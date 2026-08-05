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Program wsparcia osób o szczególnych potrzebach w kontaktach z sądem i prokuraturą

Małgorzata WasilewskaSpecjalistka zajmująca się zagadnieniami społecznymi
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 09:30
Program wsparcia osób o szczególnych potrzebach w kontaktach z sądem i prokuraturą
Program wsparcia osób o szczególnych potrzebach w kontaktach z sądem i prokuraturą/Shutterstock
Ministerstwo Sprawiedliwości dnia 1 czerwca 2026 roku rozpoczęło wprowadzenie programu ułatwiającego – bez zmian legislacyjnych – kontakt osób neuroodomiennych z sądem i prokuraturą W największym polskim Sądzie Okręgowym brak jest wszakże łatwo dostępnych informacji w tym zakresie. Jakiego rodzaju jest to wsparcie i czy tylko dotyczy zapewnienia dostępności tej grupie osób?

Celem programu „Zrozumieć – pomóc. Neuroróżnorodność w czynnościach procesowych” jest ułatwienie, a czasem wręcz umożliwienie osobom neuroodmiennym kontaktu z wymiarem sprawiedliwości. Akcja ma na celu zmianę podejścia do tego rodzaju osób, nie zawsze mających stwierdzoną niepełnosprawność bez wdrażania procesów legislacyjnych. Ma za zadanie podnoszenie świadomości tzw. czynnika ludzkiego w sądach i prokuraturach, nie tylko sędziów czy prokuratorów ale i innych osób mających kontakt ze stronami i świadkami – protokolantów, pracowników obsługi i ochrony. Dodatkowo program ma na celu niwelowanie przeszkód wynikających w założeniu z neuroróżnorodności poprzez ułatwienie dostępu do wszelkich czynności w sądzie czy prokuraturze.

Co to jest neuroróżnorodność ?

Neuroróżnorodność to sposób funkcjonowania osób odbiegający od statystycznie typowych norm. Najczęściej występujące to autyzm (w tym Zespół Aspergera), ADHD, Zespół Tourette’a, dyslekcja, dyskalkulia, dyspraksja.

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Informacja dla zainteresowanego

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdują się informacje przedstawione w sposób syntetyczny i prostym językiem jak przygotować się do wizyty w sądzie która może być wyjątkowo stresującym przeżyciem dla osoby neuroodmiennej. Przygotowany został też plakat z kodem QR. Najistotniejsze treści są podzielone na bloki – przed wizytą, w dniu wizyty, po rozprawie. Wskazane zostało np. że podczas rozprawy można zadawać pytania jeśli jakieś informacje nie są zrozumiałe.

Wniosek o zapewnienie dostępności

W ramach programu zostały przygotowane dwa wzory wniosków – dla sądu i prokuratury – o zapewnienie dostępności gdy istnieje realna potrzeba skorzystania z pomocy. Dokument może złożyć albo osoba ze szczególnymi potrzebami albo jej przedstawiciel ustawowy. Dostępność może dotyczyć albo kwestii architektonicznych (podjazd, winda, pomieszczenie) albo informacyjno-komunikacyjnej (strona internetowa, tłumacza). Wymaga krótkiego uzasadnienia tak samo jak należy wskazać jaką sprawę osoba neuroróżnorodna chciałaby załatwić – w praktyce czy jest stroną postępowania czy świadkiem. We wniosku należy wskazać również w jakim sposób można zapewnić dostępność oraz jaki jest sposób oczekiwanego kontaktu - telefoniczny, listowny czy elektroniczny. Jest możliwe zapewnienie dostępności poprzez udział w czynnościach osoby wspierającej której rolą może być pomaganie w inicjowaniu i kontynuowania zadań, ale też zapewnienie jedynie wsparcia emocjonalnego.

Mimo, że druki wniosku o zapewnienie dostępności zostały dołączone do programu dedykowanego dla osób neuroodmiennych, w praktyce dotyczy również osób z niepełnosprawnościami, jako osób ze szczególnymi potrzebami. Podjazd i winda jest niezbędna aby osoba poruszająca się na wózku mogła dotrzeć na salę rozpraw. Tłumacza polskiego języka migowego wymaga strona lub świadek niesłyszący albo słabosłysząca.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zostać rozpatrzony w ciągu 14 dni, maksymalnie dwóch miesięcy z możliwością złożenia skargi w przypadku braku odpowiedzi.

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Karta Dobrych Praktyk dla pracowników sądu

W Karcie Dobrych Praktyk zostały przedstawione zasady oraz sugestie komunikacji i działania w kontakcie z osobą neuroróżnorodną – jasna komunikacja, przewidywalność i struktura, ograniczenie bodźców, czas na odpowiedź, unikanie ocen zachowań, formułowanie krótkich pytań, możliwość wsparcia, elastyczność w procedurach, czas na wyciszenie, szacunek i empatia. Wskazano również błędy których można uniknąć w kontakcie z osobami neuroodmiennymi a jednocześnie wskazano pożądane sposoby postępowania i komunikacji. Ostatni element Karty Dobrych Praktyk to przejrzysty słownik pojęć.

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Źródło: forsal.pl
Małgorzata Wasilewska
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Tematy: sądprokuraturadostępnośćneuroróżnorodność
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