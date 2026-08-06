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Ceny ropy lecą w dół. Ważny krok w sprawie cieśniny Ormuz

oprac. Anna Rymkiewicz
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dzisiaj, 09:08
Ceny ropy lecą w dół. Ważny krok w sprawie cieśniny Ormuz
Ceny ropy lecą w dół. Ważny krok w sprawie cieśniny Ormuz/GazetaPrawna.pl
Notowania ropy naftowej na świecie w czwartek idą w dół po ważnym dealu dotyczącym cieśniny Ormuz - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na IX jest na NYMEX w Nowym Jorku po 74,75 USD - niżej o 0,62 proc.

Brent na ICE na X jest wyceniana po 79,10 USD za baryłkę, niżej o 0,44 proc.

Teheran i Oman uzgodniły proponowaną trasę przez cieśninę Ormuz

Iran ogłosił, że osiągnął porozumienie z Omanem w sprawie proponowanej trasy żeglugowej przez cieśninę Ormuz.

Zwiększa to szanse na wznowienie transportu nośników energii przez ten kluczowy szlak wodny.

Ceny ropy reagują na te informacje spadkami na fali optymizmu, że wkrótce uda się osiągnąć porozumienie w sprawie przywrócenia ruchu w cieśninie.

Trump: USA prowadzą rozmowy z Iranem

Prezydent USA Donald Trump zapewnił, że Stany Zjednoczone rozmawiają z Teheranem.

"Zobaczymy, co się wydarzy w toczących się negocjacjach" - powiedział amerykański prezydent.

Donald Trump powiedział to podczas wiecu w środę wieczorem w Las Vegas.

"Ceny ropy w USA spadły już poniżej 80 USD za baryłkę, ponieważ światowy rynek ropy naftowej ocenia możliwość zawarcia umowy z Iranem" - wskazuje Rob Thummel, starszy manager portfolio w Tortoise Capital.

"Jeśli uda się osiągnąć porozumienie, cena ropy może zbliżyć się do 70 USD za baryłkę" - dodał.

Amerykańskie zapasy ropy odbiły od najniższego poziomu od 2018 roku

Tymczasem - jak wynika z danych rządowych - w USA zapasy ropy naftowej odbiły się z najniższego poziomu od 2018 r., a zapasy surowca w hubie magazynowym Cushing ponownie przekroczyły 20 mln baryłek, powszechnie uznawany za minimum operacyjne.

To największy wzrost zapasów w Cushing od końca marca, w dużej mierze prawdopodobnie spowodowany importem kanadyjskiej ropy do USA, który jest obecnie najwyższy od kwietnia.

Zapasy ropy wzrosły w ub. tygodniu we wszystkich regionach USA, z wyjątkiem wybrzeża Zatoki Meksykańskiej, gdzie przerób ropy wprawdzie spadł, ale i tak utrzymał się w pobliżu sezonowego rekordu.

Eksport paliw z USA na rekordowym poziomie mimo spadku zapasów diesla

Z kolei eksport oleju napędowego z USA wzrósł w zeszłym tygodniu do rekordowego poziomu, a Amerykanie wysyłali dziennie 1,9 mln baryłek destylatów. Zapasy tych paliw spadły w USA z tego powodu do najniższego poziomu sezonowego od 1996 r.

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Źródło: PAP
oprac. Anna Rymkiewicz

Redaktorka związana z mediami od ponad 20 lat, na co dzień relacjonuje zagadnienia społeczne, gospodarcze oraz tematy lifestyle’owe. Łączy rzetelność z przystępnym przedstawianiem informacji, zarówno tych poważnych, jak i lżejszych.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCeny ropy lecą w dół. Ważny krok w sprawie cieśniny Ormuz »
Tematy: USAropa naftowacieśnina Ormuz
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