Matury 2026 w terminie dodatkowym. Harmonogram CKE i najważniejsze zasady

Beata Jasina-Wojtalak
dzisiaj, 15:44
Część tegorocznych absolwentów szkół do egzaminów maturalnych podejdzie w czerwcu. Już za kilka dni startują matury w terminie dodatkowym. Kto może przystąpić do matury w czerwcu 2026 r.? Oto dokładny harmonogram.

Centralna Komisja Egzaminacyjna oprócz majowego terminu egzaminów maturalnych planuje również dodatkowy termin: w czerwcu. Oto szczegółowy harmonogram matur w terminie dodatkowym.

Matura 2026 - termin dodatkowy. Kiedy egzaminy?

Matury 2026 rozpoczęły się tuż po długim weekendzie majowym i trwają przez cały miesiąc. CKE co roku przewiduje jednak dodatkowy termin egzaminów dla osób, które z ważnych powodów nie mogły przystąpić do egzaminu w maju. Oczywiście maturzyści nie rozwiązują tych samych arkuszy maturalnych, jednak formuła egzaminu jest taka sama.

Oto harmonogram matur 2026 w terminie dodatkowym.

Część ustna:

  • 8 - 10 czerwca 2026 r.

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Część pisemna:

  • 1 czerwca 2026 godz. 9:00: język polski poziom podstawowy,
  • 2 czerwca 2026 godz. 9:00: matematyka poziom podstawowy,
  • 3 czerwca 2026 godz. 9:00: język obcy nowożytny poziom podstawowy,
  • 5 czerwca 2026 godz. 9:00: biologia poziom rozszerzony, 14:00: historia muzyki i filozofia poziom rozszerzony,
  • 8 czerwca 2026 godz. 9:00: wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony, godz. 14:00: język rosyjski poziom rozszerzony,
  • 9 czerwca 2026 godz. 9:00: chemia poziom rozszerzony, 14:00: język niemiecki poziom rozszerzony,
  • 10 czerwca 2026 godz. 9:00: informatyka poziom rozszerzony, 14:00: historia poziom rozszerzony,
  • 11 czerwca 2026 godz. 9:00: geografia poziom rozszerzony, 14:00: język łaciński i kultura antyczna, język kaszubski, język łemkowski, historia sztuki poziom rozszerzony,
  • 12 czerwca 2026 godz. 9:00: fizyka poziom rozszerzony, 14:00: język francuski poziom rozszerzony,
  • 15 czerwca 2026 godz. 9:00: język polski poziom rozszerzony, 14:00: język hiszpański, język ukraiński poziom rozszerzony,
  • 16 czerwca 2026 godz. 9:00: język mniejszości narodowych poziom podstawowy, 14:00: język włoski, język mniejszości narodowych poziom rozszerzony.

Kto może przystąpić do matury w terminie dodatkowym?

Termin dodatkowy nie jest przeznaczony dla osób, które nie zdały matury. Mogą z niego skorzystać wyłącznie absolwenci, którzy:

  • z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju,
  • posiadają odpowiednie udokumentowanie nieobecności,
  • złożyli wniosek o możliwość zdawania matury w terminie dodatkowym.

Najczęściej chodzi o:

  • nagłą chorobę,
  • pobyt w szpitalu,
  • wypadek,
  • trudną sytuację rodzinną,
  • inne zdarzenia losowe uniemożliwiające udział w egzaminie.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, a ostateczną zgodę wydaje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Ilu maturzystów przystępuje do matury w terminie dodatkowym?

Zdecydowana większość absolwentów pisze maturę w maju. W 2026 roku do egzaminu maturalnego przystępuje około 344,8 tys. osób kończących szkołę średnią. Do matury w terminie dodatkowym przystępuje zwykle niewielki odsetek zdających, są to głównie osoby:

  • chore w czasie matur majowych,
  • po wypadkach lub hospitalizacji,
  • uczestniczące w ważnych wydarzeniach losowych,
  • posiadające indywidualne zgody OKE.

CKE nie publikuje jeszcze dokładnej liczby osób zdających w czerwcu 2026 r., ponieważ zależy ona od liczby zaakceptowanych wniosków po zakończeniu sesji głównej.

Kiedy wyniki matur dodatkowych?

Wyniki matur - zarówno z terminu głównego, jak i dodatkowego - zostaną ogłoszone 8 lipca 2026 roku.

