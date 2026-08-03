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Ceny mieszkań w lipcu zaskoczyły. W Warszawie pierwszy taki spadek od miesięcy

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 09:22
Ceny mieszkań w lipcu zaskoczyły. W Warszawie pierwszy taki spadek od miesięcy
Ceny mieszkań w lipcu zaskoczyły. W Warszawie pierwszy taki spadek od miesięcy/Shutterstock
W lipcu średnia cena metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów spadła w Warszawie ale wzrosła we Wrocławiu i Trójmieście – wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu portalu rynekpierwotny.pl.

Pierwsza obniżka od listopada ubiegłego roku

Z danych portalu wynika, że w Warszawie średnia cena metra kwadratowego spadła o 1 proc., z blisko 19,9 tys. zł do 19,8 tys. zł. Była to pierwsza obniżka od listopada ubiegłego roku.

„Jeszcze w kwietniu wydawało się, że średnia cena metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów przekroczy w Warszawie psychologiczną barierę 20 tys. zł. Tak się jednak nie stało. W lipcu warszawscy deweloperzy wprowadzili do sprzedaży mieszkania, których średnia cena w przeliczeniu na metr kwadratowy wyniosła niespełna 14,7 tys. zł” - wskazano w opracowaniu.

Zmiany cen w innych miastach

We Wrocławiu średnia cena metra kwadratowego mieszkań dostępnych w ofercie wzrosła o 2 proc., do 15,7 tys. zł. W Trójmieście cena wzrosła o 1 proc., osiągając poziom 18 tys. zł za metr kwadratowy.

Z kolei w Krakowie średnia cena utrzymała się na poziomie 17,1 tys. zł; w Poznaniu było to 14,3 tys. zł; w Łodzi 11,4 tys. zł, a w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 11,1 tys. zł.

Warszawa liderem rocznego wzrostu

W skali roku liderem wzrostów cen pozostaje Warszawa, gdzie średnia cena metra kwadratowego jest obecnie o 11 proc. wyższa niż przed rokiem. W Trójmieście wzrost wynosi 8 proc., we Wrocławiu i Poznaniu po 6 proc., a w Krakowie 2 proc. Z kolei Łódź i miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii są jedynymi rynkami, na których średnia cena metra kwadratowego jest obecnie nieco niższa niż rok temu” – zwrócono uwagę w raporcie.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: nieruchomościceny mieszkańrynek mieszkań
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