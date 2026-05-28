Rewolucja w zakupach przez smartfona. TikTok Shop, platforma, która połączy sprzedaż od MŚP z pokoleniami Millenialsów i Gen Z

W całej Polsce ponad 14,2 miliona osób odwiedza TikToka by czerpać inspirację, odkrywać najnowsze trendy, Skalę odkrywania napędzanego przez społeczność pokazuje ponad 34 miliony filmów opublikowanych na platformie pod hashtagiem #TikTokMadeMeBuyIt. To świat zakupów e-commerce Millenialsów i Zetek, który nowy marketplace od TikToka stara się połączyć z firmami MŚP.

Zakupy przez smartfona: czym jest TikTok Shop

Patrząc od strony marki, producenta czy to dystrybutora to platforma typu market place, podobna do Facebook Marketplace, Allegro czy OLX. Tylko, że oprócz funkcji sprzedażowych – sklepu, dodaje funkcje marketingowe jak dostęp do twórców internetowych mogących sprzedawać produkty marki oraz funkcje płatnicze i logistyczne.

Co lepsze platforma w przeciwieństwie do konkurentów oferuje te usługi od razu dostępne dla sprzedającego na kilku na kilku rynkach Europejskich. Hasło: ,,Sell across the Europe’’. Polska, Francja, Hiszpania czy Niemcy w zasięgu polskiej firmy, w jednym miejscu na tych samych zasadach, ale z opcjami do wyboru skrojonymi pod nawyki zakupowe konsumenta na wskazanym rynku.

Przy współpracy ze zweryfikowanymi influencerami-afiliantami na danym rynku. Od czerwca 2026 TikTok Shop operuje w Austrii, Belgii, Holandii i Polsce, a także na dotychczasowych rynkach: we Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech i Hiszpanii.

Co robi TikTok Shop i co oferuje firmie z sektora MŚP

Na TikToku MŚP mogą docierać do nowych klientów, budować rozpoznawalność i wyróżniać się dzięki kreatywnym treściom. W środowisku opartym na odkrywaniu mniejsze marki mogą skutecznie docierać do odbiorców i skutecznie działać obok największych graczy, tworząc komunikację, która jest kreatywna, autentyczna i angażująca dla społeczności.

TikTok już dziś pomaga mniejszym markom zwiększać widoczność: 70% użytkowników TikToka w Polsce deklaruje, że platforma pomogła im odkryć lokalne firmy. Jednocześnie ponad 50% lokalnych MŚP twierdzi, że dzięki TikTokowi dotarło do nowych odbiorców i poszerzyło bazę klientów, a w przypadku ponad 30% obecność na platformie przełożyła się na wzrost sprzedaży.

Marki, sprzedawcy i twórcy będą mogli korzystać z takich formatów do oferowania swoich produktów:

Filmy w kanale For You i zakupy LIVE: możliwość zakupu oznaczonych produktów bezpośrednio z filmów i transmisji LIVE w kanale For You. (marki producenta lub wybranego lokalnego influencera)

Prezentacja produktów: możliwość przeglądania produktów, czytania opinii i dokonywania zakupu bezpośrednio z profilu ulubionej marki. Firmy mogą tworzyć własne kolekcje produktów na swoich profilach.

Zakładka Shop: klasyczny e-commerce sklep, gdzie firma prezentuje produkty, a klienci łatwo je wyszukiwać i odkrywać oferty promocyjne. Rekomendacje pojawiają się poprzez listy produktów i treści zakupowe, a klienci mogą zarządzać zamówieniami w jednej zakładce.

Bezpieczna płatność: TikTok współpracuje z zaufanymi zewnętrznymi platformami płatniczymi, aby zapewnić szybki, płynny i bezpieczny proces finalizacji zakupów w TikTok Shop.

Jak funkcjonuje TikTok Shop?

Pokażę to na przykładzie. Firmy X, zarejestrowanej w Polsce, które chcą rozpocząć sprzedaż w TikTok Shop. Po pierwsze, jak mówią przedstawiciele TikTok Shop, najważniejsze by produkt istniał fizycznie. Dalej zaczyna się od rejestracji profilu pod adresem: https://seller-eu.tiktok.com/account/register?shop_region=PL.

Zgodnie z Unijnymi procedurami i dyrektywami o usługach cyfrowych, ochronie konsumentów wykonywane są procedury KYC (poznaj swojego klienta). Jest weryfikowana dokumentacja firmy w rejestrach.

Na drugim etapie, gdy firma dodaje swoje produkty z oferty jest proszona przez TikTok o przedstawienie potrzebnych i wymaganych przez prawo certyfikatów jakości (np. kosmetyki) czy dopuszczenia do sprzedaży i bezpieczeństwa jak ma to miejsce w przypadku zabawek lub innych produktów dla dzieci. Trzeci etap weryfikacji polega na przedstawieniu dokumentów i licencji, zezwalających na sprzedaż danej marki czy produktu w kanałach cyfrowych, m.in., gdy Firma X jest dystrybutorem powiedzmy zabawek Mattel, lalek Barbie czy klocków Lego. TiKTok weryfikuje, czy wolno jej sprzedawać samodzielnie w sieci wskazane produkty.

Mechanizm weryfikacji zapobiega nieuczciwej konkurencji i przede wszystkim ochronie praw własności intelektualnej, chroniąc przed sprzedażą podróbek. W podobny sposób firma weryfikuje swoich afiliantów czyli influencerów prowadzących kanały na platformie i współpracujących z konkretnymi markami. Do codziennej weryfikacji służy też wskaźnik. Shop Wealth Score, ocena sprzedawcy, producenta oparta o mierzalne metryki jak obsługa zwrotów, oceny kupujących, czasy realizacji zamówień etc., z podziałem na poszczególne kraje-rynki. O tym napiszemy szczegółowiej w kolejnym materiale.

Formaty sprzedaży na TikTok

Dotąd e-comerce opierał się na naturalny wyszukiwaniu produktu przez konsumenta i statycznej sprzedaży przez stronę. TikTok zmienia ten paradygmat. Teraz wyszukiwarka Googla dla konsumenta e-commerce, zamienia się w discovery commerce.

Zamiast linearnego lejka: wyszukiwanie przez konsuemnta produktu, potem dokonywania w wybranym e-sklepie zakupu, sprzedaż internetowa idzie w formę doświadczenia, odkrywania tak jak cenią to sobie Millenialsi i Zetki. Widzą profil swojego ulubionego influencera, polecającego markę wspomnianej Firmy X i bezpośrednio z jego profilu trafiają do lejka zakupowego, gdzie w 2-3 kliknięciach realizują zakup w ciągu sekund, maksymalnie minut.

To zależy od rozwiązania, czy korzystają z Blika czy płatności via konto w banku. Na polskim rynku będzie to Blik z dostawą do paczkomatu InPost. Chyba, że klient wybiera inną opcję. Ten sam produkt na rynku niemieckim może, zgodnie ze swoim przyzwyczajeniem konsument zamówić do domu i opłacić u kuriera. Tu TikTok jest elastyczny, współpracując na każdym rynku krajowym z dostawcami logistyki specyficznymi dla danego rynku.

Te rynkowo personalizowane dla marki/producenta usługi jest w stanie zaoferować na każdym rynku Europejskim i nie tylko, na którym platforma operuje. Jak wspomnieliśmy jest już to Wielka Brytania jak i wchodzące z Polską, Belgia Austria. Dla starszych czytelników przypomina to w swoim zamyśle Telezakupy Mango, gdzie można zakupić towar dzwoniąc pod numer telefonu, podczas programu. Z ta różnicą, że można to zrobić na profilu influencera-afilianta podczas transmisji, w dołączonej zakładce z kartą produktu. Wszystko wygodnie, w jednym miejscu, bez często przerywającego transakcję, wychodzenia na zewnątrz z aplikacji do strony producenta.

W czym tkwi przewaga TikTok Shop

Po pierwsze, platforma to narzędzie typowe dla pokolenia Millenialsów i Zetek. Tu mogą ,,doświadczac'' i oprzeć się na autorytecie influencera. Dla sprzedającego swoje produkty, TikTok Shop to hub sprzedażowy: połączenie marketingowej agencji z dostępem do zweryfikowanych influencerów-afilianntów na każdym rynku z ich zaangażowanymi społecznościami.

Z drugiej strony TikTok to platforma logistyczna i płatnościowa, oferująca firmie oferującej swoje produkty integrację z jej ekosystemem logistyki: płatności, dystrybucji i dostaw. W trzecim kroku obsługę po sprzedażową, feedback online w czasie rzeczywistym. Kontrolę procesu sprzedaży i opinii klientów na poszczególnych rynkach na żywo, także w wypadku reklamacji czy zwrotów. Tu platforma TikTok podchodzi elastycznie do systemu dystrybucji. E-commerce, czy to sklep czy marka-producent może elastycznie kształtować swoją politykę sprzedażową. Może korzystać z własnej logistyki jak i zawierzyć partnerowi jak InPost, DHL czy inny dostawca lub kanałowi TikToka. Klient sprzedający może wybrać strategię elastyczną, w zależności od rynku.

Może być tak, że w Polsce producent nasz zabawek powierzy dystrybucję ,,swojemu'' kanałowi np. swojej umowie z InPost czy Allegro a np. na rynku Niemieckim skorzysta z oferty TikTok Shop, a w Hiszpanii z lokalnego dystrybutora, z którym ma własną umowę.

TikTok Shop sklep e-commerce dla Gen Z i Millenialsów

Gra jest warta świeczki. Tytułowe pokolenia, do których kierowany jest TikTok to rosnąca i już silna grupa konsumentów . Przedstawiciele tych pokoleń spędzają odpowiednio wedle GUS, odpowiednio 2 godziny dziennie i między 3 a 5 w sieci.

Gros z tego czasu poświęcają na scrollowanie (przeglądanie) Tik Toka, oglądając zazwyczaj profile swoich ulubionych influencerów. Z grupy Millenialsów i Gen Z, popularnie zwanych zetkami, 1 na 2 użytkowników TikToka deklaruje, że poznaje tu nowe produkty lub marki. W tym ponad połowa (55%) aktywnie szukała na platformie marki, z której chce korzystać i dokonać zakupu produktu lub usługi, w ciągu ostatnich 30 dni. Dla najmłodszych konsumentów, odkrywanie produktów i decyzje zakupowe są dziś silnie związane z treściami oglądanymi na TikToku i innych platformach.