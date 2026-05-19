„Putin może tego pożałować”. Nieoficjalne doniesienia po spotkaniu Xi i Trumpa

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 10:44
Przywódca Chin Xi Jinping powiedział prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi podczas jego wizyty w Pekinie, że rosyjski przywódca Władimir Putin może pożałować ataku na Ukrainę - przekazał w poniedziałek dziennik „Financial Times”, powołując się na źródła zaznajomione z oceną tej wizyty przez władze USA.

„Szczere i otwarte” rozmowy

Informacje o wypowiedzi Xi pojawiły się tuż przed przyjazdem Putina do Chin.

Jak zauważył „FT”, rozmowy chińskiego przywódcy z poprzednim prezydentem USA Joe Bidenem były oceniane jako „szczere i otwarte”, ale dotychczas Xi nie posuwał się tak daleko w ocenie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Dziennik przypomniał, że Putin rozpętał wojnę w 2022 r. trzy tygodnie po podróży do Chin, podczas której on i Xi ogłosili dwustronne partnerstwo „bez ograniczeń”.

Trump przeciwko Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu

Podczas wizyty w Pekinie w zeszłym tygodniu Trump zasugerował, że USA, Chiny i Rosja powinny wspólnie działać przeciwko Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu (MTK). Według źródła „FT” ocenił, że interesy Moskwy, Pekinu i Waszyngtonu są w tej kwestii zbieżne.

Administracja Trumpa wcześniej zarzucała Trybunałowi upolitycznienie, nadużywanie władzy, lekceważenie suwerenności narodowej USA oraz nadużywanie uprawnień sądowych. Niektórzy przedstawiciele władz w Waszyngtonie określili go mianem „narzędzia w walce prawnej przeciwko Ameryce”.

Nakazy aresztowania wydane przez MTK

Administracja Donalda Trumpa nałożyła sankcje finansowe i wizowe wobec sędziów i prokuratorów MTK po wydaniu przez haski trybunał nakazów aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanjahu i byłego izraelskiego ministra obrony Joawa Galanta podejrzanych o zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości w związku z konfliktem zbrojnym w Strefie Gazy.

W 2023 r. MTK wydał nakaz aresztowania Putina i rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej. Prokuratura MTK oskarża ich o zbrodnie wojenne polegające na bezprawnym wywożeniu dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

Źródło: PAP
