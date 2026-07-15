Ile może trwać najem krótkoterminowy? Będą zmiany

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Propozycje uregulowanie najmu krótkoterminowego – podstawowe informacje

Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
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dzisiaj, 08:03
mieszkanie, turystka, najem
najem krótkoterminowy/ShutterStock
Przez Radę Ministrów został przyjętych projekty zmian ustaw związanych z najmem krótkoterminowym przedłożony przez Ministra Sportu i Turystyki. Potrzeba ta wynika z przepisów prawa unijnego, ale też potrzeb rynku. Jakiego rodzaju przepisy zostały zaproponowane?

Nowa definicja usług hotelarskich

Usługa hotelarska będą obejmować pobyt trwającą krócej niż 30 dni. Zmiana ma na celu ograniczenie nadużywania tej formuły do najmu długoterminowego. W związku z tym usługa hotelarska obejmie każdy najem krótkoterminowy.

Zgłoszenie obiektu świadczącego usługi hotelarskie

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie nadawał indywidualny numer każdemu zgłoszonemu obiektowi świadczącemu usługi hotelarskie. Wraz ze zgłoszeniem przedsiębiorca lub rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie będzie musiał przedłożyć regulamin porządkowy oraz oświadczyć, że spełnia wymogi m.in. sanitarne i przeciwpożarowe. W regulaminie porządkowym powinny znaleźć się m.in. :

  • dane osoby odpowiedzialnej za kontakt w przypadku naruszenia porządku,
  • wskazanie indywidualnego numeru ewidencyjnego,
  • czas trwania doby hotelowej oraz ciszy nocnej,
  • przepisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa małoletnim (procedura identyfikacji oraz zgłaszania sytuacji).

Regulamin porządkowy będzie obowiązkowo udostępniany w widocznym miejscu w obiekcie hotelarskim.

Zobacz również

Centralny Wykaz Turystycznych Obiektów Noclegowych

Powstanie Centralny Wykaz Turystycznych Obiektów Noclegowych (CWTON) obejmujący tzw. inne obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie. CWTON będzie dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki co ma zwiększyć poziom bezpieczeństwa usług. Podstawą wpisu będą dane ewidencyjne przekazywane w formie elektronicznej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu.

Pieniężne kary administracyjnej

Kary administracyjne do 50.000 zł będą dotyczyły podmiotów, które prowadzą działalność polegającą na świadczeniu usług hotelarskich bez uzyskania wpisu do właściwej ewidencji, a także zaszeregowania obiektu hotelarskiego w sposób mogący wprowadzić w błąd klientów. Karze będzie podlegać również niepodanie w ofertach najmu informacji o numerze wpisu do ewidencji obiektów. Wysokość kary pieniężnej będzie określał właściwy miejscowo marszałek województwa na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

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Źródło: forsal.pl
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter

Specjalista z zakresu problematyki związanej z szeroko pojętym prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nieruchomości. Z przyczyn rodzinnych zgłębiająca tematykę edukacyjną i osób z niepełnosprawnościami.

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Tematy: najem krótkoterminowyusługi hotelarskieCentralny Wykaz Turystycznych Obiektów Noclegowychregulamin porządkowy
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