Centralna Komisja Egzaminacyjna oprócz majowego terminu egzaminów maturalnych planuje również dodatkowy termin: w czerwcu. Oto szczegółowy harmonogram matur w terminie dodatkowym.

Matura 2026 - termin dodatkowy. Kiedy egzaminy?

Matury 2026 rozpoczęły się tuż po długim weekendzie majowym i trwają przez cały miesiąc. CKE co roku przewiduje jednak dodatkowy termin egzaminów dla osób, które z ważnych powodów nie mogły przystąpić do egzaminu w maju. Oczywiście maturzyści nie rozwiązują tych samych arkuszy maturalnych, jednak formuła egzaminu jest taka sama.

Oto harmonogram matur 2026 w terminie dodatkowym.

Część ustna:

8 - 10 czerwca 2026 r.

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Część pisemna:

1 czerwca 2026 godz. 9:00: język polski poziom podstawowy,

2 czerwca 2026 godz. 9:00: matematyka poziom podstawowy,

3 czerwca 2026 godz. 9:00: język obcy nowożytny poziom podstawowy,

5 czerwca 2026 godz. 9:00: biologia poziom rozszerzony, 14:00: historia muzyki i filozofia poziom rozszerzony,

8 czerwca 2026 godz. 9:00: wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony, godz. 14:00: język rosyjski poziom rozszerzony,

9 czerwca 2026 godz. 9:00: chemia poziom rozszerzony, 14:00: język niemiecki poziom rozszerzony,

10 czerwca 2026 godz. 9:00: informatyka poziom rozszerzony, 14:00: historia poziom rozszerzony,

11 czerwca 2026 godz. 9:00: geografia poziom rozszerzony, 14:00: język łaciński i kultura antyczna, język kaszubski, język łemkowski, historia sztuki poziom rozszerzony,

12 czerwca 2026 godz. 9:00 : fizyka poziom rozszerzony, 14:00: język francuski poziom rozszerzony,

15 czerwca 2026 godz. 9:00: język polski poziom rozszerzony, 14:00: język hiszpański, język ukraiński poziom rozszerzony,

16 czerwca 2026 godz. 9:00: język mniejszości narodowych poziom podstawowy, 14:00: język włoski, język mniejszości narodowych poziom rozszerzony.

Kto może przystąpić do matury w terminie dodatkowym?

Termin dodatkowy nie jest przeznaczony dla osób, które nie zdały matury. Mogą z niego skorzystać wyłącznie absolwenci, którzy:

z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju,

posiadają odpowiednie udokumentowanie nieobecności,

złożyli wniosek o możliwość zdawania matury w terminie dodatkowym.

Najczęściej chodzi o:

nagłą chorobę,

pobyt w szpitalu,

wypadek,

trudną sytuację rodzinną,

inne zdarzenia losowe uniemożliwiające udział w egzaminie.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, a ostateczną zgodę wydaje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Ilu maturzystów przystępuje do matury w terminie dodatkowym?

Zdecydowana większość absolwentów pisze maturę w maju. W 2026 roku do egzaminu maturalnego przystępuje około 344,8 tys. osób kończących szkołę średnią. Do matury w terminie dodatkowym przystępuje zwykle niewielki odsetek zdających, są to głównie osoby:

chore w czasie matur majowych,

po wypadkach lub hospitalizacji,

uczestniczące w ważnych wydarzeniach losowych,

posiadające indywidualne zgody OKE.

CKE nie publikuje jeszcze dokładnej liczby osób zdających w czerwcu 2026 r., ponieważ zależy ona od liczby zaakceptowanych wniosków po zakończeniu sesji głównej.

Kiedy wyniki matur dodatkowych?

Wyniki matur - zarówno z terminu głównego, jak i dodatkowego - zostaną ogłoszone 8 lipca 2026 roku.