratometrii, badanie subiektywne refrakcji i dobór korekcji, ocena funkcji wzrokowych i widzenia obuocznego, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego tonometrem, badanie w lampie szczelinowej, przesiewowe badanie dna oka,
- dobór i przepisanie korekcji okularowej lub korekcji soczewkami kontaktowymi, lub innymi wyrobami medycznymi,
- wydanie zlecenia na zapotrzebowania na wyroby medyczne,
- omówienie dalszego planu postępowania, wydanie zaleceń i instruktaż użytkowania wyrobu medycznego.
Tym samym osoba, która będzie miała problemy ze wzrokiem, nie będzie musiała czekać w kolejce na NFZ do okulisty. Będzie miała możliwość udania się również do optometrysty. Podobnie sytuacja będzie wygląda, jeśli osoba będzie potrzebowała odbyć badania, które pozwolą na dobór okularów korekcyjnych.