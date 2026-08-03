Rekord za rekordem na GPW
Ok. godz. 11 indeks WIG20 rośnie o 0,8 proc. do 3 952 pkt., a WIG idzie w górę o 0,8 proc. do 147 537 pkt. Indeks mWIG40 zwyżkuje o 0,8 proc. do 10 333 pkt., a sWIG80 zyskuje 0,3 proc. i wynosi 30 832 pkt.
WIG20 tuż po otwarciu poniedziałkowej sesji przebił swoje dotychczasowe historyczne maksimum, z października 2007 r., które wynosiło 3 940,53 pkt. Od początku obecnej sesji wskaźnik był najwyżej na poziomie 3 963,21 pkt.
Na nowych szczytach znalazły się: WIG, który od otwarcia sesji był najwyżej na 148 798,09 pkt. oraz mWIG40, którego obecny poziom jest najwyższy w historii.
W piątek 31 lipca WIG20, mWIG40 i WIG osiągnęły rekordowe poziomy z zamknięcia, było to odpowiednio 3 920,26 pkt., 10 249,46 pkt. i 147 400,90 pkt.
Indeks sWIG80 najwyżej w historii był podczas sesji 2 czerwca tego roku i był to poziom 32 635,25 pkt.
Główne motory wzrostu
W poniedziałek motorami wzrostów na GPW są m.in. spółki z sektora energetycznego. PGE rośnie o 2,2 proc., Tauron zyskuje 1,6 proc., a Enea zwyżkuje o 1,5 proc.
Indeks WIG Energia idzie do góry o 1,7 proc. do ok. 4 396 pkt. Wskaźnik ten od roku jest bardzo zmienny, waha się w zakresie 3 851 - 5 128,5 pkt. Łącznie przez ten okres WIG Energia wzrósł o 1,6 proc.
Pozytywnie na rynek wpływa wzrost kursu KGHM o niemal 2 proc.
Modivo zwyżkuje o 2,2 proc. Przez pięć poprzednich dni kurs spółki spadł tylko raz i łącznie w tym czasie poszedł do góry o 9 proc.
Rynek ciągną w górę zwyżki kilku największych banków. Alior rośnie o 2 proc., PKO BP zyskuje 1,4 proc., a Pekao 0,8 proc.
Spada większość banków notowanych w mWIG40, w tym BNP Paribas o 1,7 proc., co sprawia, że jest on jedną z najsłabszych spółek w tym indeksie.
WIG Banki zwyżkuje o 0,7 proc. Wskaźnik ten przebił w trakcie notowań poziom najwyższy w historii, sięgając 25 718,44 pkt.
Dwa spadki wśród blue chipów
Wśród blue chipów spadają tylko dwie spółki - Żabka i Erste Bank.
Żabka zniżkuje o 1 proc. do 31,5 zł.
W piątek Alimentation Couche-Tard poinformował, że zamierza ogłosić wezwanie na 100 proc. akcji Zabka Group po cenie 32 zł/szt. Prezes Couche-Tard Alex Miller poinformował agencję Bloomberg, że spodziewa się nacisków ze strony akcjonariuszy Żabki na podwyższenie oferty. Jest jednak przekonany o pomyślnym sfinalizowaniu transakcji.
Zmienny kurs Żabki
Kurs Żabki przez poprzednie dwa tygodnie był zmienny, czego powodem były informacje o ewentualnych zmianach właścicielskich. Przed spółką Alimentation Couche-Tard, przejęciem Żabki interesował się japoński holding detaliczny Seven & i Holdings.
Akcje Żabki od 15 lipca do 31 lipca wahały się pomiędzy 26,93 zł a 33,88 zł, a łącznie w tym czasie wzrosły o ok. 14 proc.
WIG20
W poniedziałek kilka spółek w WIG20 rośnie o mniej niż 0,5 proc. Wśród nich znajduje się Orlen.
Dobrze radzą sobie spółki z sektora motoryzacyjnego. Auto Partner zwyżkuje o ponad 7 proc., dzięki czemu jest jedną z najsilniejszych spółek na szerokim rynku. Inter Cars rośnie o 5,4 proc.
Kolejny dzień duże obroty notuje Asbis. Wynoszą one 13,6 mln zł i są wyższe od obrotów na akcjach takich spółek jak: Pepco, Modivo czy mBank.
Kurs Asbisu od początku lipca do piątkowego zamknięcia wahał się, a łącznie wzrósł o 10,4 proc. W poniedziałek idzie do góry o 2,7 proc.
Jedną z najmocniej zwyżkujących spółek na GPW jest Sanwil, który rośnie o ponad 11 proc. do 1,77 zł.
Spółka zaprosiła do składania ofert sprzedaży do 3 mln akcji spółki stanowiących 19 proc. kapitału zakładowego, w cenie 2 zł za sztukę. Spółka zamierza nabyć akcje w celu ich umorzenia.
W Europie, indeks FTSE 100 nie zmienia się, DAX zyskuje 1,3 proc., a CAC 40 zwyżkuje o 1,1 proc.
Kontrakty na indeksy w USA rosną o 0,5-0,6 proc.
W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.