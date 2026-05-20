Forsal logo

Rozmowy Polska–USA o bezpieczeństwie. Kluczowe ustalenia po spotkaniu w Waszyngtonie

oprac. Łukasz Dobrzyński
Ten tekst przeczytasz w 5 minut
dzisiaj, 19:20
[aktualizacja dzisiaj, 20:27]
Wojsko USA
Wiceszef MON: USA utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce/shutterstock
Wiceszef MON Cezary Tomczyk poinformował w środę w Waszyngtonie, że kluczowym rezultatem rozmów z administracją Białego Domu jest deklaracja utrzymania przez USA wysokiego poziomu obecności wojskowej w Polsce. Dodał również, że w najbliższych tygodniach szczegółowe kwestie dotyczące obecności amerykańskich sił w Europie będą uzgadniane z polskim rządem.

Tomczyk spotkał się w środę z doradcą prezydenta Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa i wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego Andrew Bakerem. - Najważniejszy wniosek z rozmowy z administracją w Białym Domu jest taki, że Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce i że w ciągu najbliższych tygodni szczegóły dotyczące całej obecności amerykańskiej w Europie będą konsultowane z polskim rządem i polskimi generałami — poinformował po spotkaniu.

USA utrzymają wojska w Polsce. Tomczyk po rozmowach w Białym Domu

Wiceszef MON podkreślił, że „kontakt i kanał (rozmów) został już otwarty”. Zapewnił też, że polscy generałowie dostali „jasny sygnał ze strony wojsk amerykańskich w Europie, że proces konsultacji będzie przebiegał w ciągu najbliższych dni”.

Dodał, że w spotkaniu wzięli też udział m.in. charge d’affaires RP w USA Bogdan Klich i polski attaché wojskowy w Waszyngtonie gen. Krzysztof Nolbert. W kontekście Bakera Tomczyk podkreślił, że to „jedna z najważniejszych postaci w administracji amerykańskiej w Białym Domu”.

Dodał, że w ciągu najbliższych godzin „będziemy też odbywać szereg rozmów w Departamencie Wojny, w Departamencie Stanu z najważniejszymi politykami amerykańskimi”.

MON: komunikaty USA ws. wojsk w Europie zmieniają się na korzyść Polski

Tomczyk stwierdził, że komunikaty samej administracji amerykańskiej w sprawie obecności wojskowej w Europie „ewoluują” w dobrym kierunku. Zwrócił uwagę, że „od komunikatów, które były bardzo niepokojące, przeszliśmy do komunikatu, który dotyczy opóźnień i przesunięć, które dotyczą terminu, a nie faktu".

Nawiązał przy tym do wtorkowej wypowiedzi wiceprezydenta USA J.D. Vance'a, „który mówił, że to nie jest zatrzymanie, tylko opóźnienie, które wynika z pewnej reorganizacji w Europie". Jak zaznaczył wiceszef MON, „od samego początku" Polska była zapewniana przez głównego dowodzącego sił amerykańskich w Europie, że zmiany „nie dotyczą Polski" i „wynikają ze stanowiska prezydenta Stanów Zjednoczonych wypowiedzianego publicznie w kierunku Niemiec”.

Tomczyk podkreślił znaczenie wtorkowej rozmowy wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem (ministrem) wojny USA Pete'em Hegsethem. Określił ją jako „kluczową z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i budowy zdolności”.

Wiceszef MON zapowiedział, że strona polska chce budować z USA „wspólne zdolności do produkcji albo koprodukcji najnowocześniejszego uzbrojenia amerykańskiego w Polsce przy współudziale polskich firm”. Wskazał konkretnie na rakiety PAC-3 do systemów Patriot, pociski Hellfire wykorzystywane m.in. przez śmigłowce Apache oraz pociski PrSM przeznaczone dla systemów HIMARS.

- Nie chodzi tylko o możliwość pozyskania, bo to oczywiście jest możliwe i Polska realizuje te kontrakty. Chodzi o to, żeby stworzyć w Polsce też zaplecze przemysłowe, na którym zarówno Polska, jak i Stany Zjednoczone mogą korzystać — tłumaczył.

Nawiązując do hasła administracji Trumpa „America First”, stwierdził: - Z naszej perspektywy Poland First. W związku z tym chcemy zbudować tutaj wspólny cel.

Pytany o to, czy obecność wojskowa USA wiąże się z jakimiś warunkami, Tomczyk zaprzeczył. - Absolutnie nie. To w ogóle tak nie działa. Sojusznicy ze sobą nie rozmawiają w taki sposób — oświadczył.

Jednocześnie nawiązał do powtarzanej przez prezydenta Trumpa retoryki o konieczności posiadania „kart” w negocjacjach sojuszniczych. - Wzięcie odpowiedzialności przez Europę w ramach strategii amerykańskiej NATO 3.0 jest faktem, to się dzieje. Natomiast Polska jest najlepszym przykładem na to, że to już się wydarzyło. (...) Cytując klasyka, my mamy karty — powiedział.

Tomczyk argumentował, że Polska „zrealizowała właściwie postulaty Donalda Trumpa i administracji amerykańskiej, również w sprawie NATO 3.0, jeszcze zanim te postulaty zostały de facto sformułowane”. Wskazał na wydatki obronne rzędu 5 proc. PKB.

Kiedy decyzje ws. wojsk USA? MON wskazuje termin

Pytany o to, czy nie obawia się, że rosyjski przywódca Władimir Putin „przelicytuje” Polskę swoją rolą w rozwiązywaniu konfliktów, Tomczyk odparł: - Administracja amerykańska doskonale wie, że Putin pomagał Iranowi w targetingu dotyczącym celów amerykańskich.

Zauważył również, że Rosja „miała podbić Ukrainę w ciągu 72 godzin, a „po 50 miesiącach wojny nie jest w stanie jej wygrać” i że „gospodarka rosyjska jest raczej w opłakanym stanie”.

Tomczyk dodał, że w ciągu najbliższych godzin planuje rozmowy w Departamencie Obrony, Departamencie Stanu, a także spotkania z republikańskimi kongresmenami. Podkreślił, że „głos, który popłynął ze strony Kongresu do administracji amerykańskiej, był jednoznaczny i to był głos głębokiego wsparcia dla Polski”.

Polska ma swoich przyjaciół i ma swoje interesy. Stoimy twardo na ziemi — podsumował wiceszef MON.

Pytany o to, czy seria prowokacji i gróźb wobec państw bałtyckich, zbiegająca się w czasie z redukcją sił amerykańskich w Europie, nie jest niepokojąca, Tomczyk odpowiedział: - Warto, żebyśmy mieli oczy szeroko otwarte i żebyśmy wiedzieli, że zmiana, jeżeli chodzi o kwestie administracji amerykańskiej, się dokonuje i ona była wielokrotnie komunikowana.

Jak podkreślił, „chodzi o to dzisiaj, żeby zabezpieczyć polskie interesy, interesy europejskie i żeby też pokazywać za każdym razem, że odstraszanie i budowa konkretnych zdolności z punktu widzenia i Wojska Polskiego, i sił w Europie jest kluczem do tego, żeby nic w przyszłości złego w Europie się nie wydarzyło”.

Dopytywany jeszcze o termin, kiedy będzie wiadomo, jakie będzie rozmieszczenie sił amerykańskich, odpowiedział, że to kwestia tygodni. Indagowany z kolei o to, czy sposób komunikacji tej sprawy nie osłabia zaufania do USA, odparł: - Stosunki międzynarodowe są dość skomplikowaną sprawą i są pewnym procesem, a na te procesy wpływają też rzeczy, które dzieją się wewnątrz kraju. Po prostu zawsze weźmy poprawkę, jakby uspokójmy wodę i wyciągnijmy właściwe wnioski.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Łukasz Dobrzyński
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRozmowy Polska–USA o bezpieczeństwie. Kluczowe ustalenia po spotkaniu w Waszyngtonie »
Tematy: NATOCezary Tomczykwojska amerykańskie
Powiązane
Żołnierze na manewrach Goland Sentry 2025
Europa po cichu szykuje się na wojnę bez USA. W NATO powstaje plan B
USA zmniejszą liczbę wojsk w Europie. Będą też konsekwencje dla Polski
USA zmniejszą liczbę wojsk w Europie. Będą też konsekwencje dla Polski
Premier Kaja Kallas
Kallas o wojskach USA: Europa musi przejąć większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Polacy masowo ruszyli po zaświadczenia do ZUS. Można odzyskać brakujące lata stażu pracy
Kto nie złoży wniosku w ZUS w terminie, straci dodatkowe lata stażu pracy. Polacy ruszyli do ZUS po potwierdzenie stażu pracy. Chodzi o nowe przepisy 2026
Boże Ciało, dzień wolny od pracy, prezydent, wypoczynek, urlop
Piątek po Bożym Ciele dniem ustawowo wolnym od pracy? Czy można już anulować wnioski urlopowe? Petycja trafiła do Prezydenta
Budowa wieżowca Burdż Azizi
To drugi najwyższy wieżowiec świata. 725 metrów, siedmiogwiazdkowy hotel i sklep co 20 pięter
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj