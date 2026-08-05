Rozbudowa trasy S1

Rozbudowę trasy S1 Brzęczkowice - Lędziny w woj. śląskim zamawia katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To ok. 4,8-kilometrowe połączenie od autostrady A4 Katowice - Kraków do domykanego obecnie nowego przebiegu S1 Lędziny - Bielsko-Biała.

Nowy, 40-kilometrowy przebieg S1 Lędziny - Bielsko-Biała jest już eksploatowany na liczącym ok. 30 km odcinku Bieruń - Bielsko-Biała. W przyszłym roku gotowy ma być brakujący fragment Lędziny - Bieruń.

Większa przepustowość S1 na Śląsku

Zamawiana teraz inwestycja dotycząca odcinka S1 Brzęczkowice - Lędziny ma w podstawowym zakresie termin realizacji 44 miesiące. Oznacza to, że w razie podpisania umowy w tym roku, co najmniej do 2030 r. na S1 między autostradą A4 a Bielskiem-Białą będą utrudnienia.

„Rozbudujemy istniejącą S1 od węzła Brzęczkowice na skrzyżowaniu z autostradą A4 do budowanego obecnie węzła Mysłowice Kosztowy. Inwestycja wynika z konieczności zwiększenia przepustowości drogi ekspresowej S1 od A4 w stronę Bierunia” - podała GDDKiA.

Mapka S1 Mysłowice - Lędziny

Uściśliła, że inwestycja zamawiana w trybie projektuj i buduj przewiduje: dostosowanie nośności drogi do 11,5 tony/oś, rozbudowę węzłów drogowych, rozbiórkę i budowę nowych wiaduktów, wykonanie przepustów i przejść dla zwierząt, budowę ekranów akustycznych i systemu odwodnienia, przebudowę infrastruktury technicznej, oświetlenia drogowego oraz sieci teletechnicznych.

Zakres prac

Podstawowy zamawiany zakres prac przewiduje utrzymanie obecnego przekroju dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu i budowę szerokich poboczy. Równolegle wykonawca ma jednak wystąpić o decyzję środowiskową dla rozbudowy drogi do trzech pasów ruchu w każdym kierunku (przekrój 2/3).

GDDKiA zakłada, że może skorzystać z prawa opcji dotyczącego rozbudowy do trzech pasów ruchu, uzależniając to od sprawnego uzyskania decyzji środowiskowej dla takiego przekroju.

„Jeśli decyzja zostanie uzyskana w czasie, który pozwoli na realizację dodatkowego zakresu w ramach jednego kontraktu, skorzystamy z prawa opcji i wykonawca zrealizuje docelowy przekrój S1 (trzy pasy ruchu w obu kierunkach)” - sprecyzowała Dyrekcja. W innym razie trzeci pas ma być budowany na podstawie odrębnej umowy.

Termin składania ofert

Na oferty GDDKiA czeka do 9 września br. Wykonawca będzie miał na projektowanie, prace i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 44 miesiące (bez okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca). Wykorzystanie prawa opcji wydłuży końcowy termin o cztery miesiące.

Według ostatnich informacji Dyrekcji rozpoczęta w lutym ub. roku budowa 10-kilometrowego odcinka S1 między Mysłowicami a Bieruniem ma być gotowa w III kw. 2027 r. (wartą blisko 490 mln zł umowę na wykonanie projektu i budowy podpisano w lipcu 2022 r.; następnie trwało projektowanie i uzyskiwanie pozwoleń).

S1 w woj. śląskim i małopolskim

Docelowo w pełni ekspresowa trasa S1 w woj. śląskim i małopolskim połączy węzeł z autostradą A1 w pobliżu lotniska Katowice w Pyrzowicach z granicą ze Słowacją w Zwardoniu. Standard drogi ekspresowej ma obecnie na odcinkach: Pyrzowice - Dąbrowa Górnicza - Tychy (odcinki Dąbrowa Górnicza - Sosnowiec - Lędziny przewidywane są do modernizacji), a także Bieruń – Zwardoń.

S1 jest drogą o kluczowym znaczeniu, częścią VI korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej. Przedłużeniem S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3, przebiegająca ze Skalitego do Żyliny.