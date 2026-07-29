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Zakaz budowy szopy w przydomowym ogrodzie bez zgody sąsiada. Samowola może kosztować 10 tys. zł

Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybakredaktor Forsal.pl i prawnik. Piszę o podatkach, nieruchomościach, prawie cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach.
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dzisiaj, 05:27
szopa, budowa, prawo budowlane, zezwolenie, zakaz, ogród
Zakaz budowy szopy w przydomowym ogrodzie bez zgody sąsiada. Samowola może kosztować 10 tys. zł/Materiały prasowe
Czytelnik zgłosił w starostwie powiatowym zamiar budowy szopy ogrodowej o powierzchni do 35 m². W odpowiedzi otrzymał pismo, z którego wynikało, że musi przedstawić pisemną zgodę sąsiadów. Bez takiej zgody organ może wydać decyzję odmowną, a postawienie obiektu bez dopełnienia wymaganych formalności może wiązać się z karą finansową.

Budowa szopy lub domku narzędziowego na własnym ogrodzie tylko za pisemną zgodą sąsiada – przypadek czytelnika

Do redakcji Forsal.pl zgłosił się czytelnik, właściciel domu w zabudowie szeregowej, mieszkający w pobliżu dużej aglomeracji. W 2025 roku złożył w starostwie powiatowym zgłoszenie zamiaru budowy szopy ogrodowej o powierzchni do 35 m².

Po jego złożeniu organ ma co do zasady 21 dni na wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji. Jeżeli w tym terminie sprzeciw nie zostanie wniesiony, inwestor może rozpocząć roboty. Jest to tak zwana milcząca zgoda.

Po przeanalizowaniu zgłoszenia dotyczącego budowy wolnostojącego, parterowego budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 35 m² starosta zobowiązał czytelnika do przedstawienia między innymi:

  • prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy dla planowanego zamierzenia budowlanego, w związku ze zmianą sposobu zagospodarowania terenu nieruchomości, zgodnie z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • planu sytuacyjnego, na którym należy jednoznacznie określić odległości projektowanego obiektu od granic sąsiednich działek oraz podać wymiary budynku, zgodnie z art. 30 ust. 2a pkt 2 ustawy – Prawo budowlane;
  • zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, potwierdzającej prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodnie z art. 4 ustawy – Prawo budowlane.

Szopy ogrodowe lub domki narzędziowe często stawia się bez sprawdzenia przepisów prawa budowlanego – to błąd który może później sporo kosztować

Szopa ogrodowa lub domek narzędziowy to niezbędny element wyposażenia posesji należących do właścicieli domów wolnostojących, bliźniaków i szeregowców. Takie obiekty często stawia się bez wcześniejszej, dokładnej analizy przepisów – zwykle w miejscu, które wydaje się właścicielowi najwygodniejsze.

W świetle prawa budowlanego szopa ogrodowa w większości przypadków będzie jednak uznawana za budynek. Jej postawienie może więc wymagać spełnienia określonych obowiązków formalnych, w tym dokonania zgłoszenia albo nawet uzyskania pozwolenia na budowę.

Budowa szopy ogrodowej najczęściej wymaga zgłoszenia

Jeżeli nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, szopę ogrodową lub domek narzędziowy można co do zasady postawić na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 Prawa budowlanego. Dotyczy to sytuacji, gdy:

  • powierzchnia zabudowy obiektu nie przekracza 35 m²;
  • obiekt jest budynkiem parterowym;
  • na każde 500 m² powierzchni działki przypadają nie więcej niż dwa obiekty należące do kategorii budynków gospodarczych, garaży i wiat.

Ustawodawca przewidział co prawda wyjątki, w których dokonanie zgłoszenia nie jest wymagane, jednak w większości przypadków szopy ogrodowe lub domki narzędziowe nie będą im podlegały.

Najbardziej zbliżony do budowy szopy ogrodowej jest wyjatek przewidziany w art. 29 ust. 2 pkt 3 Prawa budowlanego. Zgodnie z tym przepisem zgłoszenia nie wymaga budowa wolnostojącej altany o powierzchni zabudowy do 35 m². Łączna liczba takich obiektów na działce nie może jednak przekraczać dwóch na każde 500 m² jej powierzchni.

Jeżeli zatem szopa ogrodowa lub domek narzędziowy mogą zostać zakwalifikowane do żadnego z wyjątków, zgłoszenie ich budowy do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej nie będzie konieczne. W przeciwnym razie, zgodnie z art. 30 Prawa budowlanego, powinno się dokonać odpowiedniego zgłoszenia.

Budowa szopy może wymagać decyzji o warunkach zabudowy

W przypadku czytelnika starostwo zażądało przedstawienia prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy. Było to związane z tym, że nieruchomość, na której miała stanąć szopa, nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W takiej sytuacji wniosek o ustalenie warunków zabudowy należy złożyć do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na położenie nieruchomości, na której ma zostać postawiona szopa ogrodowa lub domek narzędziowy.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy zmienią się w związku z wprowadzaniem nowych planów ogólnych gmin. Nowe regulacje ograniczą możliwość wydawania takich decyzji i wprowadzą okres ich obowiązywania.

Budowa szopy ogrodowej na granicy działek może wymagać uzyskania pozwolenia ba budowę

Kolejnym wymaganiem starostwa było jednoznaczne określenie na planie sytuacyjnym odległości projektowanej zabudowy od granic sąsiednich działek oraz podanie wymiarów planowanego budynku.

Ma to znaczenie w związku z przepisami rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Regulacje te określają między innymi minimalne odległości budynków od granicy sąsiedniej nieruchomości.

Zgodnie z par. 12 tego rozporządzenia budynek na działce budowlanej – a więc również szopę ogrodową lub domek narzędziowy – należy sytuować w odległości od granicy działki nie mniejszej niż:

  • 4 m – gdy budynek jest zwrócony w stronę granicy ścianą z oknami lub drzwiami;
  • 3 m – gdy budynek jest zwrócony w stronę granicy ścianą bez okien i drzwi.

W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej w określonych przypadkach dopuszczalne jest również postawienie budynku ścianą bez okien i drzwi:

  • bezpośrednio przy granicy działki budowlanej;
  • w odległości mniejszej niż 3 m, ale nie mniejszej niż 1,5 m od granicy.

Postawienie szopy ogrodowej bezpośrednio przy granicy działki może jednak powodować dodatkowe konsekwencje. Po otrzymaniu zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej może uznać, że samo zgłoszenie nie jest wystarczające i konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Może się tak zdarzyć, jeżeli obszar oddziaływania obiektu obejmie sąsiednią nieruchomość. W takim postępowaniu właściciele sąsiednich nieruchomości mogą zostać uznani za strony postępowania.

Zakaz budowy szopy w przydomowym ogrodzie bez zgody sąsiadów

W opisywanym przypadku nieruchomość, na której czytelnik zamierzał postawić szopę ogrodową, znajduje się na wspólnej działce. Jest to nowa inwestycja, w przypadku której nie przeprowadzono formalnego podziału geodezyjnego nieruchomości. Deweloper ograniczył się do umownego podziału sposobu korzystania z działki, zapisanego w akcie notarialnym.

Z punktu widzenia organów administracji taki umowny podział nie zmienia jednak stanu prawnego nieruchomości. Formalnie ogród nadal znajduje się na części wspólnej. Wszelkie ingerencje wymagające zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia będą więc wymagały pisemnej zgody pozostałych współwłaścicieli, czyli w praktyce sąsiadów.

Starostwo powołało się w tej sprawie na art. 4 Prawa budowlanego. Zgodnie z tym przepisem każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem że planowane zamierzenie budowlane jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

W przypadku nieruchomości stanowiącej współwłasność samo korzystanie z określonej części ogrodu może zatem nie wystarczyć do wykazania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Co więcej, taka zgoda będzie również wymagana w przypadku starania się o uzyskanie warunków zabudowy.

Nie warto stawiać szopy bez wymaganej zgody. Samowola może sporo kosztować

Szopa lub domek narzędziowy postawione w przydomowym ogrodzie bez wcześniejszego zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej mogą zostać uznane za samowolę budowlaną. Dotyczy to również sytuacji, w której zgodnie z przepisami konieczne było uzyskanie pozwolenia na budowę, a inwestor rozpoczął albo zakończył budowę bez wymaganej decyzji.

Jeżeli budowa szopy wymagała zgłoszenia, koszt legalizacji samowoli może wynieść 5 tys. zł. Wynika to z art. 49d ust. 1 pkt 2 lit. a Prawa budowlanego. Dodatkowo właściciel może zostać ukarany grzywną za prowadzenie robót budowlanych niezgodnie z przepisami, na przykład bez wymaganego zgłoszenia. Zgodnie z art. 93 pkt 2a Prawa budowlanego grzywna może wynieść kolejne 5 tys. zł.

Łączne konsekwencje finansowe mogą więc sięgnąć 10 tys. zł. W określonych przypadkach samo uiszczenie opłat może jednak nie wystarczyć. Jeżeli legalizacja obiektu nie będzie możliwa, organ nadzoru budowlanego może nakazać jego rozbiórkę.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 524), Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 538)

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Źródło: forsal.pl
Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak

Krzysztof Rybak – prawnik, redaktor Forsal.pl, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuję się tematyką podatków, nieruchomości oraz prawa cywilnego i gospodarczego. W swoich tekstach wyjaśniam zmiany w przepisach i ich praktyczne skutki. Przez lata byłem związany z branżą naukową i rolniczą. Zostałem wyróżniony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w obszarze rynku konopnego. 

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Tematy: budowazezwoleniezakazprawo budowlane
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