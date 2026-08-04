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Transport i logistyka z lepszymi perspektywami. Firmy coraz śmielej patrzą w przyszłość

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 14:10
Transport i logistyka z lepszymi perspektywami. Firmy coraz śmielej patrzą w przyszłość
Transport i logistyka z lepszymi perspektywami. Firmy coraz śmielej patrzą w przyszłość/Shutterstock
Wzrostu wartości zamówień spodziewa się 13 proc. polskich firm z branży TSL, co oznacza wzrost o 10 punktów procentowych kwartał do kwartału - wynika z raportu Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL). Większe inwestycje planuje 14 proc. przedsiębiorców, a 31 proc. spodziewa się ich ograniczenia.

Nastroje branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej

Branżowy wskaźnik opracowany przez EFL, pokazujący nastroje branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej w III kwartale 2026 roku wyniósł 47,7 pkt., czyli o 0,8 pkt. więcej niż kwartał wcześniej. Jak zauważyli autorzy opracowania, to pierwszy wzrost po trzech kwartałach spadków, ale nadal utrzymuje się poniżej progu 50 pkt., który oddziela warunki sprzyjające rozwojowi od niekorzystnych.

Największa poprawa dotyczy prognoz sprzedażowych: wzrostu sprzedaży zamówień spodziewa się 13 proc. firm TSL wobec 3 proc. kwartał wcześniej. Żaden z badanych przedsiębiorców nie spodziewał się natomiast spadku zamówień. Jednocześnie branża ostrożniej planuje inwestycje: większe nakłady przewiduje 14 proc. przedsiębiorców, a 31 proc. spodziewa się ich ograniczenia.

Powrót do warunków sprzyjających rozwojowi

„Po bardzo słabym drugim kwartale w TSL widać lekkie odbicie, ale to nadal nie jest powrót do warunków sprzyjających rozwojowi. Subindeks wzrósł do 47,7 pkt., jednak pozostaje poniżej neutralnego progu 50 pkt. Najważniejsza zmiana dotyczy sprzedaży: grupa firm oczekujących wzrostu zamówień zwiększyła się kilkukrotnie. To dobry sygnał, bo popyt jest dla transportu i logistyki podstawowym impulsem do poprawy nastrojów. Problem w tym, że ta poprawa nie przekłada się jeszcze na inwestycje. Firmy są nadal bardzo selektywne, uważnie liczą rentowność zleceń, koszty floty i finansowania, a większe decyzje zakupowe podejmują tylko tam, gdzie widzą szybki wpływ na efektywność operacyjną” – wskazał Silvestr Ochrimovic, prezes należącej do EFL spółki Truck Care.

Płynność finansowa pozostaje stabilna

Jak wskazano w raporcie, nastroje dotyczące płynności finansowej pozostają stabilne. Jej poprawy spodziewa się 5 proc. firm TSL, wobec 4 proc. kwartał wcześniej. 94 proc. przedsiębiorców zakłada utrzymanie płynności na podobnym poziomie, a 1 proc. przewiduje jej pogorszenie.

Podobnie kształtują się wyniki wskazań dotyczących finansowania zewnętrznego. Wzrostu potrzeb w tym obszarze spodziewa się 1 proc. firm, 83 proc. nie przewiduje zmian, a 16 proc. prognozuje spadek.

„To potwierdza, że sektor TSL nie planuje obecnie szerokiej ekspansji finansowanej kapitałem zewnętrznym. Firmy raczej utrzymują bazę do działania, pilnują kosztów i czekają na mocniejsze potwierdzenie poprawy popytu” - wskazano w raporcie.

W raporcie przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie z całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: transportbizneslogistyka
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