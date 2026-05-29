Ten błąd może kosztować właściciela nieruchomości 10 tys. zł. W każdej chwili można spodziewać się kontroli

Nie każdy właściciel nieruchomości ma świadomość, że niewłaściwe odprowadzanie deszczówki może prowadzić do dotkliwych konsekwencji finansowych. Choć dla wielu osób wydaje się to drobną kwestią, brak odpowiedniego systemu odprowadzania wód opadowych lub ich odprowadzanie w sposób niezgodny z przepisami może skutkować karą sięgającą nawet 10 tys. zł. Dlatego warto upewnić się, że posesja spełnia obowiązujące wymagania.

Kto odpowiada za odprowadzanie deszczówki?

Zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225), obowiązek właściwego zagospodarowania wód opadowych znajdujących się na terenie posesji spoczywa na właścicielu nieruchomości.

Paragraf 28 rozdziału 4 wskazuje, że działka budowlana, na której znajdują się budynki, powinna posiadać instalację umożliwiającą odprowadzanie deszczówki do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. Jeśli podłączenie do takiej sieci nie jest możliwe, przepisy dopuszczają inne rozwiązania, takie jak odprowadzanie wody:

na własny, nieutwardzony teren,

do specjalnych dołów chłonnych,

do zbiorników retencyjnych przeznaczonych do gromadzenia deszczówki.

Oznacza to, że właściciel posesji ma obowiązek zadbać o zgodny z przepisami sposób odprowadzania wód opadowych.

Tego nie wolno robić z deszczówką

Paragraf 29 tego samego rozporządzenia wyraźnie zakazuje kierowania deszczówki na sąsiednie działki. Przepisy wskazują, że nie wolno zmieniać naturalnego spływu wód opadowych w taki sposób, aby trafiały one na teren innej nieruchomości.

Dodatkowo od 2018 roku wody opadowe i roztopowe nie są już w polskim prawie traktowane jako ścieki, dlatego nie mogą być odprowadzane do kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art. 9 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747), zabronione jest zarówno wprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych do kanalizacji przeznaczonej do odprowadzania deszczówki, jak i kierowanie wód opadowych, roztopowych czy drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Nieprzestrzeganie tych przepisów może skutkować dotkliwymi karami finansowymi dla właściciela nieruchomości.

Jaka kara za niewłaściwe odprowadzanie deszczówki?

Jeśli deszczówka zostanie – celowo lub przypadkowo – odprowadzona na teren sąsiedniej działki, właściciel nieruchomości może spodziewać się interwencji odpowiednich organów nadzoru, w szczególności powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Instytucja ta ma prawo nakazać przywrócenie poprzedniego stanu zagospodarowania terenu oraz nałożyć sankcje finansowe. Takie sytuacje mogą być uznane za naruszenie przepisów prawa budowlanego oraz ingerencję w cudzą własność.

W przypadku stwierdzenia nielegalnego odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej właściciel nieruchomości może zostać zobowiązany do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości. Brak reakcji na wydane zalecenia może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, w tym grzywny sięgającej nawet 10 tys. zł lub kary ograniczenia wolności.

W każdej chwili można spodziewać się kontroli

Metod kontroli jest kilka i w wielu przypadkach odbywają się one bez konieczności wchodzenia na teren prywatnej posesji.

Pracownicy wodociągów często wykorzystują tzw. zadymiacz, który pozwala ustalić, czy wody opadowe z danej nieruchomości trafiają do kanalizacji sanitarnej czy deszczowej. Stosuje się również specjalne barwniki, które pomagają wykryć nieprawidłowe lub nieszczelne podłączenia instalacji rynnowej oraz prześledzić kierunek przepływu wody.

Zamiast niezgodnych z przepisami rozwiązań coraz częściej promuje się montaż zbiorników retencyjnych. Jest to rozwiązanie wspierane przez samorządy, ponieważ umożliwia magazynowanie deszczówki, którą później można wykorzystać m.in. do podlewania ogrodu, trawnika, prac porządkowych czy innych celów gospodarczych.

