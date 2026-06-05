Pracujesz zdalnie z domu? Sprawdź, czy Twój komputer nie donosi szefowi, że akurat masz przerwę

Rzeczywistość bywa jednak zupełnie inna. Pandemia, a następnie masowy rozwój systemów sztucznej inteligencji sprawiły, że pracodawcy zyskali narzędzia do totalnej kontroli podwładnych na odległość. Oprogramowanie szpiegujące, potocznie nazywane „bossware”, potrafi w czasie rzeczywistym raportować każdą sekundę bezczynności pracownika, o czym ten może nawet nie wiedzieć.

Niewidzialny kierownik: Jak programy z AI liczą każdą sekundę Twojej pracy

Współczesne systemy nadzoru pracowniczego dawno przestały być prostymi programami, które można oszukać. Dawniej pracownicy instalowali tak zwane „symulatory ruchu myszki”, by utrzymać status aktywności na firmowym czacie. Dzisiejsze algorytmy są na to za mądre.

Sztuczna inteligencja analizuje tak zwaną biometrię behawioralną. System uczy się Twojego unikalnego stylu pracy na komputerze. Wie, jak szybko piszesz na klawiaturze, jak poruszasz kursorem i jakich skrótów klawiszowych używasz. Jeśli program wykryje sztuczny, powtarzalny ruch myszki generowany przez zewnętrzne urządzenie, natychmiast flaguje profil pracownika jako próbę oszustwa i wysyła powiadomienie do działu kadr.

Jak systemy oceniają Twoją aktywność na Home Office

Algorytmy kontrolne nie potrzebują dostępu do Twojej kamerki internetowej, by wiedzieć, co robisz. Ich działanie opiera się na zbieraniu setek drobnych danych technicznych bezpośrednio z systemu operacyjnego.

Wykaz parametrów monitorowanych przez oprogramowanie nadzorcze:

Aktywność na komunikatorach / Działanie: Analiza czasu reakcji na wiadomości od zespołu. Analiza odwiedzanych stron / Działanie: Wykrywanie uruchomienia kart z mediami społecznościowymi czy sklepami w tle. Czas bezczynności (Idle Time) / Działanie: Zliczanie minut, w których na laptopie nie wciśnięto żadnego klawisza.

Wszystkie te informacje są zbierane w ciągu dnia, a sztuczna inteligencja tworzy z nich tak zwany „wykres produktywności”. Pod koniec tygodnia szef otrzymuje gotowy raport z procentową oceną Twojego zaangażowania.

Twoje prawa na pracy zdalnej: Co szef może, a czego mu zabronić

Wprowadzenie tak głębokiej kontroli cyfrowej budzi ogromne kontrowersje prawne. Warto wiedzieć, że pracodawca w Polsce nie ma pełnej samowoli w śledzeniu każdego ruchu pracownika na Home Office. Ogólne przepisy prawa nakładają na firmy sztywne granice.

Szef ma prawo sprawdzać, czy rzetelnie wykonujesz swoje obowiązki, ale monitoring nie może naruszać Twojej prywatności i godności. Zabronione jest podglądanie pracownika przez kamerkę bez jego wyraźnej wiedzy czy instalowanie programów keylogger, które zapisują prywatne hasła i logowania do bankowości. Każda forma stałego nadzoru elektronicznego musi być jasno opisana w regulaminie pracy lub umowie.

FAQ.

Czy pracodawca musi mnie uprzedzić, że instaluje program śledzący na służbowym laptopie?

Tak. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z Kodeksu pracy oraz unijnych przepisów RODO. Pracodawca ma prawny obowiązek poinformować Cię o wprowadzeniu monitoringu komputera najpóźniej na dwa tygodnie przed jego uruchomieniem.

Czy szef widzi, co robię na prywatnym komputerze, jeśli pracuję na nim zdalnie?

Tylko wtedy, gdy dobrowolnie zainstalujesz na nim firmowe oprogramowanie do kontroli lub zalogujesz się do wirtualnego pulpitu spółki (VPN). Bez tego pracodawca nie ma technicznej ani prawnej możliwości sprawdzania Twojego prywatnego sprzętu.

Co grozi za próbę oszukania programu monitorującego?

Celowe instalowanie aplikacji zakłócających działanie systemów firmowych lub używanie mechanicznych urządzeń poruszających myszką może być uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. W skrajnych przypadkach grozi za to zwolnienie dyscyplinarne.