Forsal logo

Nadzór wojewodów nad jednostkami samorządu terytorialnego – wyniki kontroli NIK

Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 12:47
paragraf lupa szkło powiększające prawo przepisy prawne akty normatywne ustawa rozporządzenie zarządzenie dekret obwieszczenie
nadzór wojewodowie/ShutterStock
Kontrola Najwyżej Izby Kontroli odbyła się w czterech Urzędach Wojewódzkich: Pomorskim, Lubelskim, Lubuskim i Warmińsko-Mazurskim za okres od 2023 do I półrocza 2025 roku. Jakie uchybienia stwierdzono?

Uprawnienia nadzorcze wojewody, a zakres kontroli NIK

Z podstawowych zasad Konstytucji wynika, że nadzór wojewody nad jednostkami samorządu terytorialnego jest sprawowany wyłącznie z punktu widzenia legalności tj. jeśli stwierdzi, że przekazane uchwała lub zarządzenie są niezgodne z prawem, wydaje rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność aktu w całości lub w części, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia. Jeśli okres ten upłynął, wojewoda może jedynie zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. Natomiast w przypadku nieistotnego naruszenia prawa, wojewoda nie stwierdza nieważność uchwały lub zarządzenia, ograniczając się jedynie do wskazania, że wydano je z naruszeniem prawa.

Kontrola NIK polegała na badaniu czy organizacja procedur nadzorczych w urzędach wojewódzkich dawała gwarancję wykonywania zadań z poszanowaniem samodzielności jednostek samorządu terytorialnego oraz, czy realizowały one prawidłowo i rzetelnie zadania związane ze sprawowanym nadzorem.

Niejednolita interpretacja przepisów wojewody

Wyniki kontroli ujawniły problemy o charakterze systemowym i organizacyjnym wpływające na podstawowe założenia funkcjonowania nadzoru wojewodów nad samorządami. Zauważono w trzech z kontrolowanych urzędów przypadki niejednolitego podejścia interpretacyjnego do postanowień aktów regulujących ten sam rodzaj działalności. Niektóre z tych aktów prawnych zostały usunięte z obrotu rozstrzygnięciem nadzorczym jako niezgodne z prawem w sytuacji, gdy inne pozostające w sprzeczności z tym samym przepisem nadal obowiązywały.

NIK stwierdził, iż wojewodowie w różny sposób prowadzili postępowania nadzorcze w zakresie zawiadamiania o wszczęciu postępowania, a także o jego zakończeniu. Powodem tych różnic było zbyt ogólny sposób uregulowania zasad prowadzenia tego postępowania w przepisach ustaw samorządowych oraz różne interpretowanie przez wojewodów odesłania do odpowiedniego stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zobacz również

Zaniechanie korzystania z możliwości stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa

Dla kontrolujących niepokojący był sposób postępowania w kwestii stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa poprzez wskazanie, iż uchwałę lub zarządzenie wydano z naruszeniem prawa. Mimo dużej liczby wpływających do wojewodów aktów normatywnych ten środek nadzoru stosowano sporadycznie lub nie stosowano w ogóle. W jednym z urzędów wojewódzkich wynikało to z trudności interpretacyjnych, charakteru środka i formy, w której winien zostać wydany oraz niecelowości stosowania.

Nieprawidłowości w związku z ogłaszaniem aktów prawa miejscowego

Każdy z wojewodów opieszale realizował obowiązki ogłaszania aktów prawa miejscowego uchwalanego przez jednostki samorządu terytorialnego lub orzeczeń stwierdzających ich nieważność. U dwóch z nich pojawiały się przypadki nieogłoszenia. Dodatkowo dochodziło do sytuacji, w których ogłoszone uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego wchodzą w życie, a następnie są przez wojewodę unieważniane. Również brak jest obowiązku zamieszczania przy akcie podlegającym ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym informacji o wstrzymaniu wykonania przez wojewodę aktu, w sytuacji gdy skorzystał on z tego uprawnienia wszczynając postępowanie lub w jego toku, powodują, że członkowie wspólnot samorządowych nie posiadają kompletnej informacji o jego statusie.

Zobacz również

Inne kwestie

Tylko jeden wojewoda sporadycznie korzystał z uprawnienia do wstrzymania wykonania uchwały lub zarządzenia przy wszczęciu albo w toku postępowania w sprawie stwierdzenia ich nieważności.

Zauważono znaczne obciążenie zadaniami pracowników urzędów wojewódzkich – w badanym okresie na jedną osobę przypadało od 1600 do ponad 2500 aktów normatywnych, co nie sprzyjało właściwemu wykonywaniu nadzoru.

Ocena jednostek samorządu terytorialnego

Organy skontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego niemal w całości wywiązywały się ze swoich zadań związanych z funkcjonowaniem nadzoru wojewodów. Stwierdzono jeden przypadek stosowania nieważnej uchwały pomimo rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter

Specjalista z zakresu problematyki związanej z szeroko pojętym prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nieruchomości. Z przyczyn rodzinnych zgłębiająca tematykę edukacyjną i osób z niepełnosprawnościami.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNadzór wojewodów nad jednostkami samorządu terytorialnego – wyniki kontroli NIK »
Tematy: kontrolaNIKnadzórwojewoda
Powiązane
Większość Polaków za pomocą wojskową dla Ukrainy. Nowy sondaż
Większość Polaków za pomocą wojskową dla Ukrainy. Nowy sondaż
gotówka, limit, ograniczenie, wypłata, bankomat
Koniec z wypłatami gotówki w bankomatach. Weszły w życie nowe ograniczenia. Jakiej kwoty nie będzie już można wypłacić?
Dofinansowanie do wymiany dachu 2025
Dofinansowanie do wymiany dachu 2026. Komu przysługuje dotacja na wymianę dachu? Gdzie złożyć wniosek?
Jak bardzo zadłużona jest Polska? Nowe dane robią wrażenie
Jak bardzo zadłużona jest Polska? Nowe dane robią wrażenie
Stacja paliw Circle K
Koniec ulg na paliwa. MF ogłasza harmonogram wygaszania CPN
Usługi malarskie - cennik 2026. Ile kosztuje malowanie ścian w 2026?
Malowanie ścian - cena za m² 2026. Ile kosztuje pomalowanie mieszkania 50 m²? Aktualny cennik usług malarskich
Nie przegap
Wojsko ma ruszyć bez zwłoki. MON szykuje nowy plan na trudny czas
Wojsko ma ruszyć bez zwłoki. MON szykuje nowy plan na trudny czas
Serhii Koretskyi
Nowy premier Ukrainy wybrany. Serhij Korecki ma przygotować kraj na najtrudniejszą zimę wojny
Ukraińscy żołnierze na poligonie
Miażdżenie twarzy i dół z Rosjanami. Byli żołnierze o patologiach w elitarnym pułku Ukrainy
Polska stworzyła zabójczą sieć dla F-35. Wróg traci przewagę w powietrzu
Polska stworzyła zabójczą sieć dla F-35. Wróg traci przewagę w powietrzu
Nowa opłata za ogrzewanie i paliwo. Miliony Polaków zapłacą więcej przez ETS2
Ukryta opłata za ogrzewanie i paliwo. Od 2028 roku miliony Polaków zapłacą więcej przez ETS2
Dron YFQ-44A Fury podczas testu
To może być lojalny skrzydłowy dla polskich F-35. Przeszedł pierwszy udany test z uzbrojeniem
ai sztuczna inteligencja dyskryminacja rekrutacja uprzedzenia
AI może powielać uprzedzenia podczas rekrutacji. Czy będą dodatkowe przepisy chroniące przed dyskryminacją?
Co się dzieje z gazem? Ceny surowca wzrosły o ponad 10 proc. w tydzień
Co się dzieje z gazem? Ceny surowca wzrosły o ponad 10 proc. w tydzień
Polecamy
Poszkodowani w programie "Czyste Powietrze". Rząd szykuje projekt ustawy
Poszkodowani w programie "Czyste Powietrze". Rząd szykuje projekt ustawy
paragraf lupa szkło powiększające prawo przepisy prawne akty normatywne ustawa rozporządzenie zarządzenie dekret obwieszczenie
Nadzór wojewodów nad jednostkami samorządu terytorialnego – wyniki kontroli NIK
Aleksandar Vuczić
Serbia wesprze Ukrainę humanitarnie. Vuczić: nie będzie pomocy wojskowej
Znalazłeś pieniądze na ulicy? Nowe prawo zmienia wszystko. Zobacz, kiedy możesz je legalnie zatrzymać
Znalazłeś pieniądze na ulicy? Nowe prawo zmienia wszystko. Zobacz, kiedy możesz je legalnie zatrzymać
Eutanazja
Francja zrobiła krok w stronę eutanazji? Parlament przyjął kontrowersyjną ustawę
Sankcje wobec Rosji i Białorusi zniesione. Polska domaga się wyjaśnień
UE nie porozumiała się ws. nowych sankcji na Rosję. Jest tymczasowe rozwiązanie
pieniądze, złotówki, Polska, budżet państwa, deficyt, wydatki budżetowe, dochody budżetowe, podatki, zasiłki
Ministerstwo Finansów podało dane o budżecie. Dochody i wydatki państwa w 2026 roku
Inflacja znów przyspieszy? Eksperci wskazali decyzję rządu, która podbije ceny
Inflacja znów przyspieszy? Eksperci wskazali decyzję rządu, która podbije ceny
Kraj
ai sztuczna inteligencja dyskryminacja rekrutacja uprzedzenia
AI może powielać uprzedzenia podczas rekrutacji. Czy będą dodatkowe przepisy chroniące przed dyskryminacją?
Poszkodowani w programie "Czyste Powietrze". Rząd szykuje projekt ustawy
Poszkodowani w programie "Czyste Powietrze". Rząd szykuje projekt ustawy
Wojsko ma ruszyć bez zwłoki. MON szykuje nowy plan na trudny czas
Wojsko ma ruszyć bez zwłoki. MON szykuje nowy plan na trudny czas
Polska stworzyła zabójczą sieć dla F-35. Wróg traci przewagę w powietrzu
Polska stworzyła zabójczą sieć dla F-35. Wróg traci przewagę w powietrzu
kamera, sąsiad, posesja, dom, monitoring
Masz kamerę na elewacji? Jeden błąd może kosztować cię kilkadziesiąt tysięcy złotych
Patrol policji na skraju lasu
Sezon na jagody trwa, ale łatwo narazić się na mandat. Tego w lesie robić nie wolno
Przeczuwają atak Rosji. Sąsiad Polski przygotowuje się na najgorsze
Przeczuwają atak Rosji. Sąsiad Polski przygotowuje się na najgorsze
Większość Polaków za pomocą wojskową dla Ukrainy. Nowy sondaż
Większość Polaków za pomocą wojskową dla Ukrainy. Nowy sondaż
Świat
Serhii Koretskyi
Nowy premier Ukrainy wybrany. Serhij Korecki ma przygotować kraj na najtrudniejszą zimę wojny
Ukraińscy żołnierze na poligonie
Miażdżenie twarzy i dół z Rosjanami. Byli żołnierze o patologiach w elitarnym pułku Ukrainy
Serhij Korecki nowym premierem Ukrainy. Jest decyzja parlamentu
Serhij Korecki nowym premierem Ukrainy. Jest decyzja parlamentu
„Przestańcie wszystko niszczyć”. Masowy protest w Kijowie przeciw decyzji Zełenskiego
„Przestańcie wszystko niszczyć”. Masowy protest w Kijowie przeciw decyzji Zełenskiego
Niemcy zazdroszczą Polsce. Chodzi o integrację uchodźców z Ukrainy
Niemcy zazdroszczą Polsce. Chodzi o integrację uchodźców z Ukrainy
Dron YFQ-44A Fury podczas testu
To może być lojalny skrzydłowy dla polskich F-35. Przeszedł pierwszy udany test z uzbrojeniem
Nielegalna migracja do UE wyraźnie spada. Nowe dane Komisji Europejskiej
Nielegalna migracja do UE wyraźnie spada. Nowe dane Komisji Europejskiej
Amerykanie ponownie zaatakowali Iran. Są nowe informacje
Amerykanie ponownie zaatakowali Iran. Są nowe informacje
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj