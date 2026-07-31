Forsal logo

Zmiany w szkoleniach egzaminatorów. MEN dopuści zdalne egzaminy i rozszerza katalog przedmiotów maturalnych

autorka artykułów z zakresu prawa pracy oraz prawa oświatowego
Anna Gnioskaautorka artykułów z zakresu prawa pracy oraz prawa oświatowego
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 05:53
Zmiany w szkoleniach egzaminatorów. MEN dopuści zdalne egzaminy i rozszerza katalog przedmiotów maturalnych
Zmiany w szkoleniach egzaminatorów. MEN dopuści zdalne egzaminy i rozszerza katalog przedmiotów maturalnych/GazetaPrawna.pl
31 lipca 2026 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji z 10 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji. Co to oznacza w praktyce?

Od roku szkolnego 2026/2027 rozszerzy się katalog przedmiotów maturalnych. Wśród przedmiotów obowiązkowych pojawi się język łaciński, natomiast jako przedmioty dodatkowe uczniowie będą mogli wybrać biznes i zarządzanie oraz historię tańca. W związku z tym Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotuje nowe materiały szkoleniowe dla kandydatów na egzaminatorów. Okręgowe komisje będą mogły odpowiednio wcześniej przeprowadzić szkolenia i przygotować osoby pełniące funkcje egzaminatorów, egzaminatorów-weryfikatorów oraz przewodniczących zespołów egzaminatorów podczas egzaminów maturalnych od roku szkolnego 2026/2027.

Egzamin na egzaminatora także online

Nowe rozporządzenie wprowadza również możliwość organizowania szkoleń dla egzaminatorów w formule zdalnej. Kształcenie na odległość będzie mogło obejmować zarówno ćwiczenia w wybranych lub wszystkich blokach tematycznych, jak i egzamin sprawdzający znajomość zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych – matury, egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad oceniania prac egzaminacyjnych.

Ważne

Warunkiem przeprowadzenia szkolenia lub egzaminu w formule zdalnej będzie zgoda dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

MEN: zdalna forma ułatwi organizację szkoleń

Jak wskazano w uzasadnieniu rozporządzenia, możliwość prowadzenia szkoleń online jest odpowiedzią na problemy organizacyjne, które pojawiały się w ostatnich latach.

W niektórych okręgowych komisjach egzaminacyjnych liczba kandydatów na egzaminatorów z danego przedmiotu jest zbyt mała, aby organizować szkolenie stacjonarne. Dzięki formule zdalnej możliwe będzie przeprowadzanie wspólnych szkoleń dla kandydatów z różnych części kraju, co ma usprawnić rekrutację oraz przygotowanie egzaminatorów.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
autorka artykułów z zakresu prawa pracy oraz prawa oświatowego
Anna Gnioska

Autorka artykułów zakresu prawa pracy oraz prawa oświatowego

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZmiany w szkoleniach egzaminatorów. MEN dopuści zdalne egzaminy i rozszerza katalog przedmiotów maturalnych »
Tematy: maturaegzaminegzaminator
Powiązane
Umiarkowany stopień nie gwarantuje zasiłku pielęgnacyjnego. Jest jeszcze kryterium daty
Umiarkowany stopień nie gwarantuje zasiłku pielęgnacyjnego. Jest jeszcze kryterium daty
osp, straż pożarna
Zwolnienie od pracy – w jakich przypadkach pracodawca powinien go udzielić pracownikowi
pracownik w białej koszuli leży na ławce zadowolony i korzysta ze smartfona, a obok niego na laptopie pracuje robot
Używasz AI w pracy? Szef może uznać, że to nie Twoja zasługa. Naukowcy ostrzegają
Nie przegap
Mateusz Morawiecki
To ostateczny koniec dawnego obozu? Niespodziewani goście i mocne słowa na wydarzeniu Morawieckiego
Siedziba MI6 w Londynie
Polska za Estonią w rankingu służb wywiadowczych Europy. Na osłodę jest pochwała od Mossadu
paliwo, ceny paliw, ropa, benzyna, olej napędowy
Benzyna i olej napędowy powyżej 8 zł. Od 3 sierpnia tankowanie do pełna tylko dla nielicznych
Port Polska, wizualizacja autorstwa Foster+Partners
Trzęsienie ziemi w CPK. Odwołany prezes i członek zarządu
Tysiące migrantów przedostało się do Hiszpanii. Czechy chcą "natychmiastowego zamknięcia strefy Schengen"
Tysiące migrantów przedostało się do Hiszpanii. Czechy chcą "natychmiastowego zamknięcia strefy Schengen"
Nie tylko uposażenie. Na takie świadczenia mogą liczyć żołnierze zawodowi
Nie tylko uposażenie. Na takie świadczenia mogą liczyć żołnierze zawodowi
Elektrownia jądrowa w Paks
Wyłączyli dwie elektrownie jądrowe. Brakuje też wody w domach. To efekt fali upałów
Rosyjska rakieta spadła w Polsce. Ukraińcy mają ważne ostrzeżenie
Rosyjska rakieta spadła w Polsce. Ukraińcy mówią o sygnale ostrzegawczym
Polecamy
Cyryl, Putin
Moskiewski sąd sięga po nieruchomości. Zaczyna obierać je jednemu związkowi wyznaniowemu
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Rosyjska rakieta spadła w Polsce. Ukraińcy mają ważne ostrzeżenie
Niezidentyfikowany obiekt nad Polską i fala dezinformacji. NASK wyjaśnia, co dzieje się w sieci
Finlandia krytykuje Hiszpanię ws. granic. "To nie może trwać wiecznie"
Finlandia krytykuje Hiszpanię ws. granic. "To nie może trwać wiecznie"
System ostrzegania ludności po incydencie z rakietą. MSWiA zapowiada zmiany
System ostrzegania ludności po incydencie z rakietą. MSWiA zapowiada zmiany
Służby w miejscu upadku obiektu
Rosyjski pocisk rozbił się na Lubelszczyźnie. Wiceszef MON odkrył nowe karty
Ministerstwo Sprawiedliwości
Podsumowanie roku działań w Ministerstwie Sprawiedliwości. Kluczowe reformy i zmiany kadrowe
Ministerstwo Zdrowia
Projekt zmian w zasadach zatrudniania personelu medycznego trafił do konsultacji
Kraj
Mateusz Morawiecki
To ostateczny koniec dawnego obozu? Niespodziewani goście i mocne słowa na wydarzeniu Morawieckiego
Rosyjska rakieta spadła w Polsce. Ukraińcy mają ważne ostrzeżenie
Niezidentyfikowany obiekt nad Polską i fala dezinformacji. NASK wyjaśnia, co dzieje się w sieci
Rosyjska rakieta spadła w Polsce. Ukraińcy mają ważne ostrzeżenie
Rosyjska rakieta spadła w Polsce. Ukraińcy mówią o sygnale ostrzegawczym
Siedziba MI6 w Londynie
Polska za Estonią w rankingu służb wywiadowczych Europy. Na osłodę jest pochwała od Mossadu
System ostrzegania ludności po incydencie z rakietą. MSWiA zapowiada zmiany
System ostrzegania ludności po incydencie z rakietą. MSWiA zapowiada zmiany
Służby w miejscu upadku obiektu
Rosyjski pocisk rozbił się na Lubelszczyźnie. Wiceszef MON odkrył nowe karty
Zdecydowana większość Polek i Polaków wie, że ataki pseudopatriotycznych bandytów na Ukrainki i Ukraińców zagrażają nie tylko porządkowi i bezpieczeństwu, ale też gospodarce oraz poziomowi i jakości życia.
Miliony Hutu w Polsce? Radykalizacja prawicy i hejt wobec „obcych” zagrażają bezpieczeństwu, gospodarce i jakości życia Polaków [OPINIA]
mężczyzna zus pieniądze
Nowe pensje w ZUS już obowiązują. Nie tylko lekarze mogą zyskać nawet kilkanaście tysięcy złotych
Świat
Cyryl, Putin
Moskiewski sąd sięga po nieruchomości. Zaczyna obierać je jednemu związkowi wyznaniowemu
Tysiące migrantów przedostało się do Hiszpanii. Czechy chcą "natychmiastowego zamknięcia strefy Schengen"
Tysiące migrantów przedostało się do Hiszpanii. Czechy chcą "natychmiastowego zamknięcia strefy Schengen"
Finlandia krytykuje Hiszpanię ws. granic. "To nie może trwać wiecznie"
Finlandia krytykuje Hiszpanię ws. granic. "To nie może trwać wiecznie"
AfD zablokuje transport wojsk NATO do Polski? "Die Welt": Niemcy szykują plan awaryjny
AfD zablokuje transport wojsk NATO do Polski? "Die Welt": Niemcy szykują plan awaryjny
Ukraina jednak nie będzie produkować Patriotów? Trump: Nie jestem pewien
Ukraina jednak nie będzie produkować Patriotów? Trump: Nie jestem pewien
Strażak gasi pożar w Kijowie
Rosyjska rakieta uderzyła w fabrykę amerykańskiej firmy. Produkowała drony dla Ukrainy
Nowy myśliwiec F-47 jeszcze nie poleciał, a już pojawił się poważny problem z silnikiem
Nowy myśliwiec F-47 jeszcze nie poleciał, a już pojawił się poważny problem z silnikiem
Ogromne transporty broni z Białorusi do Rosji. Śledztwo ujawniło przygotowania do inwazji
Ogromne transporty broni z Białorusi do Rosji. Śledztwo ujawniło przebieg przygotowań do inwazji
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj