Emerytura po 15 latach służby. Rząd szykuję rewolucję w emeryturach mundurowych od 2027 roku

Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje gruntowną korektę zasad przechodzenia na wcześniejsze emerytury. Projekt zakłada ujednolicenie reguł i – co najważniejsze dla wielu mundurowych – skrócenie wymaganego stażu dla części funkcjonariuszy. Zmiany mają na celu nie tylko poprawę warunków socjalnych, ale przede wszystkim ratowanie kadr w obliczu rosnącego odpływu doświadczonych pracowników.

Emerytura po 15 latach służby dla części żołnierzy. Tego chce MON

Najbardziej przełomowa propozycja dotyczy żołnierzy, którzy wcześniej pełnili służbę w Służbie Celnej i Służbie Celno-Skarbowej, a po 31 grudnia 2012 roku zostali powołani do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Obecnie ta grupa musi odsłużyć co najmniej 25 lat, by móc ubiegać się o świadczenie. Ministerstwo Obrony Narodowej chce to zmienić i przyznać prawo do emerytury już po 15 latach pracy.

Koniec z gorszymi emeryturami w KAS. Celnicy zyskają jak policjanci

Drugim filarem reformy jest objęcie Służby Celnej oraz Służby Celno–Skarbowej tymi samymi zasadami emerytalnymi, które obowiązują w Policji czy Straży Granicznej. Do tej pory okres służby w tych formacjach nie zawsze był zaliczany do stażu emerytalnego na preferencyjnych warunkach, co budziło liczne kontrowersje.

Nowelizacja ma wprost rozszerzyć katalog służb mundurowych, których staż będzie liczony jednolicie. To duże ułatwienie dla osób zmieniających formację w trakcie kariery. Emerytura będzie przeliczana według wspólnych reguł i bez utraty nabytych wcześniej uprawnień.

Rząd ukróci pobieranie dwóch wypłat. Emerytura zostanie zawieszona przy powrocie do służby

Projekt MON przewiduje również uszczelnienie systemu. Wprowadzona zostanie możliwość zawieszenia emerytury wojskowej w przypadku powrotu do służby, np. w strukturach celno–skarbowych. Jak podaje "Gazeta Prawna", ma to ukrócić praktykę jednoczesnego pobierania świadczenia emerytalnego i pełnego wynagrodzenia w innej służbie państwowej.

Wielkie odliczanie do nowej reformy. Projekt MON trafi do rządu pod koniec 2026 roku

Na nowe przepisy trzeba będzie poczekać. Projekt MON ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w IV kwartale 2026 roku. Oznacza to, że zmiany wejdą w życie najwcześniej w 2027 roku.

Resort podkreśla, że zmiany nie będą działały wstecz. Obejmą one osoby pozostające w czynnej służbie oraz tych, którzy dopiero w przyszłości nabędą uprawnienia emerytalne. Rząd podkreśla przy tym, że nie zmienia samej konstrukcji emerytur wojskowych, które pozostają odrębnym systemem poza ZUS.