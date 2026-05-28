Do podpisania dokumentu doszło w obwodzie moskiewskim podczas Międzynarodowego Forum Bezpieczeństwa. O nowym formacie współpracy poinformowała rosyjska agencja informacyjna Interfax. Szczegółowe postanowienia oraz zakres transferu technologii, a także uzbrojenia nie zostały podane do wiadomości publicznej.

Zawarcie umowy to efekt intensywnych rozmów dyplomatycznych, które toczyły się w ostatnich miesiącach. Afgański minister obrony Muhammad Jakub podczas wcześniejszego spotkania z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Rosji Siergiejem Szojgu zadeklarował, że Kabul i Moskwa znacząco rozszerzyły współpracę dwustronną.

Sam Szojgu, podczas wizyty w Biszkeku 14 maja, nie krył satysfakcji z obranego kierunku współpracy. Oświadczył wówczas opinii publicznej, że Rosja nawiązała stały dialog z ruchem talibów i jest w trakcie budowania z nimi "pełnoprawnego partnerstwa".

Najbardziej zaskakująca jest jednak nagła wolta prawna, jakiej dokonał Kreml. W kwietniu 2025 roku Sąd Najwyższy Rosji podjął decyzję o zawieszeniu zakazu działalności ruchu talibów na terytorium kraju. Przed tą decyzją organizacja ta figurowała na oficjalnej czarnej liście jako ugrupowanie terrorystyczne, a jakikolwiek kontakt z nią był nielegalny.

Jak tłumaczy Prokuratura Generalna Rosji, wniosek do sądu najwyższego stał się możliwy dzięki specyficznym nowelizacjom w prawie federalnym "O przeciwdziałaniu terroryzmowi". Zgodnie z nowymi przepisami, zakaz działalności danej organizacji może zostać zawieszony, o ile wykaże ona, że zaprzestała promowania, usprawiedliwiania czy wspierania terroryzmu, a jej działania nie są wymierzone w interesy Federacji Rosyjskiej.

Oficjalnym deklaracjom o pokoju i współpracy towarzyszy jednak poważny skandal międzynarodowy. Na początku 2025 roku niezależny portal śledczy "The Insider" opublikował głośne dochodzenie dziennikarskie. Wynika z niego, że Główny Zarząd Sztabu Generalnego Rosji (GRU) miał w przeszłości potajemnie finansować zabójstwa obywateli Stanów Zjednoczonych, których wykonawcami byli właśnie członkowie Talibanu.

Moskwa oficjalnie odcina się od tych zarzutów, koncentrując się na budowaniu nowego bloku w regionie Azji Centralnej. Eksperci podkreślają, że tajny pakt wojskowy to kolejny krok Rosji w stronę legitymizacji władzy talibów w Afganistanie na arenie międzynarodowej.

Większość państw demokratycznych, w tym USA, nie uznaje rządów talibów. Od czasu przejęcia przez nich władzy Afganistan doświadcza jednego z najgorszych kryzysów humanitarnych na świecie. W kraju dochodzi do permanentnych naruszeń praw człowieka, w szczególności praw kobiet, poważnie ograniczono wolność słowa i mediów (liczne przypadki zatrzymywania i torturowania przeciwników reżimu i dziennikarzy).