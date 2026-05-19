800 plus mniejsze o połowę w nowym okresie świadczeniowym. Tym rodzicom ZUS wyśle tylko 400 złotych

Program „Rodzina 800 plus” funkcjonuje na podstawie ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195). Od 1 stycznia 2024 roku wysokość świadczenia wynosi 800 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18 lat i przysługuje niezależnie od dochodów rodziny. W 2026 roku nie wszyscy opiekunowie otrzymają jednak pełną kwotę świadczenia za każdy miesiąc.

Kto może ubiegać się o świadczenie wychowawcze z programu 800 plus?

Świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 800 plus” może otrzymać:

matka lub ojciec dziecka,

opiekun faktyczny, czyli osoba, która złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka,

opiekun prawny dziecka,

dyrektor domu pomocy społecznej.

Aby otrzymać świadczenie, konieczne jest wspólne zamieszkiwanie z dzieckiem oraz jego utrzymywanie przez osobę składającą wniosek.

Te osoby w 2026 roku otrzymają tylko 400 zł w ramach programu „Rodzina 800 plus”

Od 1 stycznia 2024 roku świadczenie wynosi 800 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18 lat i jest przyznawane bez względu na dochody rodziny. Nie wszyscy rodzice otrzymują jednak pełną kwotę. W 2026 roku część opiekunów będzie dostawać po 400 zł miesięcznie. Dotyczy to przypadków, gdy dziecko wychowywane jest w ramach opieki naprzemiennej – wtedy, zgodnie z orzeczeniem sądu, świadczenie dzielone jest po równo między rodziców, a każdy z nich ma prawo do połowy kwoty. Aby otrzymać świadczenie, oboje rodzice muszą złożyć oddzielne wnioski do ZUS.

Termin składania wniosków o 800 plus z zachowaniem ciągłości wypłat

Aby zachować ciągłość wypłat świadczenia, wniosek należało złożyć do 30 kwietnia 2026 r. Tylko dotrzymanie tego terminu gwarantowało otrzymywanie pieniędzy bez przerw. Osoby, które złożą dokumenty później, nadal zachowają prawo do pełnej kwoty świadczenia – 400 lub 800 zł – jednak wypłata nie nastąpi w czerwcu, lecz w późniejszym terminie wraz z wyrównaniem.

Co z wnioskami o 800 plus składanymi po 30 kwietnia?

Złożenie wniosku o świadczenie 800 plus po 30 kwietnia oznacza późniejszą wypłatę pieniędzy. W niektórych przypadkach istnieje również ryzyko utraty prawa do świadczenia za miesiące, w których wniosek nie został złożony na czas.

Terminy wypłat wyglądają następująco:

31 maja - jeśli wniosek zostanie złożony do tego dnia, świadczenie zostanie wypłacone do 31 lipca z wyrównaniem za czerwiec;

- jeśli wniosek zostanie złożony do tego dnia, świadczenie zostanie wypłacone do 31 lipca z wyrównaniem za czerwiec; 30 czerwca - jeśli wniosek zostanie złożony po 31 maja a przed 30 czerwca, wypłata nastąpi do 31 sierpnia, obejmując wyrównanie za czerwiec i lipiec;

- jeśli wniosek zostanie złożony po 31 maja a przed 30 czerwca, wypłata nastąpi do 31 sierpnia, obejmując wyrównanie za czerwiec i lipiec; po 30 czerwca - jeśli wniosek zostanie złożony po 30 czerwca, świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku, ale już bez wyrównania.

Ważne Powyższe terminy nie dotyczą rodziców nowo narodzonych dzieci. Ci mają 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku.

Wnioski o 800 plus można składać tylko elektronicznie

Wnioski o świadczenie 800 plus można obecnie składać wyłącznie drogą elektroniczną. Za realizację programu odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a opiekunowie mogą skorzystać z kilku dostępnych kanałów, takich jak Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, aplikacja mobilna mZUS, portal Emp@tia czy bankowość internetowa.

Forma online przyspiesza rozpatrywanie wniosków i zmniejsza ryzyko popełnienia błędów formalnych. Kluczowe jest jednak podanie poprawnych danych oraz aktualnego numeru rachunku bankowego, ponieważ to właśnie na niego przekazywane są środki ze świadczenia.