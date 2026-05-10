Rosja ponosi druzgocącą klęskę. Liczby nie pozostawiają złudzeń

oprac. Jakub Laskowski
57 minut temu
Piąty miesiąc z rzędu Rosja traci na ukraińskim froncie więcej żołnierzy, niż jest w stanie zmobilizować - poinformował dowódca Sił Systemów Bezzałogowych (SBS) Ukrainy Robert „Madiar” Browdi. Rosja zmobilizowała od grudnia do kwietnia 148,4 tys. osób, natomiast straciła 156,7 tys. żołnierzy. Mimo tego Kreml nie rezygnuje z przygotowań do kontynuowania agresji przeciwko Ukrainie.

Już piąty miesiąc z rzędu udaje się utrzymać ten bilans na poziomie ujemnym, co stanowi jedno z kluczowych zadań, mających bezpośredni wpływ na zdolność bojową przeciwnika oraz nacisk wywierany przez niego na polu bitwy” - napisał Robert „Madiar” Browdi na Telegramie.

Z informacji przekazanych przez dowódcę Sił Systemów Bezzałogowych (SBS) wynika, że w okresie od grudnia 2025 roku do kwietnia 2026 roku Rosja zmobilizowała i zatrudniła na podstawie umów z resortem obrony 148,4 tys. osób. Jednocześnie potwierdzone straty armii rosyjskiej, spowodowane wyłącznie atakami dronów, wynoszą 156,7 tys. osób.

W kwietniu 2026 r. oddziały SBS uderzyły w 10 581 żołnierzy wroga, co stanowi 31,15 proc. całkowitych strat w ludziach po stronie rosyjskiej, zadanych przez drony Sił Obronnych Ukrainy. W praktyce co trzeci potwierdzony cel został trafiony przez oddziały SBS” – czytamy w komunikacie.

Jak podkreśla Browdi, w zgrupowaniu Sił Systemów Bezzałogowych (SBS) ustalono normę: co najmniej 30 proc. trafień ma przypadać na siłę żywą przeciwnika. „W tym okresie jednostki SBS zweryfikowały zniszczenie i trafienie 305,7 tys. celów, z czego 90 470 stanowiła siła żywa przeciwnika” - powiadomiono w komunikacie.

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksandr Syrski poinformował pod koniec marca, że Rosja planuje w 2026 roku zrekrutować 409 tys. żołnierzy i nie rezygnuje z przygotowań do kontynuowania agresji przeciwko Ukrainie.

Źródło: PAP
