W praktyce nauczyciele często nie wiedzą, komu świadczenie przysługuje automatycznie, czy trzeba składać wniosek i dlaczego kwoty różnią się w zależności od etatu lub czasu zatrudnienia. Tymczasem świadczenie urlopowe zapisane w Karcie Nauczyciela jest jednym z nielicznych dodatków, które nauczyciel otrzymuje niezależnie od sytuacji materialnej.

Czym jest świadczenie urlopowe nauczycieli?

Świadczenie urlopowe to dodatkowe pieniądze wypłacane nauczycielom zatrudnionym w szkołach publicznych. Wynika ono bezpośrednio z przepisów Karty Nauczyciela i ma charakter ustawowy. Oznacza to, że szkoła nie może dowolnie zdecydować, czy je wypłacić.

W przeciwieństwie do świadczeń socjalnych:

nie zależy od dochodu nauczyciela,

nie jest uzależnione od sytuacji rodzinnej,

nie wymaga oceny sytuacji życiowej pracownika.

To bardzo ważna różnica, bo wielu nauczycieli myli świadczenie urlopowe z „wczasami pod gruszą”, które finansowane są z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i działają według zupełnie innych zasad.

Ile wynosi świadczenie urlopowe w 2026 roku?

W 2026 roku pełnoetatowy nauczyciel zatrudniony przez cały rok szkolny może otrzymać około 2943 zł brutto świadczenia urlopowego. Ostateczna wysokość zależy od odpisu podstawowego na ZFŚS oraz wymiaru zatrudnienia.

Kwota zostaje proporcjonalnie zmniejszona m.in. wtedy, gdy:

nauczyciel pracuje na część etatu,

został zatrudniony w trakcie roku szkolnego,

przebywał przez część roku na określonych urlopach lub zwolnieniach wpływających na wymiar świadczenia.

Dla części nauczycieli oznacza to świadczenie niższe nawet o kilkaset złotych.

Kiedy szkoły wypłacają pieniądze?

Najczęściej świadczenie trafia na konto nauczyciela do końca sierpnia. W wielu szkołach przelewy pojawiają się jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Co ważne, nauczyciel zwykle nie musi składać osobnego wniosku. Świadczenie jest naliczane automatycznie przez szkołę. To kolejna różnica względem „wczasów pod gruszą”, gdzie konieczne bywają:

formularze,

oświadczenia o dochodach,

wnioski socjalne.

Dlaczego nauczyciele mylą świadczenia?

W pokojach nauczycielskich bardzo często wszystkie wakacyjne dodatki określane są po prostu jako „grusza”. Formalnie to jednak błąd.

W szkołach mogą funkcjonować jednocześnie:

świadczenie urlopowe z Karty Nauczyciela,

socjalne „wczasy pod gruszą” z ZFŚS.

Pierwsze przysługuje z mocy prawa. Drugie zależy od regulaminu funduszu socjalnego obowiązującego w konkretnej placówce.

Dlatego jeden nauczyciel może dostać wyłącznie ustawowe świadczenie urlopowe, a inny dodatkowo kilka lub kilkanaście setek socjalnego dofinansowania wypoczynku.

Świadczenie nie zależy od dochodu

To jedna z najważniejszych informacji dla nauczycieli. Świadczenie urlopowe:

nie jest pomocą socjalną,

nie wymaga ujawniania dochodów rodziny,

nie zależy od liczby dzieci,

nie jest uzależnione od sytuacji życiowej.

Pełnoetatowy nauczyciel zatrudniony przez cały rok otrzymuje zasadniczo taką samą kwotę jak inni pracownicy spełniający te same warunki zatrudnienia.

Właśnie dlatego świadczenie urlopowe budzi zwykle mniej emocji niż fundusz socjalny, gdzie wysokość dopłat może być bardzo różna.

Coraz więcej pytań o dodatki w oświacie

Temat świadczeń dla nauczycieli wraca regularnie przy okazji dyskusji o wynagrodzeniach w oświacie. W ostatnich latach środowisko nauczycielskie coraz częściej zwraca uwagę nie tylko na pensje zasadnicze, ale również na dodatki i świadczenia pozapłacowe.

W sytuacji rosnących kosztów życia nawet jednorazowe kilka tysięcy złotych przed wakacjami ma dla wielu rodzin duże znaczenie. Szczególnie że część nauczycieli wykorzystuje te pieniądze:

na wakacyjny wyjazd,

opłacenie kolonii dzieci,

spłatę bieżących wydatków,

przygotowanie do nowego roku szkolnego.

Nie każda szkoła działa identycznie

Choć samo świadczenie wynika z przepisów, praktyka organizacyjna szkół może się różnić. Niektóre placówki wcześniej informują nauczycieli o terminach wypłat, inne robią to dopiero pod koniec wakacji.

Różnice pojawiają się także przy interpretacji zasad dotyczących:

niepełnych etatów,

zastępstw,

zatrudnienia na czas określony,

zmian wymiaru godzin w trakcie roku.

Dlatego nauczyciele często dopytują kadry lub związki zawodowe o szczegółowe wyliczenia.

Choć świadczenie urlopowe wypłacane jest raz w roku, dla części nauczycieli ma dziś większe znaczenie niż niektóre miesięczne dodatki. Powód jest prosty, pieniądze trafiają na konto jednorazowo i zwykle w okresie zwiększonych wakacyjnych wydatków.

To również dlatego temat świadczenia urlopowego co roku budzi duże zainteresowanie w szkołach i mediach społecznościowych. Wielu nauczycieli dopiero wtedy odkrywa, że „wczasy pod gruszą” i ustawowe świadczenie urlopowe to dwa zupełnie różne mechanizmy, choć w codziennych rozmowach często używa się tych nazw zamiennie.