Wirus na statku. Co to jest hantawirus i jakie ma objawy? Szef WHO uspokaja

W niedzielę na Teneryfie zacumował statek - wycieczkowiec MV Hondius. To na niego przez ostatnie kilka dni skierowane były oczy całego świata z powodu przypadków zakażenia hantawirusem. Do tej pory śmierć poniosło troje pasażerów statku - małżeństwo z Holandii oraz obywatelkę Niemiec. Pozostałe pięć osób, u których także zaobserwowano objawy zakażenia, znajduje się już w szpitalach na lądzie. U części osób potwierdzono obecność wirusa Andes, jedynego z rodziny hantawirusów, który może być przenoszony z człowieka na człowieka.

Co to jest hantawirus?

Hantawirusy to wirusy odzwierzęce, które naturalnie zakażają gryzonie i są sporadycznie przenoszone z nich na ludzi. Zakażenie u ludzi może prowadzić do ciężkiej choroby, a często nawet śmierci. Jednak przebieg chorób różni się w zależności od rodzaju wirusa i lokalizacji geograficznej.

Każdy hantawirus jest zazwyczaj powiązany z konkretnym gatunkiem gryzoni będącym rezerwuarem wirusa, u którego powoduje długotrwałe zakażenie bez widocznych objawów choroby. Najbardziej narażone na zakażenie hantawirusem są osoby mające zwiększony kontakt z gryzoniami — rolnicy, żołnierze i turyści. Wirus obecny jest w moczu, odchodach i ślinie zakażonych gryzoni.

Chociaż na świecie zidentyfikowano wiele gatunków hantawirusów, wiadomo, że tylko nieliczne z nich wywołują choroby u ludzi.

Hantawirusy obecne w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej są znane z wywoływania hantawirusowego zespołu sercowo-płucnego. Wirus Andes należy do tej rodziny i powoduje ograniczoną transmisję z człowieka na człowieka w przypadku bliskiego i długotrwałego kontaktu, głównie w Argentynie i Chile.

obecne w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej są znane z wywoływania hantawirusowego zespołu sercowo-płucnego. Wirus Andes należy do tej rodziny i powoduje ograniczoną transmisję z człowieka na człowieka w przypadku bliskiego i długotrwałego kontaktu, głównie w Argentynie i Chile. Hantawirusy występujące w Europie i Azji są znane z wywoływania gorączki krwotocznej z zespołem nerkowym. W tej części świata nie udokumentowano transmisji wirusa z człowieka na człowieka.

Objawy zakażenia hantawirusem

Objawy zakażenia hantawirusem mogą się różnić w zależności od szczepu wirusa oraz indywidualnych predyspozycji osoby zakażonej. Zakażenie może przebiegać w dwóch głównych postaciach: jako hantawiroza nerkowa (znana również jako zespół nerkowy związany z hantawirusem, HFRS) lub hantawiroza płucna (HPS).

Do kryteriów nasuwających wystąpienie zakażenia zalicza się:

ostry początek choroby,

temperatura ciała powyżej 37,8 st. C,

bóle brzucha, karku i głowy,

wzrastający poziom kreatyniny w surowicy krwi,

wielomocz,

białkomocz,

krwiomocz.

Najgroźniejszym powikłaniem jest wystąpienie krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zakrzepów naczyniowych.

Okres wylęgania choroby trwa średnio między 12 a 16 dniami, ale może się wahać od 5 do nawet 42 dni. Zdarza się, że przebieg choroby bywa lekki, bez konieczności hospitalizacji. Mogą też się pojawić przypadki zakażeń bezobjawowych.

Leczenie zakażenia i zapobieganie

Nie ma terapii leczenia przeciwwirusowego ani szczepionki przeciw zakażeniu hantawirusami. Leczenie jest głównie objawowe. Koncentruje się na ścisłym monitorowaniu klinicznym oraz leczeniu powikłań oddechowych, sercowych i nerkowych.

Przeciętnie chory hospitalizowany jest przez dwa miesiące, lecz całkowita rekonwalescencja może trwać znacznie dłużej. Śmiertelność waha się w granicach 0,5 proc. do 6 proc., a bez zastosowania leczenia objawowego może sięgać nawet 30 proc.

W przypadku wystąpienia ognisk choroby lub podejrzenia jej wystąpienia, aby ograniczyć dalsze rozprzestrzenianie się choroby, istotne jest wczesne rozpoznanie i odizolowanie osób chorych, monitorowanie osób mających bliskie kontakty oraz stosowanie standardowych środków zapobiegania zakażeniom.

Szef WHO: to nie jest kolejny COVID

Zacumowanie statku z zakażonymi pacjentami wywołało sprzeciw mieszkańców Teneryfy. Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus pojawił się na miejscu, by zapewnić, że nie ma zagrożenia dla społeczności wyspiarskiej. Wcześniej zwrócił się do nich z oświadczeniem.

To nie jest kolejny COVID. Obecne zagrożenie dla zdrowia publicznego ze strony hantawirusa pozostaje niskie. Moi koledzy i ja powiedzieliśmy to jednoznacznie i powtórzę to teraz ponownie. Ryzyko dla Was, żyjących na co dzień na Teneryfie, jest niewielkie – podkreślał.

Władze Hiszpanii przygotowały szczegółowy, stopniowy plan ewakuacji pasażerów statków: zostaną oni przewiezieni na ląd w porcie przemysłowym Granadilla, z dala od obszarów mieszkalnych, w szczelnie zamkniętych, strzeżonych pojazdach, przez całkowicie odgrodzony korytarz. Następnie repatriowani bezpośrednio do swoich krajów ojczystych.