Nowe świadczenie na NFZ? Ministerstwo Zdrowia pracuje na zmianami dla pacjentów

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, o którym informacja pojawiła się w wykazie prac legislacyjnych resortu.

Jakie zmiany planuje Ministerstwo Zdrowia?

Jak czytamy, celem rozporządzenia jest włączenie świadczenia „porada specjalistyczna - optometryczna” do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Chodzi również o „zapewnienie pacjentom dostępu do specjalistycznej konsultacji optometrycznej udzielanej przez optometrystę w sytuacjach pogorszenia jakości widzenia”.

Świadczenie to skierowane jest do szerokiej populacji pacjentów, u których występują schorzenia narządu wzroku sklasyfikowane według kodów ICD-10 z zakresu H: H00–H59, czyli obejmuje pełne spektrum zaburzeń narządu wzroku.

Jakich chorób dotyczy zmiana?

Kody H00–H59 stosuje się w przypadku rozpoznania różnych chorób i zaburzeń oczu. Dotyczą one między innymi:

Zapalnych i infekcyjnych schorzeń powiek, spojówek, rogówki (np. jęczmień – H00, zapalenie spojówek – H10, zapalenie rogówki – H16)

Chorób przewlekłych (np. zaćma – H25-H26, jaskra – H40-H42)

Urazy i uszkodzenia mechaniczne oraz uszkodzenia odczynowe po działaniu czynników zewnętrznych (np. zaburzenia ciała szklistego – H43)

Zaburzeń dotyczących mięśni ocznych i nerwów (np. porażenie mięśni gałki ocznej – H49, oczopląs – H55)

Chorób siatkówki i naczyniówki (np. odwarstwienie siatkówki – H33, zapalenie siatkówki – H35)

Co będzie w rozporządzeniu?

Według informacji z wykazu prac legislacyjnych ministra zdrowia, w nowych zapisach znajdą się wykazy świadczeń gwarantowanych z określeniem:

poziomu lub sposobu finansowania danego świadczenia gwarantowanego ,

, warunków realizacji danego świadczenia gwarantowanego, w tym dotyczących personelu medycznego i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, mając na uwadze konieczność zapewnienia wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej oraz właściwego zabezpieczenia tych świadczeń.

Okulary „na NFZ” nie tylko u okulisty?

Świadczenie „porada specjalistyczna – optometryczna” na ten moment nie jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeśli porada zostanie włączona do koszyka świadczeń gwarantowanych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS), odczują to pacjenci cierpiący na zaburzenia wzroku.

Na poradę optometryczną składa się m.in.:

przeprowadzenie wywiadu,

badania diagnostyczne, w tym: badanie obiektywne refrakcji i keratometrii, badanie subiektywne refrakcji i dobór korekcji, ocena funkcji wzrokowych i widzenia obuocznego, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego tonometrem, badanie w lampie szczelinowej, przesiewowe badanie dna oka,

dobór i przepisanie korekcji okularowej lub korekcji soczewkami kontaktowymi, lub innymi wyrobami medycznymi,

wydanie zlecenia na zapotrzebowania na wyroby medyczne,

omówienie dalszego planu postępowania, wydanie zaleceń i instruktaż użytkowania wyrobu medycznego.

Tym samym osoba, która będzie miała problemy ze wzrokiem, nie będzie musiała czekać w kolejce na NFZ do okulisty. Będzie miała możliwość udania się również do optometrysty. Podobnie sytuacja będzie wygląda, jeśli osoba będzie potrzebowała odbyć badania, które pozwolą na dobór okularów korekcyjnych.