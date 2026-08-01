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Zakaz zbierania grzybów. Przykra niespodzianka dla wielbicieli letnich spacerów po lesie. Wysoka grzywna za zbieranie chronionych gatunków

Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybakredaktor Forsal.pl i prawnik. Piszę o podatkach, nieruchomościach, prawie cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach.
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dzisiaj, 18:52
grzyby, las, grzywna, zakaz, przepisy
Zakaz zbierania grzybów. Przykra niespodzianka dla wielbicieli letnich spacerów po lesie. Wysoka grzywna za zbieranie chronionych gatunków/Materiały prasowe
Sezon grzybowy dopiero co się zaczął, a już media społecznościowe zalewają zdjęcia pełnych koszy. Nie każdy grzyb, który znajdziemy pod liśćmi, wolno jednak zabrać ze sobą – nawet jeśli jest jadalny. Taka niepozorna pomyłka może skończyć się wysoką grzywną.

Wysoka grzywna za zbieranie grzybów. Na jakiej podstawie leśnicy sprawdzają koszyki?

Okazuje się, że niektóre gatunki grzybów są w Polsce objęte ochroną prawną. Ich zrywanie grozi grzywną nawet do 5000 zł. Grzywna ta wynika wprost z art. 163 Kodeksu wykroczeń, który stanowi, że:

Kto w lesie rozgarnia ściółkę lub niszczy grzyby albo grzybnię, podlega karze grzywny albo karze nagany.”

Szczegółową listę chronionych gatunków określa rozporządzenie Ministra Środowiska wydane na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Znajduje się na niej aż 232 gatunki grzybów objętych ścisłą ochroną oraz 90 – objętych ochroną częściową.

Ważne

W sumie to ponad 320 gatunków, których nie wolno zbierać.

Do najczęściej spotykanych grzybów chronionych należą m.in.:

Maślak trydencki
Maślak trydencki/Volker Fäßler
Boczniak mikołajkowy
Boczniak mikołajkowy/Damian Dzięcioł
Chrobotek reniferowy
Chrobotek reniferowy/Matti Paavonen

Ważne

Ich zerwanie – nawet nieumyślne – może skończyć się wysoką grzywną. Pełną listę gatunków chronionych można znaleźć tutaj.

Uwaga na te miejsca! Gdzie nie wolno zbierać grzybów?

Podczas letnich spacerów łatwo też wejść na teren, na którym obowiązuje stały zakaz wstępu. Szczególną ostrożność warto zachować w pobliżu terenów wojskowych, zwłaszcza poligonów. Nie zawsze są one ogrodzone, a tablice ostrzegawcze często stoją jedynie przy głównych drogach. Wejście na taki teren grozi mandatem w wysokości 500 zł. Zakaz zbierania grzybów obowiązuje również:

  • w parkach narodowych i rezerwatach przyrody,
  • na uprawach leśnych do 4 m wysokości,
  • w drzewostanach nasiennych i na powierzchniach doświadczalnych,
  • w ostojach zwierzyny.

Czy istnieją limity w zbieraniu grzybów? Co na ten temat mówi prawo?

Zasady zbierania grzybów w lasach państwowych określa ustawa o lasach. Zgodnie z jej treścią:

„Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane do zbioru płodów runa leśnego na potrzeby własne oraz – po zawarciu umowy z nadleśnictwem – dla celów przemysłowych.”

Oznacza to, że na własny użytek można zbierać grzyby bez żadnych limitów ilościowych, pod warunkiem że nie łamiemy przepisów o ochronie gatunkowej i nie wchodzimy na tereny objęte zakazem wstępu.

Zbieranie chrustu? Tak, ale tylko za zgodą leśnictwa

Państwo Polskie szczegółowo reguluje kwestie zbierania owoców, grzybów oraz innych płodów runa leśnego. Podobne zasady dotyczą również chrustu. Chrustem nazywa się drobne, małowymiarowe gałęzie, gałązki, a także niewielkie drzewka i krzewy będące pozostałością po ścięciu większych drzew. Jest to drewno pochodzące z pozostałości pozrębowych, wykorzystywane głównie do celów opałowych lub przemysłowych.

Nie każdy może jednak samowolnie wejść do lasu i zebrać chrust na opał – wymagane jest uzyskanie zgody leśnictwa. Zakaz obejmuje również pozyskiwanie żywicy, soku brzozowego, obrywanie szyszek, a także zbieranie mchu czy ściółki leśnej. Podobnie jak w przypadku grzybów i tutaj również grozi wysoka grzywna – zgodnie z art. 153 Kodeksu wykroczeń.

Zakaz dotyczy także tzw. stroiszu, czyli przyciętych gałązek drzew iglastych (najczęściej jodły i świerka). Używa się ich w ogrodnictwie i florystyce – do wiązanek, wieńców czy świątecznych ozdób – a także do ochrony roślin przed mrozem.

Ważne

Zbieranie stroiszu w lesie na własną rękę jest nielegalne.

Legalnie można go pozyskać wyłącznie z własnej posesji lub kupić w nadleśnictwie. Lasy Państwowe co roku prowadzą kontrolowaną sprzedaż stroiszu – w 2023 roku przygotowano ponad 11 tysięcy m³ gałęzi. Każdy zakup potwierdzany jest asygnatą, czyli dokumentem poświadczającym legalne pochodzenie surowca.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2025 poz. 734), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2026 poz. 13), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. 2014 poz. 1408).

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Źródło: forsal.pl
Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak

Krzysztof Rybak – prawnik, redaktor Forsal.pl, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuję się tematyką podatków, nieruchomości oraz prawa cywilnego i gospodarczego. W swoich tekstach wyjaśniam zmiany w przepisach i ich praktyczne skutki. Przez lata byłem związany z branżą naukową i rolniczą. Zostałem wyróżniony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w obszarze rynku konopnego. 

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Tematy: przepisygrzywnazakazlas
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