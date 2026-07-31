Forsal logo

O ile wzrosły ceny? Są nowe dane o inflacji

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 09:56
O ile wzrosły ceny? Są nowe dane o inflacji
O ile wzrosły ceny? Są nowe dane o inflacji/Shutterstock
Główny Urząd Statystyczny opublikował szybki szacunek inflacji za lipiec. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 3,0 proc. rok do roku oraz o 0,8 proc. względem czerwca. Odczyt okazał się zgodny z prognozami ekonomistów.

Inflacja w lipcu i czerwcu 2026

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za lipiec i czerwiec 2026 r.:

lipiec

czerwiec

rdr

mdm

rdr

mdm

INFLACJA OGÓŁEM

3,0

0,8

2,5

-0,5

Żywność i napoje bezalkoholowe

-0,4

-0,8

-0,2

-0,7

Energia elektryczna, gaz i inne paliwa

4,0

0,1

4,8

-0,4

Paliwa i smary do prywatnych środków transportu

15,8

13,9

5,3

-7,4

Pełne dane o inflacji GUS opublikuje 13 sierpnia.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: GUS
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTysiące migrantów przedostało się do Hiszpanii. Czechy chcą "natychmiastowego zamknięcia strefy Schengen" »
Tematy: inflacjainflacja w PolsceGUS
Powiązane
Lokalny operator podłącza internet światłowodowy do domu na wsi
Wielkie marki tracą polską wieś. To narzędzie od rządu prześwietli Twój adres w 30 s
Ile osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie mogą dostać w formie zasiłków i świadczeń w 2026 i 2027 roku?
Ile osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie mogą dostać w formie zasiłków i świadczeń w 2026 i 2027 roku?
Czy wyższa inflacja opóźni obniżki stóp procentowych? Ekspert wskazuje możliwy scenariusz
Czy wyższa inflacja opóźni obniżki stóp procentowych? Ekspert wskazuje możliwy scenariusz
Nie przegap
Mateusz Morawiecki
To ostateczny koniec dawnego obozu? Niespodziewani goście i mocne słowa na wydarzeniu Morawieckiego
Siedziba MI6 w Londynie
Polska za Estonią w rankingu służb wywiadowczych Europy. Na osłodę jest pochwała od Mossadu
paliwo, ceny paliw, ropa, benzyna, olej napędowy
Benzyna i olej napędowy powyżej 8 zł. Od 3 sierpnia tankowanie do pełna tylko dla nielicznych
Port Polska, wizualizacja autorstwa Foster+Partners
Trzęsienie ziemi w CPK. Odwołany prezes i członek zarządu
Tysiące migrantów przedostało się do Hiszpanii. Czechy chcą "natychmiastowego zamknięcia strefy Schengen"
Tysiące migrantów przedostało się do Hiszpanii. Czechy chcą "natychmiastowego zamknięcia strefy Schengen"
Nie tylko uposażenie. Na takie świadczenia mogą liczyć żołnierze zawodowi
Nie tylko uposażenie. Na takie świadczenia mogą liczyć żołnierze zawodowi
Elektrownia jądrowa w Paks
Wyłączyli dwie elektrownie jądrowe. Brakuje też wody w domach. To efekt fali upałów
Rosyjska rakieta spadła w Polsce. Ukraińcy mają ważne ostrzeżenie
Rosyjska rakieta spadła w Polsce. Ukraińcy mówią o sygnale ostrzegawczym
Polecamy
Cyryl, Putin
Moskiewski sąd sięga po nieruchomości. Zaczyna obierać je jednemu związkowi wyznaniowemu
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Rosyjska rakieta spadła w Polsce. Ukraińcy mają ważne ostrzeżenie
Niezidentyfikowany obiekt nad Polską i fala dezinformacji. NASK wyjaśnia, co dzieje się w sieci
Finlandia krytykuje Hiszpanię ws. granic. "To nie może trwać wiecznie"
Finlandia krytykuje Hiszpanię ws. granic. "To nie może trwać wiecznie"
System ostrzegania ludności po incydencie z rakietą. MSWiA zapowiada zmiany
System ostrzegania ludności po incydencie z rakietą. MSWiA zapowiada zmiany
Służby w miejscu upadku obiektu
Rosyjski pocisk rozbił się na Lubelszczyźnie. Wiceszef MON odkrył nowe karty
Ministerstwo Sprawiedliwości
Podsumowanie roku działań w Ministerstwie Sprawiedliwości. Kluczowe reformy i zmiany kadrowe
Ministerstwo Zdrowia
Projekt zmian w zasadach zatrudniania personelu medycznego trafił do konsultacji
Kraj
Mateusz Morawiecki
To ostateczny koniec dawnego obozu? Niespodziewani goście i mocne słowa na wydarzeniu Morawieckiego
Rosyjska rakieta spadła w Polsce. Ukraińcy mają ważne ostrzeżenie
Niezidentyfikowany obiekt nad Polską i fala dezinformacji. NASK wyjaśnia, co dzieje się w sieci
Rosyjska rakieta spadła w Polsce. Ukraińcy mają ważne ostrzeżenie
Rosyjska rakieta spadła w Polsce. Ukraińcy mówią o sygnale ostrzegawczym
Siedziba MI6 w Londynie
Polska za Estonią w rankingu służb wywiadowczych Europy. Na osłodę jest pochwała od Mossadu
System ostrzegania ludności po incydencie z rakietą. MSWiA zapowiada zmiany
System ostrzegania ludności po incydencie z rakietą. MSWiA zapowiada zmiany
Służby w miejscu upadku obiektu
Rosyjski pocisk rozbił się na Lubelszczyźnie. Wiceszef MON odkrył nowe karty
Zdecydowana większość Polek i Polaków wie, że ataki pseudopatriotycznych bandytów na Ukrainki i Ukraińców zagrażają nie tylko porządkowi i bezpieczeństwu, ale też gospodarce oraz poziomowi i jakości życia.
Miliony Hutu w Polsce? Radykalizacja prawicy i hejt wobec „obcych” zagrażają bezpieczeństwu, gospodarce i jakości życia Polaków [OPINIA]
mężczyzna zus pieniądze
Nowe pensje w ZUS już obowiązują. Nie tylko lekarze mogą zyskać nawet kilkanaście tysięcy złotych
Świat
Cyryl, Putin
Moskiewski sąd sięga po nieruchomości. Zaczyna obierać je jednemu związkowi wyznaniowemu
Tysiące migrantów przedostało się do Hiszpanii. Czechy chcą "natychmiastowego zamknięcia strefy Schengen"
Tysiące migrantów przedostało się do Hiszpanii. Czechy chcą "natychmiastowego zamknięcia strefy Schengen"
Finlandia krytykuje Hiszpanię ws. granic. "To nie może trwać wiecznie"
Finlandia krytykuje Hiszpanię ws. granic. "To nie może trwać wiecznie"
AfD zablokuje transport wojsk NATO do Polski? "Die Welt": Niemcy szykują plan awaryjny
AfD zablokuje transport wojsk NATO do Polski? "Die Welt": Niemcy szykują plan awaryjny
Ukraina jednak nie będzie produkować Patriotów? Trump: Nie jestem pewien
Ukraina jednak nie będzie produkować Patriotów? Trump: Nie jestem pewien
Strażak gasi pożar w Kijowie
Rosyjska rakieta uderzyła w fabrykę amerykańskiej firmy. Produkowała drony dla Ukrainy
Nowy myśliwiec F-47 jeszcze nie poleciał, a już pojawił się poważny problem z silnikiem
Nowy myśliwiec F-47 jeszcze nie poleciał, a już pojawił się poważny problem z silnikiem
Ogromne transporty broni z Białorusi do Rosji. Śledztwo ujawniło przygotowania do inwazji
Ogromne transporty broni z Białorusi do Rosji. Śledztwo ujawniło przebieg przygotowań do inwazji
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj