Centralna Komisja Egzaminacyjna oprócz majowego terminu egzaminów maturalnych planuje również dodatkowy termin: w czerwcu. Oto szczegółowy harmonogram matur w terminie dodatkowym.
Matura 2026 - termin dodatkowy. Kiedy egzaminy?
Matury 2026 rozpoczęły się tuż po długim weekendzie majowym i trwają przez cały miesiąc. CKE co roku przewiduje jednak dodatkowy termin egzaminów dla osób, które z ważnych powodów nie mogły przystąpić do egzaminu w maju. Oczywiście maturzyści nie rozwiązują tych samych arkuszy maturalnych, jednak formuła egzaminu jest taka sama.
Oto harmonogram matur 2026 w terminie dodatkowym.
Część ustna:
- 8 - 10 czerwca 2026 r.
Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
Część pisemna:
- 1 czerwca 2026 godz. 9:00: język polski poziom podstawowy,
- 2 czerwca 2026 godz. 9:00: matematyka poziom podstawowy,
- 3 czerwca 2026 godz. 9:00: język obcy nowożytny poziom podstawowy,
- 5 czerwca 2026 godz. 9:00: biologia poziom rozszerzony, 14:00: historia muzyki i filozofia poziom rozszerzony,
- 8 czerwca 2026 godz. 9:00: wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony, godz. 14:00: język rosyjski poziom rozszerzony,
- 9 czerwca 2026 godz. 9:00: chemia poziom rozszerzony, 14:00: język niemiecki poziom rozszerzony,
- 10 czerwca 2026 godz. 9:00: informatyka poziom rozszerzony, 14:00: historia poziom rozszerzony,
- 11 czerwca 2026 godz. 9:00: geografia poziom rozszerzony, 14:00: język łaciński i kultura antyczna, język kaszubski, język łemkowski, historia sztuki poziom rozszerzony,
- 12 czerwca 2026 godz. 9:00: fizyka poziom rozszerzony, 14:00: język francuski poziom rozszerzony,
- 15 czerwca 2026 godz. 9:00: język polski poziom rozszerzony, 14:00: język hiszpański, język ukraiński poziom rozszerzony,
- 16 czerwca 2026 godz. 9:00: język mniejszości narodowych poziom podstawowy, 14:00: język włoski, język mniejszości narodowych poziom rozszerzony.
Kto może przystąpić do matury w terminie dodatkowym?
Termin dodatkowy nie jest przeznaczony dla osób, które nie zdały matury. Mogą z niego skorzystać wyłącznie absolwenci, którzy:
- z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju,
- posiadają odpowiednie udokumentowanie nieobecności,
- złożyli wniosek o możliwość zdawania matury w terminie dodatkowym.
Najczęściej chodzi o:
- nagłą chorobę,
- pobyt w szpitalu,
- wypadek,
- trudną sytuację rodzinną,
- inne zdarzenia losowe uniemożliwiające udział w egzaminie.
Wniosek składa się do dyrektora szkoły, a ostateczną zgodę wydaje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Ilu maturzystów przystępuje do matury w terminie dodatkowym?
Zdecydowana większość absolwentów pisze maturę w maju. W 2026 roku do egzaminu maturalnego przystępuje około 344,8 tys. osób kończących szkołę średnią. Do matury w terminie dodatkowym przystępuje zwykle niewielki odsetek zdających, są to głównie osoby:
- chore w czasie matur majowych,
- po wypadkach lub hospitalizacji,
- uczestniczące w ważnych wydarzeniach losowych,
- posiadające indywidualne zgody OKE.
CKE nie publikuje jeszcze dokładnej liczby osób zdających w czerwcu 2026 r., ponieważ zależy ona od liczby zaakceptowanych wniosków po zakończeniu sesji głównej.
Kiedy wyniki matur dodatkowych?
Wyniki matur - zarówno z terminu głównego, jak i dodatkowego - zostaną ogłoszone 8 lipca 2026 roku.