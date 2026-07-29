Forsal logo

To już koniec opłat za parkowanie dla dawców krwi. Przepisy wejdą w życie 1 października 2026 r.

Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybakredaktor Forsal.pl i prawnik. Piszę o podatkach, nieruchomościach, prawie cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach.
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 18:31
[aktualizacja 26 lipca 2026, 17:38]
opłata, parkowanie, dawca krwi, przepisy, krew
To już koniec opłat za parkowanie dla dawców krwi. Przepisy wejdą w życie 1 października 2026 r./Materiały prasowe
Krwi nie da się wyprodukować ani zastąpić innym preparatem, dlatego każda donacja ma ogromne znaczenie. Aby zachęcić kolejne osoby do oddawania krwi, honorowym dawcom przysługują różne uprawnienia. Mogą oni liczyć między innymi na dodatkowe dni wolne od pracy, a wkrótce także na bezpłatne parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania.

Nie każdy jednak może zostać dawcą krwi. Kogo obejmują przepisy?

Chęć pomocy nie zawsze wystarczy, ponieważ istnieją przeciwwskazania zdrowotne, które mogą czasowo lub na stałe wykluczyć możliwość oddawania krwi. Dawcami nie mogą zostać między innymi osoby z poważnymi chorobami układu krążenia lub układu nerwowego, skłonnością do nieprawidłowych krwawień, nawracającymi omdleniami czy napadami drgawkowymi. Przeciwwskazaniem mogą być również choroby układu pokarmowego, oddechowego, moczowo-płciowego, immunologicznego i endokrynnego, a także poważne choroby nerek.

Krwi nie mogą oddawać osoby chorujące na cukrzycę leczoną insuliną, niektóre choroby nowotworowe oraz choroby zakaźne, takie jak HIV, wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C czy babeszjoza. Stałym przeciwwskazaniem jest również rozpoznana kiedykolwiek kiła. Wyjątkiem w przypadku chorób nowotworowych może być nowotwór in situ po całkowitym wyleczeniu.

Pełna lista przeciwwskazań dostępna jest na stronie krwiodawcy.org/dyskwalifikacje.

Po każdej donacji pobrana krew jest badana między innymi pod kątem HIV, wirusowego zapalenia wątroby typu B i C oraz kiły. Informacja o grupie krwi może również zostać wpisana do legitymacji krwiodawcy.

Gdzie można oddać krew?

W Polsce krew można oddawać wyłącznie w jednostkach Publicznej Służby Krwi. Są to centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa, ich oddziały terenowe oraz mobilne punkty poboru, czyli popularne „krwiobusy”.

Stałe centra działają przede wszystkim w stolicach województw oraz w wybranych miastach powiatowych. System uzupełniają także dwa centra resortowe: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA.

Każdemu dawcy przysługują dodatkowe dni wolne od pracy

A dokładnie 12 dni dla mężczyzn oraz 8 dni dla kobiet. Dodatkowe dni wolne wynikają z Kodeksu pracy. Osoba zatrudniona, która oddaje krew, ma prawo do zwolnienia od pracy w dniu donacji oraz w dniu następnym. Może również otrzymać wolne na czas badań lekarskich, jeżeli nie da się ich wykonać poza godzinami pracy. Za czas takiej nieobecności pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Konieczne jest jednak przedstawienie zaświadczenia wydanego przez centrum krwiodawstwa.

W praktyce mężczyzna, który może oddać krew pełną do sześciu razy w roku, może zyskać nawet 12 dodatkowych dni wolnych. Kobieta, która może oddać krew pełną do czterech razy w roku, może otrzymać maksymalnie 8 takich dni.

Dwa lata bez opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania dla dawców krwi od 1 października 2026 r.

Takie udogodnienie dla zasłużonych dawców krwi, szpiku i narządów wkrótce wejdą w życie w Łodzi Od 1 października 2026 r. część z nich będzie mogła bezpłatnie parkować na terenie Strefy Płatnego Parkowania. Autorami społecznego projektu są Zmotoryzowani, którzy złożyli projekt uchwały do Rady Miejskiej w Łodzi. Nowe rozwiązanie ma być formą podziękowania osobom, które przez lata regularnie pomagały potrzebującym.

Ważne

Z bezpłatnego parkowania będzie mogła skorzystać osoba posiadająca legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia albo Zasłużonego Dawcy Przeszczepu. Warunkiem będzie również rozliczanie podatku dochodowego w Łodzi.

Abonament ze stawką zerową będzie można uzyskać przez internet, za pomocą e-Sklepu z abonamentami Strefy Płatnego Parkowania, albo osobiście w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu przy ul. Tuwima 36. Bezpłatny abonament zostanie przypisany do jednego pojazdu i będzie ważny przez dwa lata od dnia wydania. Po upływie tego czasu konieczne będzie złożenie nowego wniosku.

Jak zostać zasłużonym honorowym dawcą krwi?

Tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” otrzymuje osoba, która oddała wymaganą ilość krwi lub odpowiadającą jej ilość innych składników krwi. W przypadku kobiet jest to co najmniej 5 litrów, a w przypadku mężczyzn co najmniej 6 litrów krwi. Wyższe wymagania obowiązują przy uzyskaniu legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia. Kobieta musi oddać co najmniej 15 litrów krwi, a mężczyzna co najmniej 18 litrów.

Wniosek o przyznanie odznaki można złożyć za posrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża, stowarzyszenia lub klubu honorowych dawców krwi albo centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Najpierw trzeba uzyskać z centrum dokument potwierdzający łączną ilość oddanej krwi lub jej składników. Następnie należy dołączyć go do wniosku o przyznanie odznaki.

Dodatkowe dni wolne od pracy i bezpłatne parkowanie to nie wszystko

Każdej osobie oddającej krew przysługuje posiłek regeneracyjny o wysokiej wartości kalorycznej. Dawca może także otrzymać zwrot kosztów dojazdu do punktu poboru, wyniki wykonanych badań laboratoryjnych oraz kartę identyfikacyjną grupy krwi.

Oddaną krew można również uwzględnić w rozliczeniu podatkowym. Ulga wynosi 130 zł za każdy litr krwi lub jej składników, przy czym łączna wartość odliczanych darowizn nie może przekroczyć 6 proc. dochodu podatnika.

Zasłużeni honorowi dawcy mogą korzystać poza kolejnością z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych w aptekach. Muszą jednak okazać odpowiednią legitymację. Część leków jest dla nich dostępna ze zniżką lub bezpłatnie, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach.

W niektórych gminach zasłużonym dawcom przysługują także ulgi w komunikacji miejskiej (np. w Łodzi). Ich zakres zależy od lokalnych regulacji. Dodatkowe rabaty oferują również prywatne firmy, między innymi hotele, punkty usługowe czy wybrane stacje paliw. Opłaca się zatem oddawać krew.

Źródła: krwiodawcy.org, gov.pl, lodz.tvp.pl

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak

Krzysztof Rybak – prawnik, redaktor Forsal.pl, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuję się tematyką podatków, nieruchomości oraz prawa cywilnego i gospodarczego. W swoich tekstach wyjaśniam zmiany w przepisach i ich praktyczne skutki. Przez lata byłem związany z branżą naukową i rolniczą. Zostałem wyróżniony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w obszarze rynku konopnego. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMożesz pożegnać się ze swoją nieruchomością, jeśli nie złożysz tego wniosku – Twoje dzieci jej nie odziedziczą, a lata starań pójdą na marne »
Tematy: przepisyopłatakrewparkowanie
Powiązane
tuje, budowa, ogrodzenie, żywopłoty, płot
Trzeba będzie wyciąć tuje? Maksymalna dopuszczalna wysokość żywopłotu może zaskoczyć
świadczenie, 800 plus, warunki, zasiłek, dochód
1050 zł miesięcznie zamiast 800 plus, do 25 roku życia dziecka i niezależnie od dochodu – komu przysługuje świadczenie i na jakich warunkach?
sejm, Kot, pies, ulga, PIT
Nowa ulga w PIT: 1 500 zł za psa i 1 000 zł za kota. Ale maksymalnie pięć zwierząt w jednym roku podatkowym
Nie przegap
Budowa elektrowni jądrowej
Wiercą aż 70 metrów pod dnem Bałtyku. To na potrzeby budowy elektrowni jądrowej
Wyrzutnia systemu THAAD
Trump chce "rozjechać" Iran. Nowe dane pokazują słaby punkt amerykańskiej armii
Turyści z walizkami
Pożary w Europie a rezygnacja z wakacji. Kiedy przysługuje pełny zwrot z biura podróży?
Autostrada A2
Kiedy ruszy rozbudowa autostrady? Kierowcy żyją w strachu. Ale jest dobra wiadomość
gdynia, inwestycja, nieruchomość
Wszystko zaczęło się od morza - wyjątkowy prezent na 100-lecie Gdyni
To już lawinowy wzrost cen w sklepach spożywczych
To już lawinowy wzrost cen w sklepach spożywczych. Co podrożało najbardziej, co jeszcze podrożeje
Ukraińcy bez ogródek o polskich MiG-29. Piszą o dużym ryzyku
Ukraińcy bez ogródek o polskich MiG-29. Piszą o dużym ryzyku
Generałowie Mychajło Drapaty i Ołeksandr Syrski
"Sytuacja na froncie jest krytyczna. Tymczasem tekturowy Majdan wystarczył, by odwołać Syrskiego"
Polecamy
pokój niepełnosprawni przewijak
Komfortka staje się koniecznością w budynkach będących przestrzenią publiczną
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Donald Tusk, Barbara Mróz-Gorgoń
Jest nowa pełnomocniczka rządu. Ma promować markę Polska
Wiesława Ziółkowska
Kancelaria Sejmu przekazała smutną wiadomość. Nie żyje była posłanka i członkini RPP
Stopnie niepełnosprawności - jak wpływają na zdolność do pracy
Stopnie niepełnosprawności - jak wpływają na zdolność do pracy
Kto skorzysta na rozpadzie PiS? Niemcy: Wcale nie Donald Tusk i KO
Kto skorzysta na rozpadzie PiS? Niemcy: Wcale nie Donald Tusk i KO
Bezpłatne parkowanie. Kto może dostać kartę parkingową?
Bezpłatne parkowanie. Kto może dostać kartę parkingową?
Wołodymyr Zełenski
Miliony na pomoc dla Ukrainy miały zostać sprzeniewierzone. Wśród podejrzanych dyplomaci
Kraj
Sala sejmu
Koniec bezkarności w internecie i wielkie zmiany w Sejmie. Dzisiejsze obradowanie zmieni życie wielu Polaków
grzyby, las, grzywna, zakaz, przepisy
Zakaz zbierania grzybów. Przykra niespodzianka dla wielbicieli spacerów po lesie. Wysoka grzywna za zbieranie chronionych gatunków
Harmonogram wypłat emerytury i rent w 2026 roku
ZUS zmienia terminy wypłat. Ci emeryci dostaną pieniądze jeszcze w lipcu
Morawiecki ogłosił nowy klub parlamentarny "Rozwój Plus". Oto lista członków
Morawiecki ogłosił nowy klub parlamentarny "Rozwój Plus". Oto lista członków
Ukraińcy bez ogródek o polskich MiG-29. Piszą o dużym ryzyku
Ukraińcy bez ogródek o polskich MiG-29. Piszą o dużym ryzyku
Donald Tusk, Barbara Mróz-Gorgoń
Jest nowa pełnomocniczka rządu. Ma promować markę Polska
Poseł KO chce bardziej liberalnych przepisów dla kierowców
Koniec z "unijnymi wymysłami". Poseł KO chce szybkich dróg, braku fotoradarów i kasków
USA prześwietlają bazy w Europie. Co to oznacza dla Polski?
USA prześwietlają bazy wojskowe w Europie. Co to oznacza dla Polski?
Świat
Wyrzutnia systemu THAAD
Trump chce "rozjechać" Iran. Nowe dane pokazują słaby punkt amerykańskiej armii
Generałowie Mychajło Drapaty i Ołeksandr Syrski
"Sytuacja na froncie jest krytyczna. Tymczasem tekturowy Majdan wystarczył, by odwołać Syrskiego"
Spotkanie Tuska z Zełenskim. KPRM ujawnia szczegóły
Spotkanie Tuska z Zełenskim. KPRM ujawnia szczegóły
Ukraiński dron przenoszący miny
Cosa Nostra poluje na drony z frontu w Ukrainie. "Nie jesteśmy gotowi, by je zwalczać"
Reuters: Chiny rozpoczynają dostawy uzbrojenia do Iranu. W grze 400 zestawów rakietowych
Reuters: Chiny rozpoczynają dostawy uzbrojenia do Iranu. W grze 400 zestawów rakietowych
Zbudują 7 mln dronów w rok. Ukraina rzuca wyzwanie Amerykanom
Zbudują 7 mln dronów w rok. Ukraina rzuca wyzwanie Amerykanom
Dennis Sztilerman i pocisk FP-7
Ukraińskie pociski balistyczne mogą spaść na Moskwę tej jesieni. "Przechodzą ostatnie testy"
Obrona psychologiczna w Szwecji. Rząd przyjął taką strategię po raz pierwszy w historii
Obrona psychologiczna w Szwecji. Rząd przyjął taką strategię po raz pierwszy w historii
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj