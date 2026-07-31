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Mieszkania nie tanieją, a Polacy pożyczają więcej. Nowe dane z rynku nieruchomości

oprac. Łucja Orzeł
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dzisiaj, 10:20
Mieszkania nie tanieją, a Polacy pożyczają więcej. Nowe dane z rynku nieruchomości
Mieszkania nie tanieją, a Polacy pożyczają więcej. Nowe dane z rynku nieruchomości/Shutterstock
W II kwartale 2026 r. ceny mieszkań pozostały stabilne w ujęciu kwartalnym – wynika z Barometru Metrohouse i Credipass. Spadki odnotowano jedynie we Wrocławiu i Łodzi. Jednocześnie rynek kredytowy zanotował rekord – średnia wartość wnioskowanego kredytu po raz pierwszy przekroczyła 500 tys. zł.

Jak wynika z raportu Barometru Metrohouse i Credipass, w II kwartale 2026 roku średnie ceny mieszkań nie zmieniły się. Jeśli chodzi o metropolie, we Wrocławiu odnotowano lekkie spadki - o 3,2 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem. W Łodzi spadek ten wyniósł zaledwie 0,2 proc.

Kraków liderem wzrostów cen mieszkań

Z kolei w przypadku wzrostu cen liderem okazał się Kraków, gdzie za mkw. płacono o średnio 5 proc. więcej niż w I kwartale bieżącego roku - ceny wzrosły do średnio 14 tys. zł/mkw.

W Warszawie przyrost cen wyniósł 2,8 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem, a cena w II kwartale za mkw. uplasowała się na poziomie 15,8 tys. zł/mkw. Pod kątem różnic rok do roku, największy przyrost cen odnotowano w Gdańsku, gdzie wzrost wyniósł 12,7 proc.

Dane BIG DATA portalu RynekPierwotny.pl wskazują, że na rynku deweloperskim widać wyraźne wyhamowanie liczby transakcji, lecz nie wysokości stawek za metr. Ekspert portalu Andrzej Prajsnar ocenił, że wynika to ze struktury oferty. „W ciągu roku dwukrotnie zwiększył się udział projektów luksusowych (powyżej 25 tys. zł/mkw.). Segment popularny w stolicy od dwóch lat utrzymuje stabilny poziom ok. 17 tys. zł/mkw” - podkreślił.

Średnia zdolność kredytowa rodziny

Z analiz danych Credipass wynika, że II kwartał br. przyniósł rekordowe liczby w obszarze finansowania. Średnia zdolność kredytowa rodziny o modelu 2+2 (z przychodem 12 tys. netto) sięgnęła 803 tys. zł, co - jak wskazano - jest rekordową wartością. Tak samo stało się w przypadku średniej wartości wnioskowanego kredytu, która po raz pierwszy przekroczyła barierę 500 tys. zł.

Co ciekawe, na rynku widoczny jest powrót klientów do kredytów ze zmienną stopą procentową (średnie oprocentowanie 5,58 proc. vs. 6,38 proc. przy stopie okresowo stałej). Wynika to ze wzrostu stawek IRS wpływających na wycenę kredytów o stałym koszcie oraz oczekiwań dalszych obniżek stóp przez RPP” - wskazano w raporcie.

Współautor publikacji Metrohouse i Credipass Andrzej Łukaszewski zauważył, że powrót popytu na kredyty jest „naturalną konsekwencją poprawy zdolności kredytowej Polaków”. Zaznaczył, że rosnąca liczba wniosków sparaliżowała częściowo procedury bankowe, co wydłużyło czas oczekiwania na decyzję do kilku tygodniu. Dziś kluczem do sukcesu nie jest tylko wybór najniższego oprocentowania, ale precyzyjne zaplanowanie procesu i wybór banku, który sprawnie przeanalizuje wniosek” - ocenił autor.

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Źródło: PAP
oprac. Łucja Orzeł

Redaktorka z doświadczeniem i pasją, z mediami związana od kilkunastu lat, na co dzień relacjonuje najważniejsze wydarzenia społeczne, gospodarcze i polityczne, a także tematy lifestyle’owe. Łączy sprawdzone informacje z agencji prasowych z własnymi ustaleniami, tworząc treści rzetelne, precyzyjne i przystępne dla czytelników. Z łatwością porusza zarówno poważne, jak i lżejsze tematy, przyciągając uwagę i budując pełny obraz rzeczywistości.

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Tematy: ceny mieszkańmieszkania
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