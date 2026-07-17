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Zwolnienie od pracy – w jakich przypadkach pracodawca powinien go udzielić pracownikowi

Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
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dzisiaj, 09:10
osp, straż pożarna
zwolnienie od pracy/Shutterstock
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. odrębnie traktuje usprawiedliwione nieobecności w pracy pracowników i udzielane im zwolnień od pracy. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy oraz innych przepisów.

Z treści przepisów można wywnioskować, iż zwolnienie od pracy dotyczy zarówno czynności, których załatwienie wymaga z założenia poświęcenia części dnia pracy, jak i tych, liczonych w dniach.

Zwolnienie z części dnia pracy

Dotyczy przede wszystkim wezwania o charakterze urzędowym tj.:

  • przed organ właściwy w zakresie powszechnego obowiązku obrony na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania,
  • organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji na czas niezbędny do stawienia się,
  • do wzięcia udziału w posiedzeniach komisji pojednawczej w charakterze członka, strony lub świadka,
  • w postępowaniu przed Najwyższą Izbą Kontroli – w charakterze świadka lub specjalisty.

Kolejna grupa to sprawy związane z kwestiami medycznymi:

  • obowiązkowe badania lekarskie i szczepienia ochronne przewidziane przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, gruźlicy i chorób wenerycznych,
  • na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi,
  • na czas niezbędny do przeprowadzenia zleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy.

Jeśli pracownik jest członkiem rady nadzorczej, działającej u zatrudniającego go pracodawcy, ma prawo do zwolnienia od pracy na czas posiedzenia.

W związku z posiadanymi umiejętnościami pracownika pracodawca jest obowiązany zwolnić go od pracy w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole zawodowej, szkole wyższej, w placówce naukowej albo w jednostce badawczo-rozwojowej, z tym że łączny wymiar zwolnienia z tego tytułu nie może przekraczać 6 godzin w tygodniu lub 24 godzin w miesiącu.

Zwolnienia od pracy liczone w dniach

Zwolnienie od pracy liczone w dniach przysługuje w celu wykonywania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym – łącznie 6 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Drugą grupę stanowią okoliczności osobiste tj.:

  • dwa dni zwolnienia w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika, jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,
  • jeden dzień zwolnienia w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.
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W tym przypadku można również wyróżnić dwie grupy przyczyn. Pierwsza z nich dotyczy osób będących członkami różnego rodzaju ochotniczych służb ratowniczych:

  • ochotniczej straży pożarnej – na czas działań ratowniczych, wypoczynku oraz dodatkowo szkoleń do 6 dni w roku,
  • Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – na czas działań ratowniczych oraz wypoczynku,
  • -ochotniczej drużyny ratowniczej działającej w brzegowej stacji ratowniczej Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa „Służba SAR” – na czas akcji ratowniczej, wypoczynku oraz dodatkowo udziału w szkoleniach.

Druga podstawa zwolnienia to bycie przez pracownika członkiem doraźnym Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych na czas wyznaczenia przez przewodniczącego tej komisji do udziału w postępowaniu.

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Źródło: forsal.pl
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter

Specjalista z zakresu problematyki związanej z szeroko pojętym prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nieruchomości. Z przyczyn rodzinnych zgłębiająca tematykę edukacyjną i osób z niepełnosprawnościami.

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Tematy: pracodawcapracownikwezwaniezwolnienie od pracy
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