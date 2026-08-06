Forsal logo

Programy lekowe dla pacjentów z chorobami ultrarzadkimi

Małgorzata WasilewskaSpecjalistka zajmująca się zagadnieniami społecznymi
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 08:26
Programy lekowe dla pacjentów z chorobami ultrarzadkimi
Programy lekowe dla pacjentów z chorobami ultrarzadkimi/Shutterstock
Kwestie dostępności leków dla osób cierpiących na choroby ultrarzadkie należy rozważać mając na uwadze prawa pacjenta z których wynika obowiązek faktycznej dostępności leczenia oraz jasności zasad kwalifikacji do terapii. Problem programów lekowych nie jest rozwiązany od wielu lat. Jak wygląda sytuacja?

Co to są choroby ultrarzadkie ?

Choroby ultrarzadkie to schorzenia występujące z częstotliwością 1 na 50 000 osób albo rzadziej. Zazwyczaj mają podłoże genetyczne, ciężki i przewlekły przebieg oraz prowadzą do niepełnosprawności. Diagnozowanie i leczenie jest skomplikowane i wiąże się z dużymi kosztami. Kwalifikowaniem pacjentów do programów lekowych zajmuje się Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrarzadkich powoływany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny w ramach problemu wskazanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich zauważył, iż funkcjonowanie Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich nie ma oparcia w ustawie, a jedynie w aktach wewnętrznych. Natomiast zgodnie z przepisami Konstytucji RP warunki i zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych powinien być określony w ustawie. Trybunał Konstytucyjny w 2018 roku podkreślił, iż konieczne jest usunięcie powyższej luki prawnej.

Zobacz również

Jak sytuacja wygląda w praktyce ?

Leczenie chorób ultrarzadkich podlega innym, dość sztywnym regułom. Bezpłatne leki są dostępne jedynie w ramach obowiązujących w danym okresie programów lekowych. Nie jest możliwe jakiekolwiek odwołanie się od stanowiska Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrarzadkich ani też uzupełnienia złożonego wniosku gdyby następnie zmieniły się zasady kwalifikacji.

Wyłączenie z programu leczenia z uwagi na jego koszty przekraczające milion złotych nie daje praktycznie pacjentom szansy na uzyskanie dostępu do adekwatnych do schorzenia terapii. Natomiast tacy chorzy z uwagi na wiek i stan zdrowia, tym bardziej powinni podlegać szczególnej ochronie państwa. Alternatywą są zbiórki publiczne, gdzie często czas zebrania odpowiedniej kwoty w krótkim terminie ma istotne znaczenie.

Działania Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich od wielu lat podejmuje działania mające na celu objęcie stałą ochroną pacjentów cierpiących na choroby ultrarzadkie. W czerwcu odbyło się poświęcone problemowi posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Wzięli w nim przedstawiciele środowiska medycznego.

Zobacz również

Najważniejsze kwestie związane z programami lekowymi

Podniesiono, że w ramach reumatologii funkcjonuje dziewięć programów lekowych, ale w 2022 roku leczonych było zaledwie 1,8 % pacjentów cierpiących na reumatoidalne zapalenie stawów. Ilość świadczeń rośnie, lecz nie nadążają za tym środki finansowe. Największym wyzwaniem jest wyczerpywanie kontraktów w trakcie roku, już po sześciu miesiącach terapii. Dodatkowo szpitale borykają się nierozliczonymi kwotami za nadwykonania za leki oraz za świadczenia dotyczące obsługi programu lekowego wykonane ponad limit umowy. Są nimi badania diagnostyczne, monitorowania terapii, jednodniowe hospitalizacje. Kontrakty świadczeniodawców są niedostosowane do rzeczywistych potrzeb zdrowotnych pacjenta. Dodatkowo lekarze muszą prowadzić zarówno dokumentację szpitalną jak i w systemie monitorowania programów lekowych co jest obciążeniem o charakterze biurokratycznym. Natomiast programy lekowe są dla wielu pacjentów jedyną szansą na poprawę zdrowia i jakości życia. W praktyce możliwość brania w nich udziału bardziej zależy od sytuacji finansowej szpitala i regionu niż od wskazań medycznych.

Programy lekowe są w Polsce świadczeniami gwarantowanymi, lecz mało czytelnymi dla pacjentów i słabo rozumianymi. Brak jest informacji o programach lekowych zarówno sposobach zakwalifikowania jak i dostępności oraz ośrodkach realizujących. Zwrócono uwagę, że programy lekowe które pierwotnie miały obejmować niewielką grupę pacjentów z najdroższymi terapiami innowacyjnymi dotyczą setek tysięcy chorych i nowoczesnych terapii.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Małgorzata Wasilewska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraProgramy lekowe dla pacjentów z chorobami ultrarzadkimi »
Tematy: pacjentTrybunał KonstytucyjnyRzecznik Praw Obywatelskichchoroby ultrarzadkie
Powiązane
choroba, badanie, stetoskop
Zwolnienie lekarskie podczas urlopu. Pracownik w ciągu 3 dni musi dopełnić ważnych formalności
Polacy mają coraz większe długi? KRD pokazał najnowszy bilans
Polacy mają coraz większe długi? KRD pokazał najnowszy bilans
Ogromny transport czołgów na Ukrainę. Polska zawstydziła mocarstwa
Ogromny transport czołgów na Ukrainę. Polska zawstydziła mocarstwa
Nie przegap
Przejęcie terenu budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej
Kolejka chętnych na "polską" elektrownię jądrową. Czy reaktory dotrą na czas?
Okręt podwodny klasy Dolphin II w porcie w Hajfie
Co kryje kiosk INS Drakon? Izrael po cichu odebrał w Niemczech tajemniczy okręt podwodny
Rosja obnażyła problem ukraińskiej obrony. Ta broń to koszmar Kijowa
Rosja obnażyła problem ukraińskiej obrony. Ta broń to koszmar Kijowa
Mikroprzedsiębiorcy polecają zakładanie własnej firmy. Wybierz model czy wolisz pracę bezpośrednio z klientem czy podwykonawstwo dla większego biznesu. W każdym przypadku wybierasz jakie profity są dla ciebie.
Mikroprzedsiębiorcy polecają założenie własnej firmy. Niezależnie jaki model wybierzesz takie uzyskasz profity
Pacjenci w przychodni - 10 mln Polaków nie płaci składki zdrowotnej
10 mln Polaków nie płaci składki zdrowotnej. Sprawdź, kto znalazł się na tej liście
Zatrudniasz żonę w firmie? ZUS wyjaśnił, kiedy umowa o pracę nie wystarczy
Zatrudniasz żonę w firmie? ZUS wyjaśnił, kiedy umowa o pracę nie wystarczy
Masz problemy ze zdrowiem i pracujesz? ZUS może sfinansować ci rehabilitację
Masz problemy ze zdrowiem i pracujesz? ZUS może sfinansować ci rehabilitację
PPK
Czy wcześniejsza, wielokrotna wypłata środków z PPK się opłaca? KNF odradza. Oto ile można stracić
Polecamy
Dokumenty w mObywatelu wygasły? Ministerstwo podpowiada, co zrobić
Dokumenty w mObywatelu wygasły? Ministerstwo podpowiada, co zrobić
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Wysokie temperatury wyzwaniem dla energetyki. PSE podejmują działania
Wysokie temperatury wyzwaniem dla energetyki. PSE podejmują działania
Edukacja zdrowotna pod ostrzałem PiS. Jest reakcja minister Nowackiej
Edukacja zdrowotna pod ostrzałem PiS. Jest reakcja minister Nowackiej
Ceny ropy lecą w dół. Ważny krok w sprawie cieśniny Ormuz
Ceny ropy lecą w dół. Ważny krok w sprawie cieśniny Ormuz
Dwa nowe święta w kalendarzu? Ministerstwo chce zmian w przepisach
Dwa nowe święta w kalendarzu? Ministerstwo chce zmian w przepisach
Programy lekowe dla pacjentów z chorobami ultrarzadkimi
Programy lekowe dla pacjentów z chorobami ultrarzadkimi
Rok Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim. Polacy wystawili ocenę
Rok Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim. Polacy wystawili ocenę
Kraj
Dokumenty w mObywatelu wygasły? Ministerstwo podpowiada, co zrobić
Dokumenty w mObywatelu wygasły? Ministerstwo podpowiada, co zrobić
Masz problemy ze zdrowiem i pracujesz? ZUS może sfinansować ci rehabilitację
Masz problemy ze zdrowiem i pracujesz? ZUS może sfinansować ci rehabilitację
Zatrudniasz żonę w firmie? ZUS wyjaśnił, kiedy umowa o pracę nie wystarczy
Zatrudniasz żonę w firmie? ZUS wyjaśnił, kiedy umowa o pracę nie wystarczy
Drony przechwytujące Metis na Ukrainie
Po co używać drogiej rakiety do zestrzelenia taniego drona? TYTAN Technologies chce produkować w Polsce systemy do zwalczania dronów [Wywiad]
Dwa nowe święta w kalendarzu? Ministerstwo chce zmian w przepisach
Dwa nowe święta w kalendarzu? Ministerstwo chce zmian w przepisach
Ustawa o związku metropolitarnym w województwie pomorskim weszła w życie – co dalej?
Ustawa o związku metropolitarnym w województwie pomorskim weszła w życie – co dalej?
Rok Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim. Polacy wystawili ocenę
Rok Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim. Polacy wystawili ocenę
Rosyjskie drony i rakiety nad Polską. Ukraińcy ujawnili skalę zagrożenia
Rosyjskie drony i rakiety nad Polską. Ukraińcy ujawnili skalę zagrożenia
Świat
Okręt podwodny klasy Dolphin II w porcie w Hajfie
Co kryje kiosk INS Drakon? Izrael po cichu odebrał w Niemczech tajemniczy okręt podwodny
Rosja obnażyła problem ukraińskiej obrony. Ta broń to koszmar Kijowa
Rosja obnażyła problem ukraińskiej obrony. Ta broń to koszmar Kijowa
Dron z ładunkiem wybuchowym na lotnisku w Lipsku. Niemcy badają możliwy udział obcych państw
Dron z ładunkiem wybuchowym na lotnisku w Lipsku. Niemcy badają możliwy udział obcych państw
F-16
NATO odsłoniło karty na wschodniej flance. Rosjanie mają spory materiał do przemyślenia, ich prowokacje już nie przejdą
Tajawańskie czołgi pod elektrownią podczas manewrów
Tajwan ćwiczy obronę przed Chinami z przetrąconym kręgosłupem. To pierwsze manewry w takich warunkach
Myśliwiec Su-57
Rosjanie mogą tylko zgrzytać zębami. Stracili największego klienta na myśliwce Su-57
Rosyjska operacja w Niemczech udaremniona. Celem był producent dronów
Rosyjska operacja w Niemczech udaremniona. Celem był producent dronów
Płonący Kijów i odpalenie rakiety KN-24
Zgotują piekło Kijowowi. Korea Północna wysyła całą jednostkę rakietową do Rosji
Zapisz się na newsletter
Zapisz się na newsletter Forsal.pl „Finanse osobiste” i otrzymuj najważniejsze informacje finansowe, które mogą wpłynąć na Twoje finanse osobiste.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj