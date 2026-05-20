Dodatkowe 288 zł do emerytury. Seniorzy dostaną do 15 czerwca

Od marca 2026 roku wysokość dodatku ratowniczego wynosi 288 zł miesięcznie, co w skali roku daje 3456 zł dla osoby uprawnionej. Świadczenie funkcjonuje w polskim systemie prawnym od grudnia 2021 roku i jest szczególną formą wsparcia finansowego skierowaną do określonej grupy emerytów.

Kto może liczyć na dodatkowe 288 zł w czerwcu 2026?

Świadczenie ratownicze, nazywane również dodatkiem ratowniczym, zostało wprowadzone ustawą z 17 grudnia 2021 roku jako forma wsparcia dla strażaków ochotników i innych osób biorących udział w akcjach ratowniczych. Przysługuje ono byłym członkom Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ratownikom górskim po osiągnięciu odpowiedniego wieku i spełnieniu wymogu wieloletniej aktywnej służby.

Kobiety mogą starać się o to świadczenie po ukończeniu 60. roku życia, jeśli wykażą co najmniej 20 lat działalności, natomiast mężczyźni po ukończeniu 65 lat i udokumentowaniu minimum 25 lat aktywności. Staż nie musi być ciągły, jednak konieczne jest jego odpowiednie potwierdzenie. W przypadku działań prowadzonych przed 2011 rokiem wymagane są zaświadczenia lub oświadczenia świadków potwierdzające udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Jak złożyć wniosek o świadczenie ratownicze krok po kroku?

Procedura ubiegania się o świadczenie ratownicze przebiega w kilku etapach:

pobranie formularza wniosku – dokument dostępny jest na stronie PSP lub w komendzie powiatowej,

przygotowanie oświadczeń świadków – są one potrzebne w sytuacji, gdy brakuje dokumentacji dotyczącej działań prowadzonych przed 2011 rokiem,

potwierdzenie oświadczeń – należy zrobić to w urzędzie gminy u wójta albo burmistrza,

złożenie kompletu dokumentów – we właściwej komendzie powiatowej lub miejskiej PSP,

oczekiwanie na decyzję komendanta – procedura zwykle trwa kilka tygodni; w razie potrzeby urząd może poprosić o uzupełnienie dokumentów lub doprecyzowanie informacji, ponieważ przepisy wymagają dokładnego potwierdzenia stażu służby.

Po wydaniu pozytywnej decyzji Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA rozpoczyna wypłatę świadczenia, które przekazywane jest co miesiąc w stałej wysokości.

Kiedy wypłacane jest świadczenie ratownicze?

Dodatek ratowniczy wypłacany jest osobom uprawnionym w systemie miesięcznym, a pieniądze powinny pojawić się na koncie najpóźniej do 15. dnia każdego miesiąca. Termin ten obowiązuje bez względu na wysokość innych świadczeń emerytalnych lub rentowych otrzymywanych przez beneficjenta.

Za wypłatę dodatku odpowiada Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, który zajmuje się zarówno przekazywaniem środków, jak i prowadzeniem formalności związanych z przyznaniem oraz obsługą tego świadczenia.

Czy świadczenie ratownicze wpływa na emeryturę i inne dodatki?

Dodatek ratowniczy nie ma wpływu na wysokość podstawowej emerytury ani nie pozbawia prawa do tzw. czternastej emerytury. Nie obniża również dodatku pielęgnacyjnego, nie jest wliczany do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną i nie wpływa na wysokość świadczeń rodzinnych. W praktyce oznacza to, że pełna kwota 288 zł trafia do osoby uprawnionej i nie ogranicza dostępu do innych form wsparcia.

Ile osób pobiera świadczenie ratownicze?

Z danych udostępnionych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że od stycznia do października 2023 roku wpłynęło łącznie 112 791 wniosków o dodatek ratowniczy. Zdecydowana większość spraw, bo 112 106, zakończyła się pozytywną decyzją, co świadczy o tym, że wnioskodawcy w przeważającej części spełniali wymagane kryteria.

Od decyzji odmownych odwołało się jedynie 37 osób, z czego w 18 przypadkach odwołania zostały rozpatrzone na korzyść wnioskodawców. Najwięcej wniosków złożono w województwach: mazowieckim, wielkopolskim oraz lubelskim.

