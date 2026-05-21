Nocna prohibicja w całej Warszawie od 1 czerwca 2026 r. W jakich godzinach będzie obowiązywać?

Nocna prohibicja w całej Warszawie od 1 czerwca 2026 r.

Od 1 czerwca 2026 roku na terenie całej Warszawy zostanie wprowadzone ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00–6:00. Zakaz obejmuje:

sklepy spożywcze;

kioski;

stacje benzynowe;

sklepy całodobowe;

sprzedaż na wynos w restauracjach, barach itp.

Co ważne, ograniczenie nie dotyczy lokali gastronomicznych oraz wolnego obszaru celnego Lotniska im. Fryderyka Chopina. Oznacza to, że restauracje, bary i kluby nadal mogą sprzedawać alkohol w godzinach swojej pracy.

Pilotaż w dwóch dzielnicach przyniósł zamierzone skutki?

W dwóch warszawskich dzielnicach – Śródmieściu i Pradze Północ w ramach pilotażu zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00–6:00 wprowadzono 1 listopada 2025 roku. Po trzech miesiącach obowiązywania zakazu, miasto przeprowadziło ewaluację zmian.

W Śródmieściu i na Pradze-Północ w okresie listopad 2025 – styczeń 2026:

interwencje Straży Miejskiej w nocy spadły o 15,2 proc.,

interwencje w ciągu dnia spadły o 10,3 proc.

Dane Policji pokazują, że w tym samym okresie:

liczba interwencji spadła o 8 proc.,

wykroczenia związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych zmniejszyły się o 30,4 proc.

Równocześnie miasto prowadzi Warszawski Program Bezpiecznej Nocy, który ma poprawić bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej. Program obejmuje: wzmocnienie patroli policji i straży miejskiej, identyfikację punktów sprzedaży alkoholu generujących zakłócenia porządku, a także szkolenia dla sprzedawców alkoholu, mające na celu ograniczenie sprzedaży osobom nietrzeźwym i nieletnim.

Nowe przepisy mają chronić mieszkańców, zapewniając spokojną i bezpieczną przestrzeń, nie ograniczając spotkań w pubach czy restauracjach.

Długa droga do nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w stolicy

O wprowadzeniu prohibicji warszawscy radni zdecydowali w połowie marca. Za takim rozwiązaniem zagłosowało 57 radnych, a dwóch (radni PIS) było przeciw. Wcześniej wszystkie 18 dzielnicowych rad poparło ten pomysł. Radni przyjęli też wtedy uchwałę zmniejszającą limit zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Za były 45 radnych, 13 wstrzymało się od głosu. Tym samym zmniejszony został limit zezwoleń w detalu (sklepy) o 310 i zwiększony limit w gastronomii o 20, co w sumie powoduje zmniejszenie łącznego limitu zezwoleń o 290.

Jednak wprowadzanie nocnej prohibicji w Warszawie przeszło długą drogę, którą zapoczątkował projekt uchwały Miasto Jest Nasze i poparty przez radnych z Lewicy. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski początkowo był przeciwny zakazowi, jednak zmienił zdanie i zaproponował swój projekt. Następnie wycofał się z niego i zaproponował wprowadzenie pilotażowo nocnej prohibicji na terenie dwóch dzielnic: Śródmieścia i Pragi-Północ.

Na sesji Rady Warszawy w sprawie wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu dochodziło do takich sytuacji, że radni Koalicji Obywatelskiej, którzy mają większość w radzie miasta byli przeciw zakazowi, a radni PiS popierali inicjatywę prezydenta Warszawy. Podczas sesji radny KO Jarosław Szostakowski miał powiedzieć, że proponowane rozwiązania są nacechowane ideologicznie, a podobne przepisy wprowadzał reżim gen. Wojciecha Jaruzelskiego czy Ku Klux Klan w latach 30. XX wieku w Stanach Zjednoczonych.

Całe zamieszanie wokół warszawskiej nocnej prohibicji odbiło się echem w ogólnopolskich mediach. Skrytykował je premier Donald Tusk i próbował łagodzić skutki afery z udziałem polityków jego ugrupowania. Ostatecznie, po kilku miesiącach, radni zgodzili się na zakaz sprzedaży alkoholu w nocy w stolicy.

W jakich miastach już obowiązuje nocna prohibicja?

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych wprowadziło już ponad 200 samorządów w całym kraju. Nocna prohibicja (nieobejmująca restauracji, pubów itd.) obowiązuje m.in. w Krakowie, Bydgoszczy, Gdańsku, Szczecinie, we Wrocławiu, w Kielcach, w Częstochowie, w Opolu.

Podstawą prawną do wprowadzania nocnych ograniczeń jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Daje ona możliwość radom gmin podejmowania uchwał, które zakazują sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach od 22:00 do 6:00 – lub w wybranym fragmencie tego przedziału.