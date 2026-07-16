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Rośnie liczba ogłoszeń o pracę. Opublikowano najnowszy raport

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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59 minut temu
Coraz więcej ofert pracy. Opublikowano najnowszy raport
Coraz więcej ofert pracy. Opublikowano najnowszy raport/Shutterstock
Po kilku miesiącach słabszych odczytów na rynku pracy pojawił się sygnał poprawy. Barometr Ofert Pracy wzrósł w czerwcu o 2,9 pkt względem maja, co wskazuje na zwiększenie liczby publikowanych ogłoszeń o zatrudnieniu.

Więcej ofert pracy na rynku

Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, miał w czerwcu wartość 261,1 pkt, a więc był wyższy o 2,9 pkt w stosunku do maja tego roku, kiedy jego wartość wyniosła 258,2 pkt – czytamy w raporcie przygotowanym przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Autorzy badania wskazują, że po ubiegłorocznych spadkach, w bieżącym roku obserwujemy ożywienie. Z wyjątkiem marca, w którym liczba wakatów nieznacznie spadła, od lutego liczba ogłoszeń o zatrudnieniu systematycznie rośnie.

Przedsiębiorcy wciąż są niepewni

„W zawodach związanych z pracami fizycznymi nadal utrzymuje się spadkowa tendencja, choć wakatów ukazuje się wciąż dość dużo. W pozostałych kategoriach obserwujemy dalsze ożywienie, ale nie wszędzie jest ono wyraźne. Choć pracodawcy są obecnie bardziej aktywni niż przed rokiem, nie obserwujemy przesłanek wskazujących na utrwalenie się obecnego ożywienia” - dodano w raporcie.

Jak wskazano, podwyższony poziom bezrobocia, doniesienia medialne o zwolnieniach grupowych oraz utrzymująca się słaba koniunktura gospodarcza tworzą warunki niesprzyjające długoterminowemu planowaniu zwiększania zatrudniania. Ograniczają one skłonność firm do uruchamiania nowych projektów wymagających zwiększenia zatrudnienia.

Gepolityka, Bliski Wschód i ryzyko szoków podażowych

„Poza tym sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie oraz związane z nią ryzyko nowych szoków podażowych na rynkach energetycznych nie dodają optymizmu. Polska pod tym względem nie jest wyjątkiem. Analogiczne tendencje obserwujemy również w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych” - podano w raporcie.

Stopa bezrobocia

Autorzy opracowania zwrócili uwagę, że stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, w maju pozostała na poziomie sprzed miesiąca i wyniosła 6,0 proc. Była ona o 1 pkt proc. wyższa niż przed rokiem, pozostając jednak na niskim poziomie zarówno na tle ubiegłych lat, jak i państw Unii Europejskiej.

Nowe oferty pracy

W raporcie podano, że w czerwcu, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, wzrost liczby internetowych ofert zatrudnienia obserwowany był w zdecydowanej większości województw. Skala wzrostów była zbliżona zarówno w województwach o niskiej, jak i wysokiej stopie bezrobocia. Relatywnie najwięcej nowych ofert pracy w ciągu miesiąca przybyło w woj. lubelskim, opolskim oraz śląskim. Spadek wystąpił jedynie w woj. warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim.

„W zawodach wymagających wykształcenia w naukach społecznych lub prawnych w czerwcu więcej było kategorii ofert w których wakatów ubyło, niż przybyło. Relatywnie największe wzrosty w skali miesiąca notujemy dla prawników, finansistów oraz pracowników działów zakupów firmowych. Największa redukcja wystąpiła z kolei w nieruchomościach, dla grafików oraz marketingowców” - podano w raporcie.

Z kolei w zawodach biurowych oraz dla finansistów obserwowane jest niewielkie ożywienie, choć ogłoszeń zatrudnienia nadal ukazuje się stosunkowo mało, zwłaszcza w tej drugiej kategorii ofert pracy. W wielu obszarach ogłoszeń o pracy, w tym w centrach telefonicznych, marketingu, branży nieruchomości, grafice oraz zawodach związanych z pracą w sprzedaży wakatów wciąż ubywa.

Według raportu w grupie ofert pracy skierowanych do absolwentów nauk ścisłych lub inżynieryjnych wzrost liczby ogłoszeń zatrudnienia w czerwcu wystąpił w większości obserwowanych kategorii. Relatywnie najwięcej nowych ofert w ciągu miesiąca przybyło w branży budowlanej, dla inżynierów oraz programistów.

Zgodnie z publikacją w zawodach usługowych w czerwcu wzrost liczby ogłoszeń o pracy zanotowano w większości kategorii ofert pracy. Relatywnie najwięcej wakatów przybyło w logistyce. Z wyjątkiem niewielkiej redukcji w marcu, wyraźne odbicie w logistyce obserwujemy już od grudnia. Ze względu na ostre spadki obserwowane w ubiegłych latach liczba ukazujących się w internecie ogłoszeń zatrudnienia dla tego typu pracowników pozostaje jednak wciąż na dość niskim poziomie, w branży medialnej utrzymuje się wieloletni spadkowy trend - ocenili autorzy raportu.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: pracaoferty pracy
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