Planowane zmiany w zakresie rejestru cen nieruchomości (RCN) - wsparcie dla starostw, więcej informacji nieodpłatnie

Urszula Wilk-Winter
dzisiaj, 08:16
Rozpoczęły się prace mające na celu zmianę przepisów związanych z udostępnianiem danych z rejestru cen nieruchomości (RCN), który ma być spójny z ewidencją gruntów i budynków (EGiB). Od 13 lutego 2026 roku pełny zakres danych RCN jest udostępniany nieodpłatnie. Co ulegnie modyfikacji i kto na tym skorzysta?

Konieczne zmiany dotyczące rejestru cen nieruchomości (RCN)

Obecnie w sieci udostępnianie są znajdujące się w rejestrze cen nieruchomości wybrane informacje (atrybuty) dotyczące transakcji - powiat, data zawarcia, rodzaj transakcji i rodzaj sprzedawanej nieruchomości. Opcjonalnie jest również dostępny link pozwalający na zakup danych dotyczących pojedynczych transakcji.

Zmiana przepisów dotyczących prawa geodezyjnego i kartograficznego z dnia 13 lutego 2026 roku wymaga aby pełny zakres danych rejestru cen nieruchomości był udostępniany nieopłatnie. Spowoduje to konieczność zwiększenia ilości publikowanych danych i zapewnienie odpowiedniej infrastruktury do ich obsługi, a także ujednolicenie jej wykonywania w skali kraju. Brak proponowanej zmiany spowoduje, że każde starostwo własnymi środkami i w różny sposób będzie podejmowało działania mające na celu wdrożenie usługi. Należy również zauważyć, że znaczna część starostw nie dysponuje ani pracownikami ani zapleczem technicznym umożliwiającym samodzielne dostosowanie się do zmienionych wymogów.

Proponowane rozwiązania w zakresie rejestru cen nieruchomości (RCN)

Główny Urząd Geodezji i Kartografii zamierza wesprzeć starostwa w procesie publikacji usług związanych z rejestrem cen nieruchomości poprzez przygotowanie stosownego narzędzia informatycznego pozwalającego na import danych z rejestru, a potem ich udostępnienie za pomocą usług sieciowych. Efektem ma być spójny i przygotowany do wdrożenia proces technologiczny dotyczący usługi w jednolitym standardzie w całym kraju. Pojawi się również obowiązek udostępniania co jakiś czas kompletu danych zgodnie z przepisami dotyczącymi otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

W ramach zmian w projekcie rozporządzenia pojawiły się również nowe zapisy dotyczące m.in. przekazywania geometrii działek ewidencyjnych oraz budynków jak również georeferencji lokali, jeśli te dane występują w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Dane z tej ewidencji powinny pojawić się w rejestrze cen nieruchomości, przy jednoczesnym ujednoliceniu zapisu informatycznego geometrii budynku w obu bazach. Obowiązkowym elementem danych rejestru stanie się numer porządkowy.

Będzie możliwe również możliwe ustalenie czasu pomiędzy sporządzeniem aktu notarialnego dotyczącego nieruchomości, a wprowadzeniem transakcji do rejestru co umożliwi stwierdzenie w jakim czasie to nastąpiło oraz ile zajmuje przetwarzanie informacji o transakcjach.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło: forsal.pl
Tematy: nieruchomości, dane, Rejestr Cen Nieruchomości, transakcje
