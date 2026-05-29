Status osoby najbliższej. Sejm uchwalił ustawę, prezydent zapowiada weto

UStawa o statusie osoby nabliższej w związku

Za uchwaleniem ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i statusie osoby najbliższej głosowało 230 posłów, 198 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

Wcześniej posłowie i posłanki nie przychylili się do wniosków o odrzucenie ustawy, złożonych przez kluby PiS, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej oraz koło Demokracji Bezpośredniej.

Odrzucili także pakiet poprawek zgłoszonych przez posłankę Martę Stożek z partii Razem.

Przyjęli natomiast pakiet trzech poprawek zgłoszonych przez klub Lewicy, o charakterze doprecyzowującym i ujednolicającym.

Co zmienia ustawa?

Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która – rejestrowana w USC – umożliwi stronom m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia.

Prezydent Nawrocki zapowiada weto

Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że nie podpisze żadnego prawa, które będzie stanowiło alternatywę dla małżeństwa. W ten sposób odniósł się do uchwalonej przez Sejm ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu.

- Jestem strażnikiem Konstytucji. W Konstytucji jest wprost napisane, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny - dodał prezydent.

Zaznaczył, że jest gotowy podpisać ustawę, „która nie będzie ideologiczna, nie będzie stanowiła furtki dla alternatywy małżeństwa i podważania polskiej Konstytucji”.

- Jeśli znajdziemy rozwiązania, które pomogą osobom w statusie osoby najbliższej na funkcjonowanie formalne, administracyjne, a nie będą niosły ideologicznej presji, czy próby podważania wyjątkowego statusu małżeństwa, to taką ustawę podpiszę. Mam nadzieję, że taką uda się wypracować - zaznaczył prezydent.