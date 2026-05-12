Płaca minimalna w 2027 roku przekroczy 5 tys. zł brutto? Są pierwsze prognozy ekspertów

Płaca minimalna w 2027 roku – pierwsze prognozy

Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych.

Po poniedziałkowych danych GUS dotyczących przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie brutto w I kwartale 2026 roku pojawiły się pierwsza prognoza eksperta dotycząca wysokości płacy minimalnej w 2027 r. Może ona wynieść 4860,47 zł brutto, czyli 54 zł więcej niż w tym roku.

Z dzisiejszych danych GUS wynika, że relacja płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia w I kw. 2026 r. utrzymała się powyżej granicy 50 proc. Oznacza to, że gwarantowany ustawowo poziom płacy minimalnej na 2027 r. wyniesie 4860,47 zł (z uwzg. wsk. weryfikacyjnego i inflacji) – wyliczył członek Rady Nadzorczej ZUS Łukasz Kozłowski.

Płaca minimalna 2027 wzrośnie tylko o 54 zł?

Według GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w I kwartale 2026 roku wyniosło 9562,88 zł. To od tej liczby zależy mechanizm wyliczania minimalnego wynagrodzenia na kolejny rok.

Nowe dane GUS pokazały, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2026 r. utrzymało płacę minimalną powyżej ustawowej granicy 50 proc. średniej krajowej. Dla przypomnienia, w 2026 roku płaca minimalna wynosi 4806 zł brutto.

Oznacza to, że wstępna propozycja wysokości płacy minimalnej będzie ustalana w oparciu o prognozowaną na kolejny rok wysokość wzrostu cen, czyli inflację oraz o korektę wynikającą z wcześniejszych prognoz cenowych. Gdyby tegoroczna płaca minimalna spadła poniżej 50 proc. średniej krajowej w pierwszym kwartale, to wtedy do wyliczeń doliczone byłoby dwie trzecie prognozowanego PKB.

Kiedy poznamy ostateczną wysokość minimalnego wynagrodzenia?

Co ważne, kwota 4860,47 zł brutto jest wyłącznie ustawowym minimum wyliczonym według mechanizmu z ustawy. Rząd może zdecydować się na wyższą stawkę wynikającą na przykład z zaokrąglenia jej do pełnej kwoty. Kozłowski wskazał, że realna propozycja rządu może wynieść około 4927 zł brutto.

Ustalanie wysokości płacy minimalnej potrwa do września. Pierwszym korkiem jest przedstawienie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej swojej propozycji reszcie Rady Ministrów. Rada ustosunkowuje się do niej i do 15 czerwca musi przedstawić Radzie Dialogu Społecznego swoją propozycję.

Rada Dialogu Społecznego składa się z trzech stron:

przedstawicieli rządu;

związków zawodowych;

organizacji pracodawców.

Następnie RDS do 15 lipca przedstawia Radzie Ministrów swoją propozycję. Jeśli tego nie zrobi, to rząd do 15 września sam ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia. Nie może ono być jednak niższe od pierwszej propozycji przyjętej przez Radę Ministrów.

Jak przekazał na X Kozłowski, 14 maja odbędzie się pierwsza dyskusja w ramach zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego, stanowiąca wstęp do negocjacji wysokości minimalnego wynagrodzenia w RDS.

Minimalna krajowa – co od niej zależy?

Od płacy minimalnej zależy wiele innych świadczeń, kosztów pracy i wskaźników. Wśród nich są m.in.: