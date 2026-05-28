W tej branży brakuje rąk do pracy. Firmy mają ogromny problem z rekrutacją

dzisiaj, 08:56
Branża logistyczna zmaga się z coraz większym niedoborem pracowników. Najtrudniej obsadzić stanowiska kierowców, spedytorów oraz operatorów wózków widłowych i maszyn. Z raportu ManpowerGroup wynika, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy problemy z rekrutacją miało blisko 70 proc. firm z sektora logistyki i transportu.

W tych zawodach są największe braki

Z raportu wynika, że największym „wyzwaniem” podczas rekrutacji, wskazywanym przez przedsiębiorstwa logistyczne pozostają rosnące koszty zatrudnienia oraz wysokie oczekiwania finansowe kandydatów. Istotnym problemem jest także niedopasowanie kompetencyjne oraz silna konkurencja o pracownika.

68 proc. badanych organizacji przyznało, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy miało problem ze znalezieniem nowych pracowników. Największe trudności dotyczyły zatrudnienia operatorów wózków widłowych lub maszyn – wskazało je 88 proc. firm, a także kierowców - 72 proc. i spedytorów - 51 proc. Przedsiębiorcy wymienili też trudności w obsadzaniu stanowisk dla pracowników niewykwalifikowanych - 48 proc., zajmujących się obsługą klientów - 44 proc. oraz specjalistów IT - 42 proc.

Największe bariery

Rosnące koszty zatrudnienia stanowiły barierę dla 60 proc. respondentów. Przy tym zbyt wysokie oczekiwania finansowe kandydatów wskazało 53 proc. Problemem był też brak odpowiednich kwalifikacji. Niedostateczne kompetencje miękkie kandydatów wskazało 45 proc. badanych firm, a kompetencji twardych - 43 proc.

Przedsiębiorcy zwracają też uwagę na dużą konkurencję o pracownika (43 proc.) oraz trudności w pozyskiwaniu osób gotowych do pracy zmianowej - również 43 proc. 32 proc. organizacji wskazało też, że na rynku po prostu brakuje dostępnych kandydatów.

Rozwój obecnych pracowników

Aby pozyskać potrzebne kompetencje, organizacje najczęściej inwestują w rozwój obecnych pracowników. 44 proc. wskazało na szkolenia, a 39 proc. na reskilling, czyli przygotowanie zatrudnionych do nowych ról. 28 proc. firm stawia też na cyfryzację i automatyzację procesów. 26 proc. stara się pozyskać pracowników spośród już zatrudnionych w branży 25 proc. podnosi wynagrodzenia, 24 proc. poszerza ofertę świadczeń pozapłacowych.

Badanie zostało przeprowadzone w marcu i kwietniu 2026 roku i objęło 239 wywiadów z przedstawicielami firm z branży logistycznej.

Źródło: PAP
