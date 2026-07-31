O ile wzrosły ceny? Są nowe dane o inflacji

Główny Urząd Statystyczny opublikował szybki szacunek inflacji za lipiec. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 3,0 proc. rok do roku oraz o 0,8 proc. względem czerwca. Odczyt okazał się zgodny z prognozami ekonomistów.
Inflacja w lipcu i czerwcu 2026
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za lipiec i czerwiec 2026 r.:
lipiec
czerwiec
rdr
mdm
rdr
mdm
INFLACJA OGÓŁEM
3,0
0,8
2,5
-0,5
Żywność i napoje bezalkoholowe
-0,4
-0,8
-0,2
-0,7
Energia elektryczna, gaz i inne paliwa
4,0
0,1
4,8
-0,4
Paliwa i smary do prywatnych środków transportu
15,8
13,9
5,3
-7,4
Pełne dane o inflacji GUS opublikuje 13 sierpnia.
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Źródło: GUS
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oprac. Kamil Nowak
Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci.
Tematy: inflacjainflacja w PolsceGUS
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