Forsal logo

Rynek nowych mieszkań hamuje. Sprzedaż spada w największych metropoliach

oprac. Anna Rymkiewicz
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 11:56
Rynek nowych mieszkań hamuje. Sprzedaż spada w największych metropoliach
Rynek nowych mieszkań hamuje. Sprzedaż spada w największych metropoliach/Shutterstock
W drugim kwartale br. spadł popyt na nowe mieszkania wobec początku roku - wynika z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl. W tym czasie sprzedaż najbardziej spadła w Łodzi, Trójmieście i we Wrocławiu. Ceny mieszkań w większości metropolii pozostały stabilne.

Według danych opublikowanych w czwartek II kwartał 2026 r. przyniósł zmniejszenie popytu na nowe mieszkania po - jak podano - bardzo udanym początku roku. Spadek sprzedaży kwartał do kwartału odnotowano m.in. w Warszawie, Krakowie, we Wrocławiu i w Poznaniu. Najbardziej sprzedaż spadła w Łodzi (o 28 proc.), Trójmieście (25 proc.) i we Wrocławiu - o 24 proc. Natomiast w Warszawie liczba sprzedanych mieszkań zmniejszyła się o 21 proc.

RynekPierwotny.pl przypomniał, że w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku sytuacja wyglądała znacznie lepiej. Wówczas największy wzrost sprzedaży był w Krakowie (17 proc.), Łodzi (9 proc.) i w Warszawie (7 proc.). Z kolei najsłabszy wynik zanotowało Trójmiasto, gdzie sprzedaż była o 21 proc. niższa niż rok wcześniej.

Drugi kwartał z rzędu nowa podaż okazała się mniejsza od sprzedaży. Według danych w siedmiu największych metropoliach deweloperzy wprowadzili do sprzedaży niespełna 9,9 tys. mieszkań, tj. o 16 proc. mniej niż w pierwszym kwartale 2026r.

Warszawa i Łódź wyjątkami na tle ogólnego spadku podaży

- Na tym tle wyróżniały się Warszawa oraz Łódź, w których liczba mieszkań wprowadzonych do sprzedaży wzrosła odpowiednio o 8 proc. i 27 proc. Jak wskazano, mimo tego oferta mieszkań pozostała bardzo duża, a pod koniec czerwca deweloperzy mieli w sprzedaży ok. 17 tys. mieszkań w Warszawie, 11,5 tys. w Krakowie, blisko 11,5 tys. w Łodzi i ponad 9 tys. w Trójmieście. - Oznacza to, że kupujący nadal mogą przebierać w bardzo szerokiej ofercie - oceniono.

Coraz większy udział mieszkań gotowych do odbioru

Coraz większą część oferty stanowią także mieszkania już oddane do użytkowania. Pod koniec czerwca lokale gotowe stanowiły około 24 proc. - Najbardziej widoczne jest to w Poznaniu, gdzie mieszkania gotowe stanowią już blisko jedną trzecią całej oferty. Wysoki udział takich lokali notujemy również w Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach i Warszawie - poinformowano.

Według danych drugi kwartał upłynął również pod znakiem stabilizacji średnich cen metra kwadratowego mieszkań, a „ewentualne wzrosty wynikały głównie ze zmian struktury cenowej oferty, a nie z powszechnych podwyżek cenników”. Najdroższą metropolią pozostaje Warszawa, gdzie średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań wynosiła pod koniec czerwca blisko 19,9 tys. zł.

Według BIG DATA RynekPierwotny.pl większa aktywność sprzedażowa prognozowana jest dopiero w IV kwartale 2026 r. - Nie należy też oczekiwać istotnej zmiany w koszcie finansowania zakupu mieszkania. Stopy procentowe powinny pozostać bez zmian do końca roku, utrzymując się na poziomie 3,75 proc. - przekazano.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Anna Rymkiewicz

Redaktorka związana z mediami od ponad 20 lat, na co dzień relacjonuje zagadnienia społeczne, gospodarcze oraz tematy lifestyle’owe. Łączy rzetelność z przystępnym przedstawianiem informacji, zarówno tych poważnych, jak i lżejszych.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRynek nowych mieszkań hamuje. Sprzedaż spada w największych metropoliach »
Tematy: mieszkaniasprzedaż nieruchomości
Powiązane
pieniądze, hałas, odszkodowanie, rekompensata, wniosek
Mieszkasz przy ruchliwej ulicy? Za hałas można dostać nawet kilkaset tysięcy złotych. Jak złożyć wniosek o odszkodowanie i odzyskać pieniądze
osiedle miasto blok
Koniec niepewności spółdzielców. Zmiana obejmie setki tysięcy osób w Polsce
hvac klimatyzacja ogrzewanie wspólnota, spółdzielnia
Montaż klimatyzacji w lokalach mieszkalnych lub użytkowych – podstawowe informacje
Zobacz
drzwi pukanie do drzwi kontrola
Urzędnicy już pukają do drzwi Polaków. Za brak tego dokumentu grozi aż 5000 zł kary
prąd, energia elektryczna, pieniądze, gotówka, mój prąd
PFRON wypłaci nawet 600 zł na prąd. Każda osoba z tym statusem musi złożyć jeden wniosek
autobus, senior, emerytura
Koniec z biletami dla seniorów. Wystarczy ten jeden dokument, aby jeździć za zero złotych
portfel pełen pieniędzy.
Państwo dopłaci do prądu, gazu i ogrzewania w 2026 roku. Mało kto wie, jak odebrać te pieniądze
knf, pieniądze, kara
KNF wszczęła postępowanie wobec PKO TU. Chodzi o składki ubezpieczenia OC [Komunikat KNF z 2 lipca 2026 r.]
senior, seniorka, śmieci, emeryt, emerytka, śmietnik, kosz na śmieci, kosz, wynoszenie śmieci
Wielka ulga dla seniorów. Przysługuje darmowy wywóz śmieci, ale mało kto o tym wie
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj