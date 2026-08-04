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Wołodymyr Zełenski zaskoczył prognozą. Mówi o końcu wojny

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 13:02
Wołodymyr Zełenski zaskoczył prognozą. Mówi o końcu wojny
Wołodymyr Zełenski zaskoczył prognozą. Mówi o końcu wojny/PAP/EPA
Wołodymyr Zełenski wskazał nowy termin, w którym Ukraina chce doprowadzić do zwiększenia presji na Rosję i skłonić Władimira Putina do zakończenia wojny. Prezydent Ukrainy przyznał jednak, że Moskwa przygotowuje się do dalszych działań wojennych, dlatego priorytetem Kijowa pozostaje przygotowanie kraju na nadchodzącą zimę.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas narady z szefami ukraińskich placówek dyplomatycznych za granicą poinformował o planach dotyczących dalszych działań dyplomatycznych i sankcyjnych wobec Rosji. Jak zaznaczył, Kijów chce, aby wysiłki mające doprowadzić do zakończenia wojny przyniosły efekt jeszcze jesienią.

Ukraina chce zwiększyć presję na Rosję. Zełenski mówi o końcu wojny

– Nie możemy teraz w 100 proc. przewidzieć, kiedy zadziałają wszystkie nasze wysiłki dyplomatyczne, kiedy dalekosiężne sankcje Ukrainy przeciwko Rosji, kiedy nasze uderzenia średniego zasięgu i wszystkie sankcje partnerów osiągną taki poziom presji, że Rosja nie będzie miała innej alternatywy niż pokój. Będziemy bardzo się starać, aby stało się to przed zimą – powiedział Zełenski.

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Według ukraińskiego przywódcy Rosja nadal liczy na możliwość przedłużania konfliktu. Zełenski zaznaczył, że Ukraina widzi działania podejmowane przez Moskwę i przygotowania do kolejnych operacji wojskowych. Dodał, że Rosja planuje dalsze uderzenia oraz działania związane z mobilizacją wojskową.

– Widzimy prawdziwe zamiary Rosji, jednoczymy partnerów i wywieramy presję na agresora – stwierdził prezydent Ukrainy.

Przed Ukrainą trudne miesiące. Zełenski wskazał priorytety

Podczas spotkania Zełenski podkreślił, że jednym z głównych zadań ukraińskiej dyplomacji będzie przygotowanie kraju na okres zimowy. Jego zdaniem ambasadorowie Ukrainy mają odpowiadać za uzyskanie konkretnego wsparcia od partnerów zagranicznych.

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że chodzi m.in. o zabezpieczenie finansowania oraz dostaw sprzętu wojskowego. W jego ocenie każdy element przygotowań musi mieć jasno określonego wykonawcę i termin realizacji.

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Wśród najważniejszych potrzeb Ukrainy Zełenski wymienił dalsze dostawy uzbrojenia dla systemów obrony powietrznej. Chodzi przede wszystkim o pociski do zestawów Patriot oraz innych zachodnich systemów, takich jak Iris-T, Hawk, SAMP/T i NASAMS.

– I cała niezbędna broń dla naszego lotnictwa bojowego. Tego potrzebujemy absolutnie i bezwarunkowo – zaznaczył Zełenski.

Ponadto ukraiński przywódca wskazał, że zabezpieczenie infrastruktury energetycznej będzie jednym z kluczowych elementów przygotowań do zimy. Ukraina obawia się kolejnych rosyjskich ataków na obiekty energetyczne, które w poprzednich sezonach powodowały poważne problemy z dostawami prądu i ogrzewania.

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Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W swojej pracy analizuje globalną geopolitykę, modernizację armii oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.

Bogate doświadczenie w mediach zdobywał krok po kroku. Pracę w zawodzie rozpoczynał w Polska Press, a następnie rozwijał warsztat jako copywriter, dziennikarz i wydawca w ogólnopolskich portalach Interia oraz Wirtualna Polska.

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Tematy: Rosjawojna w UkrainieUkrainawołodymyr zełenski
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