Wołodymyr Zełenski zaskoczył prognozą. Mówi o końcu wojny

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas narady z szefami ukraińskich placówek dyplomatycznych za granicą poinformował o planach dotyczących dalszych działań dyplomatycznych i sankcyjnych wobec Rosji. Jak zaznaczył, Kijów chce, aby wysiłki mające doprowadzić do zakończenia wojny przyniosły efekt jeszcze jesienią.

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– Nie możemy teraz w 100 proc. przewidzieć, kiedy zadziałają wszystkie nasze wysiłki dyplomatyczne, kiedy dalekosiężne sankcje Ukrainy przeciwko Rosji, kiedy nasze uderzenia średniego zasięgu i wszystkie sankcje partnerów osiągną taki poziom presji, że Rosja nie będzie miała innej alternatywy niż pokój. Będziemy bardzo się starać, aby stało się to przed zimą – powiedział Zełenski.

Według ukraińskiego przywódcy Rosja nadal liczy na możliwość przedłużania konfliktu. Zełenski zaznaczył, że Ukraina widzi działania podejmowane przez Moskwę i przygotowania do kolejnych operacji wojskowych. Dodał, że Rosja planuje dalsze uderzenia oraz działania związane z mobilizacją wojskową.

– Widzimy prawdziwe zamiary Rosji, jednoczymy partnerów i wywieramy presję na agresora – stwierdził prezydent Ukrainy.

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Podczas spotkania Zełenski podkreślił, że jednym z głównych zadań ukraińskiej dyplomacji będzie przygotowanie kraju na okres zimowy. Jego zdaniem ambasadorowie Ukrainy mają odpowiadać za uzyskanie konkretnego wsparcia od partnerów zagranicznych.

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że chodzi m.in. o zabezpieczenie finansowania oraz dostaw sprzętu wojskowego. W jego ocenie każdy element przygotowań musi mieć jasno określonego wykonawcę i termin realizacji.

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Wśród najważniejszych potrzeb Ukrainy Zełenski wymienił dalsze dostawy uzbrojenia dla systemów obrony powietrznej. Chodzi przede wszystkim o pociski do zestawów Patriot oraz innych zachodnich systemów, takich jak Iris-T, Hawk, SAMP/T i NASAMS.

– I cała niezbędna broń dla naszego lotnictwa bojowego. Tego potrzebujemy absolutnie i bezwarunkowo – zaznaczył Zełenski.

Ponadto ukraiński przywódca wskazał, że zabezpieczenie infrastruktury energetycznej będzie jednym z kluczowych elementów przygotowań do zimy. Ukraina obawia się kolejnych rosyjskich ataków na obiekty energetyczne, które w poprzednich sezonach powodowały poważne problemy z dostawami prądu i ogrzewania.