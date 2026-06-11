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Milcząca zgoda konserwatora na wykonanie prac - czy zabytki są mniej chronione?

Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 13:45
zabytek ochrona prawo
zabytek ochrona prawa konserwator/Shutterstock
W dniu 3 czerwca 2026 roku weszły w życie przepisy upraszczające procedury administracyjne dotyczące zgłoszenia konserwatorowi zabytków zamiarów wykonania prac związanych z zabytkiem. Na czym polegają wprowadzone zmiany?

Część spraw związanych z zabytkami nie będzie wymagała pozwoleń od konserwatora zabytków, a jedynie zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia określonych działań. Zgłoszenia dokonuje się na urzędowym wzorze określonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jeśli w ciągu 60 dni konserwator zabytków nie wniesie sprzeciwu, jest to równoznaczne z wyrażeniem zgody. Taki sposób procedowania nazywany jest instytucją milczącego załatwienia sprawy. Dotychczas złożone wnioski będą rozpatrywane na wcześniej obowiązujących zasadach.

Zgłoszenie do konserwatora zabytków

Zgłoszenie do konserwatora zabytków obejmuje:

  • wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku (czyli na terenie wokół lub przy zabytku, wyznaczonym w decyzji o wpisie do rejestru w celu ochrony jego wartości widokowych oraz ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych);
  • umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków: urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów;
  • podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków, z wyłączeniem działań polegających na usuwaniu drzew lub krzewów z nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, lecz niebędącej parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni;
  • zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub sposobu korzystania z tego zabytku.
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Zieleń wpisana do rejestru zabytków

Do zmiany przepisów, w stosunku do zieleni wpisanej do rejestru zabytków, konserwator zabytków wydawał dwie decyzje: zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów na podstawie przepisów o ochronie przyrody oraz pozwolenie konserwatorskie na dokonanie tych działań. Teraz, konserwator zabytków będzie wydawał jedną decyzję o usunięciu drzew lub krzewów z terenów wpisanych do rejestru zabytków – parków, ogrodów lub innych form zaprojektowanej zieleni. Usunięcie drzewa przez właściciela nieruchomości położonej na terenie wpisanym do rejestru zabytków wraz z zielenią, będzie wymagało uzyskania pozwolenia od konserwatora zabytków. Dotychczas wystarczyło zgłoszenie planowanych działań.

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Źródło: forsal.pl
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
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Tematy: zgłoszeniezieleńrejestr zabytkówzabytek
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