Forsal logo

Co powinien zrobić przedsiębiorca w czerwcu? Od 8 lipca 2026 r. kontrola umów przez Państwową Inspekcję Pracy

Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 16:46
kontrola pracownika w pracy śledzenie
kontrola umów/Shutterstock
Z dniem 8 lipca 2026 roku wchodzą w życie przepisy uprawniające Państwową Inspekcję Pracy do kontroli umów zawieranych przez przedsiębiorców nie będących umowami o pracę - o dzieło, zlecenie, B2B - między podmiotami gospodarczymi. Pod jakim kątem będzie prowadzona weryfikacja?

Aby nie narazić się na ingerencję inspektora pracy w treść umów ze współpracownikami przedsiębiorca w czerwcu 2026 roku powinien przeprowadzić weryfikację ich treści, mając na względzie relacje między stronami i wykonywane czynności. W pierwszej kolejności należy przyjrzeć się sytuacją, gdy współpracownicy wykonują te same czynności co pracownicy np. sprzedaż czy zarządzanie. Przedsiębiorca powinien rozważyć dlaczego relacje te różnią się od tych z pracownikami. Bez znaczenia pozostaje fakt, iż współpracownik posiada uprawnienia emerytalne. W takich przypadkach dotychczas zawarte umowy powinny być rozwiązane za porozumieniem stron a nawiązana umowa o pracę.

Weryfikując zawarte umowy przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę następujące trzy elementy:

  • osobiste wykonywanie czynności objętych umową,
  • wykonywanie tych czynności pod kierownictwem lub nadzorem przedsiębiorcy albo jego przedstawiciela,
  • wyznaczenie miejsca i czasu pracy.

Aby przyjąć, że dana umowa nosi cechy stosunku pracy powyższe warunki powinny zostać spełnione łącznie.

Zobacz również

Osobiste wykonywanie czynności objętych umową

Z treści umowy może wynikać, iż została ona zawarta z uwagi na szczególne kwalifikacje np. wykształcenie czy doświadczenie. W dokumencie może też wprost znajdować się zapis, iż współpracownik musi wykonać wskazane zadania osobiście. Należy rozważyć czy z treści umowy wynika, że współpracownika może ktoś przy wykonywaniu tych działań zastąpić np. posprzątać może praktycznie każdy niezależnie od wieku czy wykształcenia.

Wykonywanie czynności pod kierownictwem lub nadzorem przedsiębiorcy

Przy rozważaniu spełnienia tego warunku pracodawca powinien postawić pytanie czy poza określeniem w umowie co ma być wykonane, pod adresem współpracownika będą kierowane wskazówki podczas działań jak mają być czynności wykonane i będzie to sprawdzane. Przenosząc to na usługę sprzątania – wskazanie z jakich dostępnych preparatów ma skorzystać współpracownik i w jakiej kolejności oraz weryfikacja czy tak istotnie się odbywa. Należy pamiętać, że czym innym jest kontrola postępu prac przez przedsiębiorcę pod względem terminu na ich wykonanie oraz współpraca przy wykonywaniu zadań.

Wyznaczenie miejsca i czasu pracy

Należy się zastanowić czy współpracownik wykonują czynności objęte umową ma to robić we wskazanych miejscu i godzinach. Współpracownik nie może sobie samodzielnie ukształtować tego czasu w ramach okresu rozliczeniowego oraz dogodnej dla siebie lokalizacji działań. Najlepszym przykładem spełniania tego warunku są wszelkie grafiki pracy np. w ochronie określające miejsce wykonywania zadań i zakres czasowy. Należy wziąć pod uwagę, że tej weryfikacje powinny podlegać umowy które ze swej istotny wymagają aby ich wykonanie mogło odbywać się w określonym miejscu czy w narzuconym czasie np. pielęgnacja trawnika jest możliwa tylko w miejscu jego posadzenia efektywnie przy świetle dziennym.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCo powinien zrobić przedsiębiorca w czerwcu? Od 8 lipca 2026 r. kontrola umów przez Państwową Inspekcję Pracy »
Tematy: kontrolaprzedsiębiorcaumowawspółpracownik
Powiązane
Praca
Polacy są przepracowani? Jesteśmy w niechlubnej czołówce Europy
Pracownicy profilaktyka zdrowie opieka system
Zdrowie w pracy. Pracownicy fizyczni żyją krócej, gdy brakuje im dostępu do systemowej profilaktyki
W tej branży brakuje rąk do pracy. Firmy mają ogromny problem z rekrutacją
W tej branży brakuje rąk do pracy. Firmy mają ogromny problem z rekrutacją
Zobacz
|
Polacy donoszą o listach z wojskach. Armia wysyła karty mobilizacyjne. Co to oznacza?
Polacy donoszą o listach z wojskach. Armia wysyła karty mobilizacyjne. Co to oznacza?
Wspólnoty mieszkaniowe windują opłaty na zaliczki. Czy aż tak wzrosły koszty utrzymania, że lokatorzy często płacą wielokrotność w porównaniu do lat poprzednich?
Nasza droga wspólnota mieszkaniowa. Oto dlaczego rosną koszty utrzymania mieszkań w blokach i kamienicach
Dworzec Warszawa Zachodnia
Pracują nad „sztywnym” rozkładem jazdy. Co godzinę między największymi miastami
Postanowione. 3500 zł na gospodarstwo domowe. Od kiedy można składać wnioski?
Postanowione. 3500 zł na gospodarstwo domowe. Od kiedy można składać wnioski?
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj