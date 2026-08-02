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Tańsze paliwo dla tysięcy Polaków 2026. Wielu kierowców może płacić za paliwo mniej albo odzyskać setki złotych

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
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dzisiaj, 05:30
Tańsze paliwo dla tysięcy Polaków 2026
Tańsze paliwo dla tysięcy Polaków 2026/Shutterstock
Rosnące ceny paliw nie przestają niepokoić kierowców. Tankowanie od miesięcy mocno obciąża domowe budżet, dlatego wielu kierowców szuka sposobów na ograniczenie wydatków. Coraz więcej osób mówi też głośno, że rząd powinien wprowadzić rozwiązania, które obniżą koszty tankowania. Na razie jednak nie zapadły żadne decyzje. Dobra wiadomość jest taka, że już dziś wielu kierowców może legalnie płacić za paliwo mniej lub odzyskać część wydanych pieniędzy.

Ceny paliw coraz wyższe w 2026

Ceny paliw od wielu miesięcy są jednym z tematów, które najbardziej interesują kierowców. Nic dziwnego, bo każda podwyżka oznacza wyższe wydatki dla milionów Polaków. Z najnowszego sondażu SW Research dla Onetu wynika, że aż 67 proc. badanych oczekuje od rządu działań, które doprowadzą do obniżenia cen paliw. Część ekspertów nie wyklucza, że jeśli ropa na światowych rynkach nadal będzie drożeć, rząd może ponownie sięgnąć po rozwiązania osłonowe. Zanim jednak zapadną jakiekolwiek decyzje, wielu kierowców już dziś może płacić za paliwo mniej.

Rolnicy mogą odzyskać pieniądze za olej napędowy. W sierpniu rusza nabór wniosków

Rolnicy mogą odzyskać akcyzę za paliwo w sierpniu 2026. Aby to zrobić potrzebują kompletu faktur VAT za olej napędowy z okresu od 1 lutego do 31 lipca 2026 oraz muszą złożyć wniosek. Według informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi limit zwrotu wynosi:

  • 162,80 zł × liczba hektarów użytków rolnych,
  • 5,92 zł × średnia roczna liczba świń,
  • 59,20 zł × średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec i koni.

Rolnik, który posiada 30 ha użytków rolnych może mieć podstawowy limit zwrotu na poziomie 4884 zł, ponieważ 30 × 162,80 zł daje właśnie taką kwotę. Warunek - musi być komplet faktur.

Nabór wniosków rozpoczyna się 3 sierpnia i potrwa do 31 sierpnia 2026. Pieniądze będą wypłacane jesienią, zgodnie z harmonogramem przewidzianym w przepisach. Rolnicy, którzy złożą wniosek w terminie powinni dostać zwrot od 1 do 31 października 2026.

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Osoby z niepełnosprawnością mogą odliczyć 2280 zł

Mało kto pamięta również o uldze rehabilitacyjnej. Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, a także podatnicy utrzymujący osobę niepełnosprawną, mogą skorzystać z odliczenia wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego. Limit odliczenia wynosi 2280 zł rocznie. Nie oznacza to zwrotu całej tej kwoty, ale możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu podatkowym, co przekłada się na niższy podatek. Nie trzeba zbierać paragonów ani faktur. W razie kontroli dla urzędu ważny jest fakt posiadania samochodu.

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Przedsiębiorcy również mogą znacząco obniżyć koszty paliwa

Jeśli samochód jest wykorzystywany w działalności gospodarczej, wydatki na paliwo mogą obniżyć wysokość płaconego podatku. Wszystko zależy jednak od tego, w jaki sposób przedsiębiorca korzysta z pojazdu.

Największe korzyści przysługują właścicielom aut używanych wyłącznie do celów firmowych. W takiej sytuacji przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu cały wydatek na paliwo oraz, po spełnieniu ustawowych warunków, m.in. prowadzeniu ewidencji przebiegu i zgłoszeniu pojazdu na formularzu VAT-26odliczyć 100 proc. podatku VAT od zakupu paliwa.

Znacznie częściej spotykana jest jednak sytuacja, gdy samochód służy zarówno do prowadzenia firmy, jak i prywatnych wyjazdów. W takim przypadku przedsiębiorca również może zaliczać wydatki na paliwo do kosztów podatkowych, natomiast odliczenie VAT jest ograniczone do 50 proc. Takie zasady obowiązują większość jednoosobowych działalności gospodarczych.

Oszczędności mogą być naprawdę zauważalne. Osoba, która regularnie pokonuje samochodem służbowym kilka tysięcy kilometrów miesięcznie, wydaje na paliwo nawet kilka lub kilkanaście tysięcy złotych rocznie. Możliwość zaliczenia tych wydatków do kosztów działalności oraz częściowego lub pełnego odliczenia VAT sprawia, że rzeczywisty koszt tankowania jest znacznie niższy niż w przypadku kierowców prywatnych.

Karta Dużej Rodziny daje zniżki na tankowanie

Posiadacze Karty Dużej Rodziny również mogą obniżyć rachunek przy dystrybutorze. Partnerskie stacje paliw oferują rabaty, które najczęściej wynoszą od 8 do 10 groszy na litrze. Przy zatankowaniu pełnego baku oszczędność może wynieść nawet około 10–12 zł, a w okresowych akcjach promocyjnych bywa jeszcze wyższa. Warto przed wyjazdem sprawdzić aktualną listę partnerów programu i obowiązujące promocje.

Trzeba wiedzieć, że Karta Dużej Rodziny daje zniżki nie tylko rodzinom wychowującym co najmniej troje dzieci. Z karty tej mogą korzystać również seniorzy, którzy nie zamieszkują już z dziećmi, ale wychowali co najmniej trójkę. Aktualnie KDR jest przyznawana dożywotnio.

Programy lojalnościowe też pozwalają płacić mniej

Oszczędności można szukać również w aplikacjach i programach lojalnościowych największych sieci stacji paliw. Często oferują one kupony obniżające cenę paliwa o kilka lub kilkanaście groszy za litr, dodatkowe rabaty przy zakupach lub okresowe promocje dostępne tylko dla użytkowników aplikacji. Choć pojedyncza zniżka nie wydaje się duża, przy regularnym tankowaniu w ciągu roku może oznaczać pozostawienie w portfelu nawet kilkuset złotych.

Nie każdy ma prawo do ulg, ale warto sprawdzić

Nie wszystkie opisane rozwiązania przysługują każdemu kierowcy. Warto jednak sprawdzić, czy przysługuje nam choć jedna z tych preferencji. W czasach wysokich kosztów eksploatacji samochodu nawet kilkadziesiąt złotych oszczędności przy każdym tankowaniu lub możliwość odzyskania części wydanych pieniędzy może zrobić zauważalną różnicę w domowym budżecie w ciągu roku.

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Źródło: forsal.pl
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

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Tematy: Karta Dużej Rodzinyulga rehabilitacyjnazwrot akcyzynajtańsze paliwo w Polsce
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