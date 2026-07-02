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Rząd planuje działania przeciw szarej strefie. Na celowniku konkretne branże

oprac. Anna Rymkiewicz
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dzisiaj, 14:07
Rząd planuje działania przeciw szarej strefie. Na celowniku konkretne branże
Rząd planuje działania przeciw szarej strefie. Na celowniku konkretne branże/ShutterStock
Zespół ds. przeciwdziałania szarej strefie ma wiele pomysłów na walkę z szarą strefą w budownictwie i warsztatach samochodowych – powiedział w czwartek dyrektor w Ministerstwie Finansów Tomasz Tratkiewicz. Chodzi m.in. o rozwiązania oparte na digitalizacji.

W Warszawie trwa VI Kongres Statystyki Polskiej. W czwartek odbył się panel poświęcony szarej strefie, wcześniej przedstawiona została prezentacja dotycząca prac Międzyresortowego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Szarej Strefie. Zespół został utworzony w 2025 r. i jednym z efektów jego prac ma być przedstawienie propozycji legislacyjnych, które mają ułatwić walkę z szarą strefą.

Międzyresortowy zespół pracuje nad walką z szarą strefą

W skład zespołu wchodzą cztery grupy robocze, a jedna z nich to grupa ds. przeciwdziałania szarej strefie w handlu w sektorach budowlanym oraz naprawy pojazdów samochodowych. Jak powiedział w trakcie prezentacji dyrektor departamentu podatku od towarów i usług Tomasz Tratkiewicz, sektory te zostały wybrane na podstawie analizy ryzyka, jaką prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

- Mamy już przygotowany katalog pomysłów (dot. przeciwdziałania szarej strefie w tych branżach – PAP). Można zaproponować różne zmiany przepisów, w tym nakładające kolejna obowiązki sprawozdawcze, ale chcemy pójść w nieco innym kierunku – powiedział Tratkiewicz. – Pewnie coś zaproponujemy, jeśli idzie o obrót bezgotówkowy – żeby to wspierać – ale przede wszystkim stawiamy na digitalizację – dodał.

Nowe pomysły legislacyjne – więcej obowiązków czy digitalizacja

Nie wyjaśnił, jakie propozycje wypracował zespół, ale z jego wypowiedzi wynika, że w grę może wchodzić większy projekt informatyczny, ponieważ – jak powiedział Tratkiewicz – „Krajowy System e-Faktur pokazał, że duże projekty informatyczne są możliwe w Polsce”, i że takie projekty „stanowią na początku pewne obciążenie, ale długoterminowo biznes ma z tego korzyści”.

Inna z grup roboczych została powołana ds. podejścia behawioralnego w administracji publicznej. Podejście behawioralne ma na celu przekonanie obywateli np. do płacenia podatków z użyciem rozwiązań psychologicznych a bez nakładania kar. - Stawiamy na wykorzystanie podejścia behawioralnego – przyznał Tratkiewicz. – To bardzo niedoceniony temat, a mamy tutaj bardzo duży odzew od kolegów i koleżanek z innych ministerstw – zauważył dyrektor.

VI Kongres Statystyki Polskiej kończy się w czwartek. Organizatorem wydarzenia jest Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. W programie znalazło się kilkadziesiąt wystąpień poświęconych statystyce społecznej i gospodarczej, demografii, metodologii badań statystycznych oraz nowym źródłom danych.

Kongres został objęty patronatem Polskiej Agencji Prasowej.

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Źródło: PAP
oprac. Anna Rymkiewicz

Redaktorka związana z mediami od ponad 20 lat, na co dzień relacjonuje zagadnienia społeczne, gospodarcze oraz tematy lifestyle’owe. Łączy rzetelność z przystępnym przedstawianiem informacji, zarówno tych poważnych, jak i lżejszych.

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Tematy: rządszara strefaMF
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