Zmiany w szkoleniach egzaminatorów. MEN dopuści zdalne egzaminy i rozszerza katalog przedmiotów maturalnych

Od roku szkolnego 2026/2027 rozszerzy się katalog przedmiotów maturalnych. Wśród przedmiotów obowiązkowych pojawi się język łaciński, natomiast jako przedmioty dodatkowe uczniowie będą mogli wybrać biznes i zarządzanie oraz historię tańca. W związku z tym Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotuje nowe materiały szkoleniowe dla kandydatów na egzaminatorów. Okręgowe komisje będą mogły odpowiednio wcześniej przeprowadzić szkolenia i przygotować osoby pełniące funkcje egzaminatorów, egzaminatorów-weryfikatorów oraz przewodniczących zespołów egzaminatorów podczas egzaminów maturalnych od roku szkolnego 2026/2027.

Egzamin na egzaminatora także online

Nowe rozporządzenie wprowadza również możliwość organizowania szkoleń dla egzaminatorów w formule zdalnej. Kształcenie na odległość będzie mogło obejmować zarówno ćwiczenia w wybranych lub wszystkich blokach tematycznych, jak i egzamin sprawdzający znajomość zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych – matury, egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad oceniania prac egzaminacyjnych.

Ważne Warunkiem przeprowadzenia szkolenia lub egzaminu w formule zdalnej będzie zgoda dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

MEN: zdalna forma ułatwi organizację szkoleń

Jak wskazano w uzasadnieniu rozporządzenia, możliwość prowadzenia szkoleń online jest odpowiedzią na problemy organizacyjne, które pojawiały się w ostatnich latach.

W niektórych okręgowych komisjach egzaminacyjnych liczba kandydatów na egzaminatorów z danego przedmiotu jest zbyt mała, aby organizować szkolenie stacjonarne. Dzięki formule zdalnej możliwe będzie przeprowadzanie wspólnych szkoleń dla kandydatów z różnych części kraju, co ma usprawnić rekrutację oraz przygotowanie egzaminatorów.