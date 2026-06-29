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Montaż klimatyzacji w lokalach mieszkalnych lub użytkowych – podstawowe informacje

Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
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dzisiaj, 06:00
hvac klimatyzacja ogrzewanie wspólnota, spółdzielnia
klimatyzacja w budynku mieszkalnym/Shutterstock
Fala upałów i związane z tym niedogodności powodują, że coraz więcej właścicieli lokali – mieszkalnych czy użytkowych jeśli nie zrobili tego wcześniej, myśli o montażu klimatyzatorów. Na jakie kwestie należy zwrócić uwagę? Czy do takich działań jest wymagana zgoda wspólnoty mieszkaniowej?

Klimatyzatory w zależności od mocy i konstrukcji mogą być montowane albo w lokalach, bądź na balkonach, werandach czy loggiach tudzież istnieje możliwość ich zakotwiczenia na elewacji budynku. Miejsce usytuowania urządzenia ma znaczenie jeśli chodzi, o formalności jakich należy dokonać, aby działania były zgodne z przepisami prawa.

Klimatyzator w lokalu

Klimatyzator w lokalu — mieszkalnym czy użytkowym — zazwyczaj umiejscawia się na ścianie pod sufitem. To zaś zabiera miejsce, a dodatkowo wokół urządzenia musi również być wolna przestrzeń, aby sprzęt mógł prawidłowo działać. W szczególności w przypadku większych i starszych budynków należy zweryfikować czy podłączenie klimatyzatora do sieci elektrycznej nie spowoduje jej nadmierne przeciążenie i w lokalu i w całym budynku. Montując klimatyzator na ścianie, należy się liczyć z tym, iż pogorszeniu ulegnie stan tej części lokalu, nie tylko z uwagi na otwory wykonane celem zakotwiczenia urządzenia, ale i jej zawilgocenie w miejscu przylegania sprzętu, a także prawdopodobieństwo wycieków. Dlatego dobrze jest, aby pod klimatyzatorem nie znajdowało się nic, co może łatwo ulec zniszczeniu, a dodatkowo wywołać pożar np. telewizor, a podłoga w szczególności drewniana była zabezpieczona.

Należy się również liczyć z koniecznością przyzwyczajenia się do szumu pracującego urządzenia. Może to być trudne w szczególności w sypialni czy miejscu, w którym się pracuje.

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Klimatyzator na elewacji budynku

Większe klimatyzatory mogą być montowane poza lokalem, co ogranicza niedogodności związane z hałasem. Zazwyczaj wtedy do zasilania niezbędny jest odrębny przydział mocy. Najistotniejsze jest wszakże, gdzie właściciel planuje zamontować klimatyzator. Należy pamiętać, że elewacja zewnętrzna stanowi część wspólną budynku i zgodnie z utrwalonym poglądem sądów powszechnych, aby w tym miejscu powiesić urządzenie, niezbędna jest zgoda wspólnoty mieszkaniowej wyrażona w formie uchwały. Przy jej podejmowaniu będą brane pod uwagę następujące czynniki:

  • miejsce położenia urządzenia – od frontu czy od tyłu budynku, względem okien innych lokali oraz układu elewacji;
  • wielkość urządzenia;
  • możliwość podłączenia i zasilania pod względem technicznym;
  • zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • wpis budynku tudzież układu urbanistycznego do ewidencji zabytków.

Trzeba się liczyć również z faktem, iż wyrażając zgodę na montaż klimatyzatora, wspólnota nałoży na zainteresowanego obowiązek dbania o elewacje poprzez zgodny ze sztuką budowlaną montaż, niedopuszczenie do wycieku czy pojawienia się śladów od wody, a tym bardziej zawilgocenia ściany. Może zobligować właściciela lokalu do niezwłocznego usuwania wszelkich nieprawidłowości. W przypadku demontażu urządzenia ściana budynku przez korzystającego z urządzenia będzie musiała być przywrócona do poprzedniego stanu tak, aby nie było śladów po wiszącym sprzęcie – zaślepienie otworów, pomalowanie elewacji w taki sposób, aby miejsce powieszenia klimatyzatora nie było widoczne.

Co do zasady korzystanie z części wspólnej nieruchomości, którą jest elewacja budynku, jest odpłatne czy jest to montaż klimatyzatora, czy powieszenie reklamy. Wspólnota w uchwale ustala kwotę, jaką będzie musiał płacić korzystający z zajęcia elewacji. Najwygodniej jest tę sumę określić miesięcznie ze wskazaniem rocznej klauzuli waloryzacyjnej.

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Źródło: forsal.pl
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter

Specjalista z zakresu problematyki związanej z szeroko pojętym prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nieruchomości. Z przyczyn rodzinnych zgłębiająca tematykę edukacyjną i osób z niepełnosprawnościami.

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Tematy: lokalbudynekklimatyzatorklimatyzacja
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