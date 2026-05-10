Forsal logo

Wirus na statku. Co to jest hantawirus i jakie ma objawy? Szef WHO uspokaja

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 16:00
MV Hondius enters the port of Granadilla de Abona to anchor, disembark passengers
Wirus na statku. Co to jest hantawirus i jakie ma objawy? Szef WHO uspokaja/PAP/EPA
Wycieczkowiec MV Hondius dotarł już do Teneryfy. To na nim doszło do rozprzestrzenienia się hantawirusa i śmierci trzech osób. Społeczność międzynarodowa już wspomina pandemię koronawirusa i historię statku Diamond Princess. Jednak szef WHO uspokaja i podkreśla: "To nie jest kolejny COVID". Czym jest hantawirus i jakie ma objawy?

W niedzielę na Teneryfie zacumował statek - wycieczkowiec MV Hondius. To na niego przez ostatnie kilka dni skierowane były oczy całego świata z powodu przypadków zakażenia hantawirusem. Do tej pory śmierć poniosło troje pasażerów statku - małżeństwo z Holandii oraz obywatelkę Niemiec. Pozostałe pięć osób, u których także zaobserwowano objawy zakażenia, znajduje się już w szpitalach na lądzie. U części osób potwierdzono obecność wirusa Andes, jedynego z rodziny hantawirusów, który może być przenoszony z człowieka na człowieka.

Kolonoskopia, gastroskopia czy rezonans magnetyczny ze zmianami od 1 maja 2026 r. Rewolucja dla pacjenta i nowy nakaz dla dyrektorów
Kolonoskopia, gastroskopia czy rezonans magnetyczny ze zmianami od 1 maja 2026 r. Rewolucja dla pacjenta i nowy nakaz dla dyrektorów

Co to jest hantawirus?

Hantawirusy to wirusy odzwierzęce, które naturalnie zakażają gryzonie i są sporadycznie przenoszone z nich na ludzi. Zakażenie u ludzi może prowadzić do ciężkiej choroby, a często nawet śmierci. Jednak przebieg chorób różni się w zależności od rodzaju wirusa i lokalizacji geograficznej.

Każdy hantawirus jest zazwyczaj powiązany z konkretnym gatunkiem gryzoni będącym rezerwuarem wirusa, u którego powoduje długotrwałe zakażenie bez widocznych objawów choroby. Najbardziej narażone na zakażenie hantawirusem są osoby mające zwiększony kontakt z gryzoniami — rolnicy, żołnierze i turyści. Wirus obecny jest w moczu, odchodach i ślinie zakażonych gryzoni.

Chociaż na świecie zidentyfikowano wiele gatunków hantawirusów, wiadomo, że tylko nieliczne z nich wywołują choroby u ludzi.

  • Hantawirusy obecne w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej są znane z wywoływania hantawirusowego zespołu sercowo-płucnego. Wirus Andes należy do tej rodziny i powoduje ograniczoną transmisję z człowieka na człowieka w przypadku bliskiego i długotrwałego kontaktu, głównie w Argentynie i Chile.
  • Hantawirusy występujące w Europie i Azji są znane z wywoływania gorączki krwotocznej z zespołem nerkowym. W tej części świata nie udokumentowano transmisji wirusa z człowieka na człowieka.
Likwidacja całodobowych oddziałów w szpitalach. Te placówki zwróciły się z wnioskami do NFZ
Likwidacja całodobowych oddziałów w szpitalach. Te placówki zwróciły się z wnioskami do NFZ

Objawy zakażenia hantawirusem

Objawy zakażenia hantawirusem mogą się różnić w zależności od szczepu wirusa oraz indywidualnych predyspozycji osoby zakażonej. Zakażenie może przebiegać w dwóch głównych postaciach: jako hantawiroza nerkowa (znana również jako zespół nerkowy związany z hantawirusem, HFRS) lub hantawiroza płucna (HPS).

Do kryteriów nasuwających wystąpienie zakażenia zalicza się:

  • ostry początek choroby,
  • temperatura ciała powyżej 37,8 st. C,
  • bóle brzucha, karku i głowy,
  • wzrastający poziom kreatyniny w surowicy krwi,
  • wielomocz,
  • białkomocz,
  • krwiomocz.

Najgroźniejszym powikłaniem jest wystąpienie krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zakrzepów naczyniowych.

Okres wylęgania choroby trwa średnio między 12 a 16 dniami, ale może się wahać od 5 do nawet 42 dni. Zdarza się, że przebieg choroby bywa lekki, bez konieczności hospitalizacji. Mogą też się pojawić przypadki zakażeń bezobjawowych.

Nowe świadczenie na NFZ? Ministerstwo Zdrowia pracuje na zmianami dla pacjentów
Nowe świadczenie na NFZ? Ministerstwo Zdrowia pracuje na zmianami dla pacjentów

Leczenie zakażenia i zapobieganie

Nie ma terapii leczenia przeciwwirusowego ani szczepionki przeciw zakażeniu hantawirusami. Leczenie jest głównie objawowe. Koncentruje się na ścisłym monitorowaniu klinicznym oraz leczeniu powikłań oddechowych, sercowych i nerkowych.

Przeciętnie chory hospitalizowany jest przez dwa miesiące, lecz całkowita rekonwalescencja może trwać znacznie dłużej. Śmiertelność waha się w granicach 0,5 proc. do 6 proc., a bez zastosowania leczenia objawowego może sięgać nawet 30 proc.

W przypadku wystąpienia ognisk choroby lub podejrzenia jej wystąpienia, aby ograniczyć dalsze rozprzestrzenianie się choroby, istotne jest wczesne rozpoznanie i odizolowanie osób chorych, monitorowanie osób mających bliskie kontakty oraz stosowanie standardowych środków zapobiegania zakażeniom.

Polak kapitanem CMA CGM San Antonio. Statek zaatakowany podczas rejsu przez Ormuz
Polak kapitanem CMA CGM San Antonio. Statek zaatakowany podczas rejsu przez Ormuz

Szef WHO: to nie jest kolejny COVID

Zacumowanie statku z zakażonymi pacjentami wywołało sprzeciw mieszkańców Teneryfy. Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus pojawił się na miejscu, by zapewnić, że nie ma zagrożenia dla społeczności wyspiarskiej. Wcześniej zwrócił się do nich z oświadczeniem.

To nie jest kolejny COVID. Obecne zagrożenie dla zdrowia publicznego ze strony hantawirusa pozostaje niskie. Moi koledzy i ja powiedzieliśmy to jednoznacznie i powtórzę to teraz ponownie. Ryzyko dla Was, żyjących na co dzień na Teneryfie, jest niewielkie – podkreślał.

Władze Hiszpanii przygotowały szczegółowy, stopniowy plan ewakuacji pasażerów statków: zostaną oni przewiezieni na ląd w porcie przemysłowym Granadilla, z dala od obszarów mieszkalnych, w szczelnie zamkniętych, strzeżonych pojazdach, przez całkowicie odgrodzony korytarz. Następnie repatriowani bezpośrednio do swoich krajów ojczystych.

Wirusy nie przejmują się polityką i nie szanują granic. Najlepszą odpornością, jaką posiada każdy z nas, jest solidarność. Teneryfa demonstruje dziś tę solidarność – dodał.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWirus na statku. Co to jest hantawirus i jakie ma objawy? Szef WHO uspokaja »
Tematy: WHOwiruszakażenieobjawy
Powiązane
lekarz, operacja, rezydent, sala operacyjna, urządzenia medyczne
Podwyżki w ochronie zdrowia od 1 lipca 2026 r. Dla tych specjalizacji na start 11 654,76 zł brutto
Leżący pacjent spoczywa na kołdrze przy łóżku, opiekun w niebieskich peelingach ze stetoskopem. Łóżko, pielęgniarka, opieka zdrowotna, szpital, światło dzienne, okno, zasłony
Nowe zabiegi w szpitalach od 1 maja 2026 r. na NFZ: endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa (ESD) oraz przezodbytnicza mikrochirurgia endoskopowa (TEM)
szpital, korytarz, okna, niebieski
Kolonoskopia, gastroskopia ze zmianami od 1 maja 2026 r. Rewolucja dla pacjenta i nowy nakaz dla dyrektorów
Zobacz
|
Niedziela handlowa 10.05.2026: sklepy otwarte 10 maja czy obowiązuje zakaz handlu. Czy dzisiaj jest niedziela handlowa?
Niedziela handlowa 10.05.2026: sklepy otwarte 10 maja czy obowiązuje zakaz handlu. Czy dzisiaj jest niedziela handlowa?
mężczyzna, nadciśnienie, pomiar ciśnienia
Dodatkowy zasiłek 215 zł miesięcznie dla osób z nadciśnieniem w 2026 i 2027 roku. Nie zależy od dochodu
Egzamin ósmoklasisty 2026 – matematyka. Przecieki, pewniaki i typy. Co będzie na egzaminie ósmoklasisty z matematyki?
Egzamin ósmoklasisty 2026 – matematyka. Przecieki, pewniaki i typy. Co będzie na egzaminie ósmoklasisty z matematyki?
podatek, podatek od zysków kapitałowych, podatek Belki, zwolnienie, rząd
Zapadła decyzja w rządzie. Polacy będą mogli uniknąć płacenia znienawidzonego podatku
Skarbówka zgarnie z konta 100 zł. Nowa opłata ma trafiać do urzędu razem z podatkiem
Skarbówka zgarnie z konta 100 zł. Nowa opłata ma trafiać do urzędu razem z podatkiem. Zmiany dotkną nas wszystkich
RPO, odszkodowanie, grunty, nieruchomości, wywłaszczenie, Ministerstwo Infrastruktury
Trwają wywłaszczenia gruntów pod budowę dróg. Państwo przejmuje nieruchomości, ale na odszkodowania trzeba czekać latami
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj