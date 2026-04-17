Pożyczka pod zastaw mieszkania – na czym polega? Co warto wiedzieć?

Ten rodzaj finansowania pozwala wykorzystać posiadaną nieruchomość jako zabezpieczenie, co często skutkuje atrakcyjnymi warunkami pożyczki i większą kwotą do dyspozycji. Co więcej, środki można przeznaczyć praktycznie na dowolny cel, od inwestycji w biznes po pokrycie nagłych wydatków, zachowując jednocześnie własność mieszkania. Sprawdź, co jeszcze musisz wiedzieć, by podjąć korzystną decyzję.

Czym jest pożyczka pod zastaw mieszkania?

Pożyczka pod zastaw mieszkania to wyjątkowy produkt finansowy, w którym wskazana nieruchomość staje się dla banku lub innej instytucji finansowej zabezpieczeniem spłaty zobowiązania. Dzięki temu wierzyciel bez obaw może zdecydować się na udzielenie pożyczki na pokaźną kwotę, proponując jednocześnie korzystne warunki (jak np. długi okres spłaty i atrakcyjne oprocentowanie). Nawet bowiem, gdyby pożyczkobiorca zaprzestał regularnej spłaty rat, instytucja jest w stanie dochodzić swoich roszczeń poprzez egzekucję z nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie, co znacząco ogranicza ryzyko poniesienia straty.

Czy mieszkanie przestaje być własnością pożyczkobiorcy?

Nie. Osoba decydująca się na pożyczkę pod zastaw mieszkania wcale nie traci do niego praw. Nadal może w nim swobodnie mieszkać, przeprowadzać remonty bez konieczności uzyskania pozwolenia, a nawet wynajmować je. Jedyne, czego nie może zrobić, to sprzedać nieruchomości bez zgody pożyczkodawcy bądź bez wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej (to z kolei może nastąpić dopiero po całkowitej spłacie pożyczki). Innymi słowy, wierzyciel nie staje się właścicielem mieszkania i nie może nim dowolnie rozporządzać. Celem hipoteki jest jedynie zapewnienie instytucji finansowej pierwszeństwa zaspokojenia swoich roszczeń z nieruchomości w momencie, gdy pożyczkobiorca nie wywiąże się z zawartej umowy.

Pożyczka pod zastaw nieruchomości – kiedy warto ją rozważyć?

Pożyczka pod zastaw nieruchomości może okazać się naprawdę dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy potrzebna jest większa kwota na dowolny cel, np. na rozwój zawodowy, a inne formy finansowania są niedostępne lub znacznie mniej korzystne. Warto ją rozważyć zwłaszcza wtedy, gdy zależy Ci na dłuższym okresie spłaty i niższej racie, która pozwala lepiej dopasować zobowiązanie do możliwości domowego budżetu („klasyczna” pożyczka lub kredyt nie zapewnią tak dobrych warunków). Taka opcja może sprawdzić się również przy konsolidacji długów, jeśli inne rozwiązania, jak np. pożyczka konsolidacyjna, nie wchodzą w grę. Niezależnie jednak od potrzeb i planów, należy pamiętać o tym, że nieruchomość stanowi zabezpieczenie spłaty. Przed podjęciem decyzji warto więc dokładnie przeanalizować warunki umowy i realnie ocenić swoje możliwości, aby nie okazało się niebawem, że możliwość spłaty zostanie zagrożona, a utrata mieszkania stanie się coraz bardziej realna.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub/i wątpliwości warto skorzystać z porady doświadczonego doradcy finansowego, który w jasny i precyzyjny sposób wyjaśni wszelkie zawiłości związane z ofertą, pomoże dobrać odpowiednie rozwiązanie oraz wskaże potencjalne ryzyko wynikające z podjęcia konkretnej decyzji finansowej.

Opracowano na zlecenie partnera, tj. Kasy Stefczyka.

