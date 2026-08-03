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Historyczny dzień na GPW. WIG20 pobił rekord po blisko 19 latach

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 15:10
Historyczny dzień na GPW. WIG20 pobił rekord po blisko 19 latach
Historyczny dzień na GPW. WIG20 pobił rekord po blisko 19 latach/ShutterStock
Pierwsza w tym tygodniu sesja na GPW przyniosła wzrosty głównych indeksów i historyczne szczyty większości z nich. WIG20 przebił historyczne maksimum, pierwszy raz po ok. 19 latach, a mWIG40 i WIG poprawiły swoje rekordy z piątku. Motorami wzrostów są m.in. spółki energetyczne i największe banki.

Rekord za rekordem na GPW

Ok. godz. 11 indeks WIG20 rośnie o 0,8 proc. do 3 952 pkt., a WIG idzie w górę o 0,8 proc. do 147 537 pkt. Indeks mWIG40 zwyżkuje o 0,8 proc. do 10 333 pkt., a sWIG80 zyskuje 0,3 proc. i wynosi 30 832 pkt.

WIG20 tuż po otwarciu poniedziałkowej sesji przebił swoje dotychczasowe historyczne maksimum, z października 2007 r., które wynosiło 3 940,53 pkt. Od początku obecnej sesji wskaźnik był najwyżej na poziomie 3 963,21 pkt.

Na nowych szczytach znalazły się: WIG, który od otwarcia sesji był najwyżej na 148 798,09 pkt. oraz mWIG40, którego obecny poziom jest najwyższy w historii.

W piątek 31 lipca WIG20, mWIG40 i WIG osiągnęły rekordowe poziomy z zamknięcia, było to odpowiednio 3 920,26 pkt., 10 249,46 pkt. i 147 400,90 pkt.

Indeks sWIG80 najwyżej w historii był podczas sesji 2 czerwca tego roku i był to poziom 32 635,25 pkt.

Główne motory wzrostu

W poniedziałek motorami wzrostów na GPW są m.in. spółki z sektora energetycznego. PGE rośnie o 2,2 proc., Tauron zyskuje 1,6 proc., a Enea zwyżkuje o 1,5 proc.

Indeks WIG Energia idzie do góry o 1,7 proc. do ok. 4 396 pkt. Wskaźnik ten od roku jest bardzo zmienny, waha się w zakresie 3 851 - 5 128,5 pkt. Łącznie przez ten okres WIG Energia wzrósł o 1,6 proc.

Pozytywnie na rynek wpływa wzrost kursu KGHM o niemal 2 proc.

Modivo zwyżkuje o 2,2 proc. Przez pięć poprzednich dni kurs spółki spadł tylko raz i łącznie w tym czasie poszedł do góry o 9 proc.

Rynek ciągną w górę zwyżki kilku największych banków. Alior rośnie o 2 proc., PKO BP zyskuje 1,4 proc., a Pekao 0,8 proc.

Spada większość banków notowanych w mWIG40, w tym BNP Paribas o 1,7 proc., co sprawia, że jest on jedną z najsłabszych spółek w tym indeksie.

WIG Banki zwyżkuje o 0,7 proc. Wskaźnik ten przebił w trakcie notowań poziom najwyższy w historii, sięgając 25 718,44 pkt.

Dwa spadki wśród blue chipów

Wśród blue chipów spadają tylko dwie spółki - Żabka i Erste Bank.

Żabka zniżkuje o 1 proc. do 31,5 zł.

W piątek Alimentation Couche-Tard poinformował, że zamierza ogłosić wezwanie na 100 proc. akcji Zabka Group po cenie 32 zł/szt. Prezes Couche-Tard Alex Miller poinformował agencję Bloomberg, że spodziewa się nacisków ze strony akcjonariuszy Żabki na podwyższenie oferty. Jest jednak przekonany o pomyślnym sfinalizowaniu transakcji.

Zmienny kurs Żabki

Kurs Żabki przez poprzednie dwa tygodnie był zmienny, czego powodem były informacje o ewentualnych zmianach właścicielskich. Przed spółką Alimentation Couche-Tard, przejęciem Żabki interesował się japoński holding detaliczny Seven & i Holdings.

Akcje Żabki od 15 lipca do 31 lipca wahały się pomiędzy 26,93 zł a 33,88 zł, a łącznie w tym czasie wzrosły o ok. 14 proc.

WIG20

W poniedziałek kilka spółek w WIG20 rośnie o mniej niż 0,5 proc. Wśród nich znajduje się Orlen.

Dobrze radzą sobie spółki z sektora motoryzacyjnego. Auto Partner zwyżkuje o ponad 7 proc., dzięki czemu jest jedną z najsilniejszych spółek na szerokim rynku. Inter Cars rośnie o 5,4 proc.

Kolejny dzień duże obroty notuje Asbis. Wynoszą one 13,6 mln zł i są wyższe od obrotów na akcjach takich spółek jak: Pepco, Modivo czy mBank.

Kurs Asbisu od początku lipca do piątkowego zamknięcia wahał się, a łącznie wzrósł o 10,4 proc. W poniedziałek idzie do góry o 2,7 proc.

Jedną z najmocniej zwyżkujących spółek na GPW jest Sanwil, który rośnie o ponad 11 proc. do 1,77 zł.

Spółka zaprosiła do składania ofert sprzedaży do 3 mln akcji spółki stanowiących 19 proc. kapitału zakładowego, w cenie 2 zł za sztukę. Spółka zamierza nabyć akcje w celu ich umorzenia.

W Europie, indeks FTSE 100 nie zmienia się, DAX zyskuje 1,3 proc., a CAC 40 zwyżkuje o 1,1 proc.

Kontrakty na indeksy w USA rosną o 0,5-0,6 proc.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: giełdaGPWGiełda Papierów Wartościowych w Warszawieindeksy
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