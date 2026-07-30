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Rok pracy ministra Waldemara Żurka – dalsza cyfryzacja, nowa ustawa frankowa, bezpieczeństwo na drogach

Urszula Wilk-Winter
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dzisiaj, 13:56
Temida
Zmiany w wymiarze sprawiedliwości/Shutterstock
Minął rok od objęcia przez Waldemara Żurka teki ministra sprawiedliwości. W tym czasie minister podróżował po Polsce spotykając się nie tylko z pracownikami wymiaru sprawiedliwości, ale i studentami, przedstawicielami innych zawodów prawniczych, seniorami. Co zmieniło się w wymiarze sprawiedliwości w mijającym roku z punktu widzenia obywatela?

Cyfryzacja

Ma miejsce postępująca cyfryzacja – krajowy rejestr sądowy i elektroniczne księgi wieczyste są dostępne w aplikacji mObywatel. Profesjonalnym pełnomocnikom umożliwiono wnoszenie niektórych pism procesowych przez sądowy portal informacyjny. Rozszerzono system e-doręczeń na obywateli i przedsiębiorców, a także mediatorów i komorników. Następuje integracja baz danych i systemów umożliwiająca wymianę informacji między organami zobowiązanymi do ochrony porządku prawnego.

Ustawa frankowa

Kolejna regulacja tzw. ustawa frankowa usprawniająca rozpoznawanie spraw kredytów denominowanych w CHF, które stanowią 25 % wszystkich spraw w sądach okręgowych, a aż 70 % w apelacyjnych. Zmiany obejmą również sprawy będące w toku. Automatycznie zostają wstrzymanie płatności rat po doręczeniu pozwu bankowi przez sąd, szerzej mają być wykorzystywane posiedzenia niejawne, zdalne przesłuchania i zeznania na piśmie. Istnieje możliwe rozpoznanie wzajemnych roszczeń banku i konsumenta w ramach jednego postępowania. Szybsze rozpoznawania spraw frankowych odciąży wymiar sprawiedliwości i wpłynie na skrócenie oczekiwania na rozpoznanie innych spraw w sądach okręgowych i apelacyjnych.

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Bezpieczeństwo na drogach

Ma miejsce weryfikacja spraw kierowców, którzy mimo prowadzenia zakazu prowadzenia pojazdów dalej popełniają przestępstwa drogowe. Wprowadzenie wytycznych dla prokuratorów mające na celu uzyskanie kar adekwatnych do wysokiej społecznej szkodliwości czynu np. każdorazowe rozważenie stosowania środka zapobiegawczego (areszt, dozór Policji, poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju), udział prokuratorów w rozprawach i na etapie postępowania wykonawczego. Zaostrzono kary dla piratów drogowych – wprowadzono zakaz nielegalnych wyścigów, drifitu, możliwość konfiskaty pojazdu wobec sprawców naruszających sądowy zakaz ich prowadzenia oraz kierowców będących nie tylko w stanie nietrzeźwości, ale w stanie po użyciu alkoholu ( między 0,2 a 0,5 ‰ ). Dla recydywistów przewidziano możliwość dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów i ograniczenie możliwości orzekania wyroku w zawieszeniu.

Inne istotne przepisy które weszły w życie

Weszła w życie ustawa anty-SLAPP, która chroni uczestników debaty publicznej – dziennikarzy, aktywistów, organizacje społeczne przed nadużywaniem postępowań sądowych jako narzędzia zastraszania. Doszło do penalizacja patostreaming w tym z udziałem zwierząt.

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Nieodpłatna pomoc prawna

Od 1 stycznia 2026 roku nieodpłatna pomoc prawna może być udzielana zdalnie i on line. Podejmowane są prace nad nowymi przepisami w tym zakresie – ogólną pomoc będzie mógł otrzymać każdy, punkty porad prawnych będę mogły prowadzić uczelnie wyższe.

Sąd bez barier

Z dniem 1 czerwca 2026 roku wszedł w życie projekt „Zrozumieć-pomóc” skierowany do osób neuroróżnorodnych i neuroatypowych. Przygotowano Kartę Dobrych Praktyk dla sędziów i prokuratorów ze wskazaniem stosowania prostego języka, dbania o przewidywalność czynności, ograniczenie hałasu, danie czasu na odpowiedź oraz możliwą obecność osoby wspierającej. Od kilku dni świadkowie, strony postępowania i biegli mogą składać zeznania przed sądem na siedząco co redukuje stres i zmęczenie co jest istotne w szczególności w przypadku seniorów, kobiet w ciąży i osób z niepełnosprawnościami.

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Źródło: forsal.pl
Urszula Wilk-Winter

Specjalista z zakresu problematyki związanej z szeroko pojętym prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nieruchomości. Z przyczyn rodzinnych zgłębiająca tematykę edukacyjną i osób z niepełnosprawnościami.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPrezydent podpisał zmiany w ustawie o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO). Co to oznacza dla pacjentów? »
Tematy: zmianykierowcasądcyfryzacja
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